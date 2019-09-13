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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) Эстония (620) Кальюлайд Керсти (30)

 Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе 01

Зеленский планирует в следующем месяце посетить Эстонию с официальным визитом. 

"Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии", - отметил президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный, - президент Эстонии Кальюлайд

"Мы очень ценим вашу активную и стойуцю позицию - как личную, так и государственную - по поддержке нашего суверенитета, осуждения российской агрессии против Украины и категорического неприятия действий Российской Федерации в Крыму и на Донбассе", - сказал Зеленский. Также он поблагодарил Эстонию за помощь в разных сферах, а особенно - за лечение и реабилитацию украинских военных.

Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе 02

Со своей стороны Кальюлайд подчеркнула, что война на востоке Украины и оккупация Крыма - это те вещи, которые невозможно принять. "И мы будем напоминать об этом снова и снова на международном уровне", - отметила она.

Также читайте: Гончарук и Кальюлайд обсудили "государство в смартфоне" и защиту эстонских инвесторов в Украине. ФОТО

Президент Эстонской Республики отметила, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимном освобождении удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути". "Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - подчеркнула Кальюлайд.

Источник: https://censor.net.ua/n3148377
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, купите своему божку лабутены, чтобы этот недоросток был хотя бы на 3 см выше. Ведь фотки получаются будто взрослая тетя пришла в садик к деткам.
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*** ну она внатуре как та тетка в с мечем и доспехах из игры престолов.
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Зебилы, купите своему божку лабутены, чтобы этот недоросток был хотя бы на 3 см выше. Ведь фотки получаются будто взрослая тетя пришла в садик к деткам.
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Ой, мелочи. Вот если бы Владимир Александрович был в майке и поиграл своими бицепсами, эта Кальюлайд рядом с ним смотрелась бы попросту жалко.
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якщо вже абсолютно чесно - її тевтонська морда виглядає "аж жалко"
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А тебе, фрезеровщик, который назавжды покынув цэй сайт и навить прыбрав посылання, все бы мужики мышцами играли? Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 5650
Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 8980
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И это не Президент Украины говорит, а ему говорят. Я худею, господа
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А вы только заметили, что про защиту суверенитета Украины говорят кто угодно только не не первое лицо государства? Он показывает всем своим видом на всех международных встречах, эта тема ему не интересна, её нужно прикрывать.
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Нет, мне все было ясно давно. Просто с каждым днем все круче и круче.
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взяли они очень круто, да. Сам худею.
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ТВАРЬ ЗЕЛЕНАЯ-ТЫ ГОВОРИЛ НЕ БУДЕТ КУМОВСТВА СВАТОВ ДРУЗЕЙ-НАРУШУ КОНСТИТУЦИЮ УЙДУ ПРО ДЕПУТАТОВ НАРУШАТ СКЛАДУТ МАНДАТ-ТБЕ ВЕРЫ НЕТ ПОТОМ СКАЖЕТ ДА Я ЖЕ ПОШУТИЛ-ЭТО ШУТКА
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Цензор почему вы разрешаете неадекватным форумчанам так паскудить президента.
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Тут масса людей, более адекватных чем Зеленский.
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Так цензор уже превратился в форум любителей пороха где со 100% как минимум 80% ( с которых огромная часть ботов) за Пороха и многим кто пишет против Пороха просто удаляют комменты
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А ну давай, зебил. Чесани как ты за Рюкзакова. Не удалят
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Т.е. я правильно понял, Аваков был плохим с Порошенко, сейчас он правильным у вас стал? Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 3824 Сильные кадры собираете.
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Он сам себя паскудит. Или это форумчане Авакова назначали? Выпускали Ефремова, Богатыреву и других. Обменивали Цемаха?
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Отрабатывают бабки антиукраинский сил.
Даже отговорки по поводу провоцирования с целью выявления врагов Украины не снимает ответственности за оскорбления Президента-Первого лица Украины.
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Ху...ня какая-то. Т.е. президента по фамилии Порошенко можно оскорблять, а по фамилии Зеленский нет? Что-то у вас, зебилов, уже когнитивный диссонанс Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 1478 И мне по...й какого оно роста, как оно хе...ом по роялю играет, я вижу один слив Украины за другим.
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в интернете есть уйма сайтов где зе зализывают зад до дыр, иди туда, зачем здесь мучаешься? Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 2492
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А ты чего на мокшанские не идешь, там Петю обожают.
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на мокшанських? Зебіл, хоч би тут не палився зі своєю брехнею...
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зелибобы вы здесь 5 лет 24/7 обсирали пороха, а тут видите ли не нравиться им как о зе пишут
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Они сами проявляют такую инициативу. Хотя, как говорят, инициатива наказуема.
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я не против, но там нужны доказательства. А тут реально слив Украины готовится. Вместе с распродажей последнего что осталось.
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Это она его как бы предупреждает, а он, как бы не слышит
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Вообще то сначала срут а потом вытирают жопу. Сначала освобождают свой дом а потом завершают войну. Ето аксиома. Какое прекращение войны если мы не вернули свои дома? Вы че там совсем ах*ли? Кто хочет закончить войну?
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Спамить надо нехороших людей за оскорбление Президента Украины.
НАЧАЛИ.
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Раз,два,трии,четыыыырее. Закончили упражнение!
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В мире остался хоть один презендент,на фоне которого это будет смотреться человеком? У племени пигмеев есть презедент?
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Я сегодня слушал его на YES - мне было стыдно что у нас такой президент.
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Там вся партия ненавидит Украину и за бабло все продадут, при таких раскладах мы будем в истории очень долго на первом месте. Грузия, размером с одну область Украины не признала ни одной оккупированной территории и отвоевала 80% своих земель. Молдова не признала Преднистровье, мы будем первые, кто сольет целый регион и полуостров, весь мир в шоке, а зеленые выборцы в экстазе, вот такая вот она сила телевизора и отсутствие мозгов.
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Ну они хотят впехнуть днр/лнр под'особый статус' чтоб контролировать Украину.да зебилы?!
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зб эта эстонка, прямь по живому режет зелемойского, то малое, улыбающийся ошибочка прихоти пьяного отца, так и думает - чего эти Балтийские фошизды меня подставляет и ломает планы.
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