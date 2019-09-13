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 Киевские новости
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Все про:выборы (22989) Киев (17904) Кличко (2725) мэр (1359)

 Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко выступает за децентрализацию власти в столице, возобновление работы райсоветов и исполкомов и ликвидацию части коммунальных предприятий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев - город с населением 2/3 Ирландии. Одна Троещина - по населению - это целая Исландия. Таким городом не может и не должен управлять один человек с Крещатика", - считает Ткаченко.

Депутат предлагает возобновить работу райсоветов и исполкомов. "Все, что находится на территории района (от школ и детсадов к тротуарам) - находится в ведении общины района. Только так, получив возможности управления, киевляне будут иметь реальное влияние на все важные процессы в городе", - написал он.

Кроме того, он выступает за ликвидацию части городских коммунальных предприятий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я выиграю досрочные выборы мэра Киева, - Кличко

"Часть коммунальных предприятий Киева должна быть ликвидирована, а их функции - переданы частным подрядчикам. Тогда появится возможность предоставлять качественные услуги киевлянам, поскольку компании будут соревноваться на конкурсной основе. Кроме того, это обеспечит создание дополнительных рабочих мест, а главное - оптимизирует расходы и ликвидирует ряд коррупционных рисков, связанных с нынешней работой столичных КП", - утверждает нардеп.

По мнению Ткаченко, в подчинении столичной власти должны остаться только стратегически важные предприятия, занимающиеся энерго- и теплоснабжением, отвечающих за безопасность киевлян, стратегические транспортные перевозки и общее развитие города.

"Перезагрузка власти предстоит в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город", - подытожил Ткаченко.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" готовит законопроект о досрочных выборах мэра Киева 8 декабря, - "ЛБ"

Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от Слуги народа Ткаченко 01

Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от Слуги народа Ткаченко 02
Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от Слуги народа Ткаченко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3148382
 
 
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а то вздумают майданить смерды
а у нас столько дел, столько дел!
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Ща порохоскот завоет-заскулит! Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 1175
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Да в чем проблема , почему нельзя просто чтобы порохоботы наконец-то все пришли на выборы и наконец-то они набрали не 8% , а намного больше чтобы Кличко выиграл ? В чем проблема просто прийти на выборы и проголосовать , а не сидеть и хвалить Пороха с дивана
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Для выборов кака раз и ЦВК поменяли сегодня, весь мир говорил что выборы были честными и притензий у ЦВК нет, а зелени надо еще честнее! Для этого свой ЦВК нужен...
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Это нужно для новых выборов и узаканивания террористов в ДыРе и ЛыРе.
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Весь мир говорит что и на кацапии выборы честные , так что... Особенно честная было любовница Грановского? Ага особенно честным было сделать Юрия Тимошенко кандидатом в депутаты чтобы проползти свинье во второй тур , честные порохоботы как всегда . Как вы можете обьяснить 15% в первом туре (когда был админ ресурс и подкуп ) и 8% в парламенте (когда всего этого не было )?
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На честных выборах они проиграют. Поэтому как коммуняки стараются захватить власть, устроив бойню в столице.
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Пока такие ху...плеты как ты тут скулят, что Рюкзаков патриот, а Ефремов и Богатырева невиновны Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 4467
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Все нормуль зебил, когда зелень имеет монополию в стране то можно, а когда-то кто-то в городе, то нельзя!
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Ну это вы любое гавно жрете и радуетесь. Эх в Нью-Йорке не в курсе что не может быть один мер в большом городе.
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Зелескот обьясните почему у вас и ватников или кацапов совпадает в одной позиции -вы ненавидете Украину желаете сдать кацапам- ЗЕЛЕБОТ-ВАТНИК МАЛОРОС ИЛИ КАЦАП-P.S- не вспоминайте порошенка не угадали я не порохобот смените методичку я его презираю также как вашего клоуна малороса
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зеботара повірить... Популізм же. Обіцянкам та аналам Г+Г та прочій нечисті зеботара вірить.
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Из Днепра будут управлять, местами из Тель-Авива, иногда из Женевы Киевляне, не томите, нам нужен такой през...ватив как Ткаченко в качестве мера Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 4739
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не чего не кто не придумал лучше чем выборы и демократия - это мировой опыт - но у нас как всегда всякие подлецы предлагают свой ,особый путь - уже была молодая команда - хватит
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Так это новый набор Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 9741 Молодые и старые Регионы Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 424
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Да конечно, раньше как-то управлял один человек, а теперь вдруг не может.
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Потому что должен управлять другой человек.
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Ну то й у Раді не можуть закони писати бурсаки-аматори.
Так шо, вас тре гнать звідти?
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Схему перетянуть все деньги городской громады под себя первым внедрил у себя Гепа,ликвидировавший райсоветы.Педалик ,да и другие мэры переняли этот вшивый почин Гепы.В Харькове в результате центр города обновляется,а окраины завшивели.Грабит Гепа окраины.Грабит.
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зебіл, райради в Києві ліквідовані ще овощем
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Оооо, мочи ли Порох с помощью этого главного ГОВНОМЁТА ртом с Г+Г, теперь эта гнида на моего мера своё вонючее от говна хлебало разинуло. Точно нам в меры метит, мразь КАЛообразная.
ЗеДебилы, вы это говно то же смаковать и кушать будите?
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"Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике" - им должен управлять один человек с Банковой!
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Какая Банковая, на Банковой пешка. Всем управляет бородатая Кончита из Таль-Авива Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 6291
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самка собаки - Нью Йорк,Лондон,Париж,Берлин и так далее - везде люди выбирают одного человека - он и отвечает за все - зебилы вы шо вообще конченные идиоты если ведетесь на такое
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отсутствие настоящих индейцев у кормила власти этих стран - основной их изъян, ибо известно, что индеец два раза на одни грабли не наступает.
😁
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Украина как двадцать Исландий,почему ей руководит один человек?
Даёшь 10 президентов!
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а может пусть киевляне сами решают как им жить а не хмырь с козлиной бородкой
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Виталя вчера решил за киевлян, сказал, - будут досрочные выборы и он их выиграет
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Не работает приватовский процессинг. пытался перекинуть с карты на карту (обе мои). два раза отказ.
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Тому Україною і не "править" зе чоловік. А хто?
Ткаченко перед тим як відкрити свій зелений рот, принаймі його почистив, щот не гнати зеленої дурні! Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7562
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Это наш будущий мер, киевляне
https://www.youtube.com/watch?v=MYxttd2YMuQ

Сколько металла в голосе. Вы слышите? Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7002
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насправді, керувати може й один, якщо дійсно він керує та тямить, що і до чого.
На жаль - в Україні таких людей практично немає від самого низу - до самого верху. так..окремі острівці та нереалізовані люди.
Україною правлять неуки та їх парашутисти.
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