 Разведение сил, "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса, - в Кремле хотят зафиксировать "железные договоренности"

Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Есть три важные предпосылки, которые, как нам представляется, если будут реализованы, могут обеспечить успех встречи в верхах", - сказал представитель Кремля.
"В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых "пилотных районах" - Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - отметил Ушаков.
Он добавил, что "этот вопрос довольно давно обсуждается помощниками лидеров ("нормандской четверки". – Ред.) и в Контактной группе".
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"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", - отметил Ушаков.
Помощник президента заметил, "мы знаем, что на проводившихся ранее встречах, тех же саммитах в Берлине и Париже, были достигнуты определенные договоренности, которые не всегда украинской стороной соблюдались".
"Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты", - подчеркнул Ушаков.
По его словам, "нужно, помимо договоренностей в Контактной группе, подготовить текст, который лидеры могли бы принять по итогам саммита".
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"Это очень важно. Наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге", - заявил помощник президента.
Ушаков добавил, что "работа идет в закрытом порядке". "Если будет по темам, которые обсуждаются, успешное продвижение, это создаст условия для успеха на саммите, как нам представляется", - заключил он.
В Кремле утверждают, что поддерживают предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении в Париже саммита "нормандской четверки", но отмечают, что его дата будет зависеть от достижения предварительных договоренностей на уровне помощников. "Шансов на проведение "нормандского саммита" на следующей неделе нет. Если работа пойдет, то октябрь исключать нельзя", - заявил Ушаков.
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Но тебе лишь бы что-то вякнуть во славу Зеленского. Да, Зелупосос?
Вони ж (зелені) цим так всім у пику тицнуть.
Сам вважаю, що шмаркля вже й так вичерпала ліміт довіри українців та ходить по лезу. Ну то таке: від загальної любові до розстрілу - один день.
если зеЛя согласится на это его дни сочтены.будет на ростове..дело времени
это будет не сразу.через 1-2года..будет опять майдан жесткий.и возможно с отсрелом зеленой падали.и кацапо-ватников
Только вот когда все бумаги будут подписаны то все. Как говорят - после боя кулаками не машут.
Другие посмотрят и посмеются. Ведь эту власть выбрало внимание - 73% избирателей. То есть большинство поддерживало это. И уже никто не будет впрягатся и давать деньги так как это было после побега януковича.
Земли будут распроданы тем же европейцам. Окупированые територии будут официально признаны Украиной а у лугандона будет особый статус.
Ну а там помайданить можно. ТОлько вот никто уже не отменит действия подписаных договоров. А армии у страны нет чтобы силой отобрать свое назад.
«РФ, ул. Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий» С Ольгино переехали на Савушкина, а сейчас перебрались в Лахту.
https://www.rbc.ru/business/30/12/2017/5a465d969a79472a87a3c920
«До 2014 года офис Российского Агентство интернет-исследований, известное как фабрика троллей РФ, распологался в районе Санкт-Петербурга Ольгино, затем Агентство переехало в здание на улице Савушкина, 55[10][11], а в конце 2017 - начале 2018 гг. - в помещения большей площади в бизнес-центре «Лахта-2»[12] на улице Оптиков, д. 4, корп. 3[13], бизнес центр Лахта -2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентство_интернет-исследований
😁
Присоединить Баварию к Франции, а Мюнхен отдать Израилю
Нюнбергу - особый статус
Штук сто оккупантов удалось завалить? Или силами других, сынов Украины хотите звильнять? А? Или в тепле жопа сейчас сидит?
Дмитро Корчинський
@DKorchynskyi
·1 ч
Сьогодні вже вісім поранених.
З них троє дуже важких.
Перемир'я.
https://www.youtube.com/watch?v=vytIGw9te58