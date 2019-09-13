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 Разведение сил, "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса, - в Кремле хотят зафиксировать "железные договоренности"

В Кремле настаивают на том, что новый "нормандский саммит" должен завершиться "железными договоренностями", зафиксированными на бумаге. Договориться о них хотят до проведения саммита.

Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть три важные предпосылки, которые, как нам представляется, если будут реализованы, могут обеспечить успех встречи в верхах", - сказал представитель Кремля.

"В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых "пилотных районах" - Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - отметил Ушаков.

Он добавил, что "этот вопрос довольно давно обсуждается помощниками лидеров ("нормандской четверки". – Ред.) и в Контактной группе".

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"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - отметил Ушаков.

Помощник президента заметил, "мы знаем, что на проводившихся ранее встречах, тех же саммитах в Берлине и Париже, были достигнуты определенные договоренности, которые не всегда украинской стороной соблюдались".

"Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, "нужно, помимо договоренностей в Контактной группе, подготовить текст, который лидеры могли бы принять по итогам саммита".

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"Это очень важно. Наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге", - заявил помощник президента.

Ушаков добавил, что "работа идет в закрытом порядке". "Если будет по темам, которые обсуждаются, успешное продвижение, это создаст условия для успеха на саммите, как нам представляется", - заключил он.

В Кремле утверждают, что поддерживают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении в Париже саммита "нормандской четверки", но отмечают, что его дата будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне помощников. "Шансов на проведение "нормандского саммита" на следующей неделе нет. Если работа пойдет, то октябрь исключать нельзя", - заявил Ушаков.

Читайте также: Мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3148378
 
 
 Топ комментарии
 
Клиент не созрел. Он изначально был просунут сюда с целью сдачи Украины.
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Зеленский вернул пленных, которых никто не надеялся вернуть. Сидели бы 20 лет. Вернет и Ди украинские территории под украинский флаг и украинские законы.
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рашка лепила морякам ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы). Там максимум - 2 года.
Но тебе лишь бы что-то вякнуть во славу Зеленского. Да, Зелупосос?
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Клиент не созрел. Он изначально был просунут сюда с целью сдачи Украины.
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Слава богу его 21го скинули.
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Скинуть то скинули , но он тратит огромные деньги на свои ботофермы чтобы казалось что 8% больше 92%
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Що такое, вам на савушкино завидно? Разведение сил, "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса, - в Кремле хотят зафиксировать "железные договоренности" - Цензор.НЕТ 440
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Ну не зря же он после избрания во францию рванул, там его макроша за щеку подергал и все обьяснил, как в свое время саркози мише карлсону.
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А вот и международные террористы объявились, со своими хотелками.
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москалик, пішов нафуй на москальщину....
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если все то шо хотят цапы - будет - то не будет зеля - президентом Украины
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Та ти шо!? А як же ш 72% падєржкі?
Вони ж (зелені) цим так всім у пику тицнуть.
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революцию делает - максимум 10% активного населения - как думаешь Украинская Армия которая воюет 5 год согласиться с капитуляцией?
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То був сарказм Ну шо зефани не послабляли булки.
Сам вважаю, що шмаркля вже й так вичерпала ліміт довіри українців та ходить по лезу. Ну то таке: від загальної любові до розстрілу - один день.
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А лучше тебе кацапу 190 грейн в лоб. Я могу устроить.
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Соя ох вас выворачивает на изнанку, когда барыгу критикуют.
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ну выворачивает всех от понимания, что они говорят с бывшей собакой, результатом эксперимента на мозгу профессора Преображенского... то есть с тупым животным (или просто рузькай тварью)
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Сопля зеленая, ты уже приготовился ***** жопу лизать? А тут облом? Пичалька.
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Лучше не подарить, а обменять на наших военнопленных.
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Соевая свинота скажи хрю хрю.
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А что не так ты лайкаешь фаната путлера то кто ты в итоге? Ну спалился бывает, перелогинишься под новым ником 😁
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Я не спалился, лайкнул, потому что я против барыги, что то не устраивает.
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Т. е против Пороха тебе и Путлер друг?) Ну хоть чесно.
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Вы порохоботы точно какие то прибацаные, если у вас такие мысли.
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шо, зелёная рвота, хочешь почувствовать себя в кругу семьи? Сам хрюкай, зелупосос. Тебе больше подходит.

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Там у вашего собеседника, которого вы поддержали, чуть выше есть еще одна фраза...Как она вам?
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Я этот его коментарий поддержал,другие нет.
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Ты поддерживаешь коменты казламордого проксеныша?Как то странно.
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Я только этот коментарий поддержал, а самого форумчанина презираю за его предыдущий комент.
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А какая разница, что пишет враг Украины? При чем открытый враг, который здесь глумится над вами...
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А кто сейчас над барыгой не глумится, весь мир смеется над этим недоделанным.
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То есть и враг - не враг, если доставил вам удовольствие и написал то, что вы хотели прочесть? Думаю, что нужно быть все же более разборчивыми...Завтра, а то и просто на другой ветке, этот же тролль напишет что-то подобное, к примеру, про нынешнюю власть. Неужели вы до сих пор не увидели, что именно этим они здесь и занимаются? Ладно...дело ваше, кого поддерживать...
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А порохоботы считают что все эти вышесказанные враги Кремля , Турчинов враг за то что без боя сдал Крым и моряков , когда проходили через керченский пролив , а Порох враг потому что во время котлов проводил парады и платил налоги в бюджет кацапии
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ну что зеБилоиды вы готовы?!
если зеЛя согласится на это его дни сочтены.будет на ростове..дело времени
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украинцы(не малоросы)
это будет не сразу.через 1-2года..будет опять майдан жесткий.и возможно с отсрелом зеленой падали.и кацапо-ватников
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скажу так.панькатся уже никто не будет.и толерантцичать...будет жесткая зачистка всей падали.которая сдала интересы Украины.
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То есть законные выборы для смены власти вас не устраивают?
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Хочу заметить, что те, которые замыслят и станут проводить отстрелы будут объявлены террористами и окажутся вне закона со всеми вытекающими последствиями. Думаю, вы это должны понимать.
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Ну то есть типичная африканская республика? Там тоже постоянно бунты и смена власти.
Только вот когда все бумаги будут подписаны то все. Как говорят - после боя кулаками не машут.
Другие посмотрят и посмеются. Ведь эту власть выбрало внимание - 73% избирателей. То есть большинство поддерживало это. И уже никто не будет впрягатся и давать деньги так как это было после побега януковича.
Земли будут распроданы тем же европейцам. Окупированые територии будут официально признаны Украиной а у лугандона будет особый статус.
Ну а там помайданить можно. ТОлько вот никто уже не отменит действия подписаных договоров. А армии у страны нет чтобы силой отобрать свое назад.
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я не зможу прийти... вік вже не той... а от грошиками, як треба, допоможу...
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я піду - в України останній шанс на виживання
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Кацапы настаивают на выполнении минского сговора *****-Брехла? Сколько там нацгвардейцев под Радой полегло, чтобы соевые шныри, под одобрительное кивание гривами порохни, приняли закон об особом статусе Дамбаца?
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Вас на Лахту-2, вже з помийниць набирають?
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Ты хоть знаешь значение этого слова, таджик? Разведение сил, "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса, - в Кремле хотят зафиксировать "железные договоренности" - Цензор.НЕТ 52
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значение, что ты тролляка кацапская?
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Ось цього?

«РФ, ул. Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий» С Ольгино переехали на Савушкина, а сейчас перебрались в Лахту.
https://www.rbc.ru/business/30/12/2017/5a465d969a79472a87a3c920

«До 2014 года офис Российского Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей РФ, распологался в районе Санкт-Петербурга Ольгино, затем Агентство переехало в здание на улице Савушкина, 55[10][11], а в конце 2017 - начале 2018 гг. - в помещения большей площади в бизнес-центре «Лахта-2»[12] на улице Оптиков, д. 4, корп. 3[13], бизнес центр Лахта -2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентство_интернет-исследований
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То есть помийниця по-твоему это здание или местность?
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Понятно. Я тебе, новенький стецьгав, посоветую почитать словник української мови, а если после этого твои таджицкие мозги не вытекут через таджицкие уши, посмотреть намкарту Ивано-Франковской области. Совсем мальдивский жлоб уже на своих свиноботах экономит. Уже и с аулов ботню набирает
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На обратной стороне будапештского меморандума
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Пашли нах. козломордые со своими капитулянскими предложениями.
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Так а какая Кремлю разница ? Они же говорят гражданская война
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СССР,а теперь и орду в переговорах называют мистер ,,НЕТ".Поэтому нужны более жёсткие санкции.
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в кремле хотят? хотят и хотят... ну...хотят и хотят...!
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Формулу Штанмаера-Хуйла примените к Карелии и Сибирии.
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Если чо то Украина может еще лет 5-10 подождать. Нам уже спешить никчему. Санкции то на Рашке висят. А Дамбас ето клоака которую Украине не к спеху брать на свои плечи. Вообще то дамбас нужно связать с крымом и освободать ети территории одновременно, ато и крым впервую очередь.
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По формуле штанмаера, членобородько со своей кремлевской коалицией признают крым кацапским и с ********* снимут санкции. Зебилы, вы сделали это вместе - просрали Крым ради дешевого пиара вашего божка.
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Ну вот вдумайтесь в предложение РФ. Они хотят железных договорённостей и до саммита! Ну браво братаны северные! Сами то когда за всю свою историю хоть раз так делали?
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Формула следующая:
Присоединить Баварию к Франции, а Мюнхен отдать Израилю
Нюнбергу - особый статус
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Єдиний нормальний варіант звільнення окупованого донбасу це вбити всіх російських окупантів, тих хто втече в росію, можна не чіпати і оголосити їм амністію (якщо вони не мають на своїх руках крові вбитих українських громодян), інші мають бути вбити і на території кацабів.
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Крутой ВЫ однако.Одним махом семерых побивахом.
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На нулевом километре наверное сидите?
Штук сто оккупантов удалось завалить? Или силами других, сынов Украины хотите звильнять? А? Или в тепле жопа сейчас сидит?
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Не развідєніє, а вивідєніє іхтамнетів за паребрік.
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Вот кто возьмётся утверждать, что Зеленский - кремень, и ни за что не сдаст национальные интересы Украины? Я точно не возьмусь, ибо уверен в обратном.
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це не смішно зовсім... тут у нас, в Канаді, так і говорять... здає ЗЕлень Україну...
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·1 ч

Сьогодні вже вісім поранених.
З них троє дуже важких.
Перемир'я.
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Формула Штанмаєра - це план Путіна поневолення України. Треба не допустити реалізації цього плану в Україні.
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а вот и подводные камни- на временной основе в день выборов (о которых уже открыто говорят) и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада лаптеногого ОБСЕ))Источник: https://censor.net.ua/n3148378
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Наши рассуждения -гадание на кофейной гуще.Орда сказала,что в сентябре нормандского формата не будет.Включила заднюю,чтобы побороть нетерпеливость Вазелина.И на октябрь орда не хочет нормандского формата.Видно хочет с Трампом поторговаться.
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воффка зеленый должен выполнит домашнюю работу подписать сдать все капитулировать а тогда сама четверка самых лидеров и состоится если нет то норманд встречи не будет это так коротко-либо сдать интересы кацапам причем на бумаге подписать либо не будет встречи а обстрелы усилят
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интересно посмотреть с другой стороны кацапов же-ихтамнет то какого хрена они ставят условия?они же не сторона конфликта пусть нейтральная не соседняя страна арбитром командиром этаким будет что как делать- почему они указывают? вы же лапти не есть стороною конфликта тогда вам похрен должно что там апалченцы типа хатят
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Это уже никому не интересно, ни на западе, ни в штатах. попросту нас слили.
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*****!!!! Идите себе столбы на Хрещатике!!!!; Ваи 73% биомассассы будут сидеть дома, когда мв падаль будем вешать на Хрещатике!!!!
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Только ***** забыл сказать зачем Украине ето надо?
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"Піррова перемога", або Чим заплатить Україна за припинення війни - Арестович

https://www.youtube.com/watch?v=vytIGw9te58
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Есть народная мудрость: Послушай чего хочет враг и сделай все наоборот. Потому что как аксиома- враг хочет только тебе зла.
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Оно и понятно, скоро этот скот уберут, а его слив хотят зафиксировать. Разведение сил, "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса, - в Кремле хотят зафиксировать "железные договоренности" - Цензор.НЕТ 4642
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Формула Штанмайера - конец Украины. Путин по факту получит право вето на законы, связанные с евроинтеграцией и НАТО, отмены безвиза и превращения Украины в Новую Бурятию. Они дальше попрутся к границам Польши, Венгрии. Дальше границы не пойдут, но давить и дестабилизировать у них ситуацию будут. По ходу "скасуют" независимость Украины как явление, а деток зебилов отправят служить в какой-нибудь Забайкальский военный округ. Или организуют новый какой-нибудь "Афган". С них станется, даже не сомневайтесь. Им нужно, чтобы за "величие" Кремля кто-то платил. Вот хохлы ОПЯТЬ будут оплачивать счета за свою глупость. Пока не поумнеют. Думаю, лет 30-40 на "учебу" хватит. Ну а там будут другие проблемы: массовая миграция из-за изменений климата, локальные конфликты на этой почве, драка за ресурсы(воду, землю). Будет "весело".
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