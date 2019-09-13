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 Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура

Стали известны некоторые подробности обысков, которые проводились 13 сентября в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Информацию о хищении 29,5 млн грн озвучил начальник отдела прокуратуры области Игорь Голубинский.

В сообщении отмечается: "13 сентября, в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами был проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста в г. Днепр. Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2018-2019 гг. Победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе Днепре на сумму более 376 млн грн было признано ООО "Предприятие МАСТ-БУД". Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений.

Так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанном в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекта, кроме того, завышена стоимость строительных материалов.

Заведомо ложные сведения о фактического объема выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписанные должностными лицами городского совета.

Таким образом, вступив в преступный сговор, чиновники Днепровской городского совета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как отметил заместитель начальника Управления защиты экономики в области Владимир Лавренчук, пока следственные действия продолжаются, будут проводиться дополнительные экспертизы и устанавливаться причастность к указанному преступлению других лиц".

Цензор.НЕТ": В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста

Как пишет местное издание Информатор, подозрения вручили таким лицам:

Михаил Лысенко — заместитель городского головы; Алексей Самилык — заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета; Петр Шматченко — начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета; Василий Самсонов — представитель технического надзора по договору с ГП "Жилком"; Михаил Беккер — основатель ООО "Предприятие "МАСТ-Буд"; Сергей Розбей — директор ООО "Предприятие "МАСТ-Буд"; Никита Заволик — начальник участка ООО "Предприятие "МАСТ-Буд".

Источник: https://censor.net.ua/n3148380
 
 
 Топ комментарии
 
только стоило зеле проиграть спор как начались козни
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Черниговский, не хочешь по нашому мосту поскакать?
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а соевым все не так. конечно, вам коррупционеры близки по духу, свинарчуки из вашей шайки
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Хто краде,
той гроші має,
і мільйон з неба впаде,
і злодюга процвітає.
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Рыдаю со смеху, глядя на ваши комменты. Спасибо за позитивное настроение вечером пятницы!
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только стоило зеле проиграть спор как начались козни
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Черниговский, не хочешь по нашому мосту поскакать?
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Переплата за мост. Никто не удивлен. Удивились, если бы переплаты в натуре не было бы.
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За те деньги он должен быть в позолоте.И без единой трещенки,а их там мама не горюй
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Если приедет Зе посмотреть на досрочный "ремонт" моста ,то Филе не поздоровится.
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завтра в Днепре - день города - зеля должен приехать - спор он проиграл - вот и результат
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Чего проиграл? То что мост открыли, не значит , что его отремонтировали. Зато денег не меряно туда ушло.
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Там хтось має оголитись - їдьмо всі! Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 709
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дождешься от него - заберет и то шо было в бюджете до него - Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин. ДОКУМЕНТ
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а соевым все не так. конечно, вам коррупционеры близки по духу, свинарчуки из вашей шайки
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Им нравилось как петя коррупционерам руки рубал. Покажите хоть отрубленный ноготь коррупционера.
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а потому ша Миша всегда виноват, а Боря нет - шо такого сложного?
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ето сейчас не анекдот был, не?
покажите мне того вице-мера, который не брал .
а еще из донецка - та он с шахты невылазит - танки сепарне окапывает...
поклеп.
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ТАК ОНИ ШО, И ПРИ НОВОЙ ВЛАСТИ ХИЩЯЮТ? УЖАСТЬ.
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не - то они при барыге хищали, а сейчас просто берут и ложат на место...
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удивлен, шо ты тоже заметил знакомый профиль...
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надоело читать ляпы и ошибки рускаваезычной переводной версии цензора?
то вчить мову та читайте українською Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3660
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10 проц от сметы *****@ть- это норма Как то быстро посчитали и обвинили. Месть Филатову за слова на Коломойского?
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ну це ж їхнє віцемеровське шось поцупити . автодори таможня лісівники не відстають
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Открытие моста , уже всё обговорено со стриптизершей, сам руководитель АП кастинг проводил, а тут такое деньги украли...и это всё не шутки...
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Свиньи петины, Филатов вернул украинские флаги на могилы погибших бойцов?
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флаги забрали, так как выборы же в новороссии намечаются, там их на предвыборных участках развесят.
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Бэня пошел вразнос! Хочет Борю уделать!) Момэнто Амэрыка, бэня!) А Україна, тимчасом, ПОНАДУСЕ! Будемо спостерігати. Хто за кого? Я- за Борю! Дєлаєм ставкі, гаспада!)
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С мостом боря уделался так,что никакого бени не нужно .Там на первых ремонтников еще соевая власть завела стольео дел,что сам борька согласился Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6907
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Гадкий вице-мэр, украл под носом мэра миллион баксов.
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идет большой передел пирога - гражданам
не напрягаться - не первый раз та и не касается ето их - к станку >
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Скромненько так. А могли бы и всё слямзить!
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Бедная Минакович или как там её, все обсуждают мост, а до её возможной обнажёнки никому и дела нет, а ведь как старалась, как хайпила.... Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7049 Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7049 Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7049
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Кажется, обезжиренную свинюшку Филатова ожидают интересные времена...
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Вот Лысенко посадят теперь а собаку его бойцовскую куда? Придется собаке вместе с ним в тюрьме сидеть.
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