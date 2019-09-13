 Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.
Информацию о хищении 29,5 млн грн озвучил начальник отдела прокуратуры области Игорь Голубинский.
В сообщении отмечается: "13 сентября, в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами был проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста в г. Днепр. Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2018-2019 гг. Победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе Днепре на сумму более 376 млн грн было признано ООО "Предприятие МАСТ-БУД". Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений.
Так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанном в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекта, кроме того, завышена стоимость строительных материалов.
Заведомо ложные сведения о фактического объема выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписанные должностными лицами городского совета.
Таким образом, вступив в преступный сговор, чиновники Днепровской городского совета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как отметил заместитель начальника Управления защиты экономики в области Владимир Лавренчук, пока следственные действия продолжаются, будут проводиться дополнительные экспертизы и устанавливаться причастность к указанному преступлению других лиц".
Цензор.НЕТ": В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста
Как пишет местное издание Информатор, подозрения вручили таким лицам:
Михаил Лысенко — заместитель городского головы; Алексей Самилык — заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета; Петр Шматченко — начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета; Василий Самсонов — представитель технического надзора по договору с ГП "Жилком"; Михаил Беккер — основатель ООО "Предприятие "МАСТ-Буд"; Сергей Розбей — директор ООО "Предприятие "МАСТ-Буд"; Никита Заволик — начальник участка ООО "Предприятие "МАСТ-Буд".
той гроші має,
і мільйон з неба впаде,
і злодюга процвітає.
покажите мне того вице-мера, который не брал .
а еще из донецка - та он с шахты невылазит - танки сепарне окапывает...
поклеп.
😁
😁
😁
то вчить мову та читайте українською
не напрягаться - не первый раз та и не касается ето их - к станку >