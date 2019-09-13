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 Общество
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 Сущенко и Фейгин предложат механизм предотвращения торговли заложниками

Бывший политзаключенный Роман Сущенко и адвокат Марк Фейгин собираются предложить международному сообществу механизм, который позволит предотвратить появление новых политических пленников.

Об этом Сущенко и Фейгин рассказали в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Хотим выйти с инициативой к международному сообществу, чтобы создать определенный механизм, прежде всего, дипломатического сорта, и установить какие-то правила (конкретно в гуманном аспекте), чтобы предотвратить появление других политических пленников. Исключить этот аспект вообще из того противостояния, которое существует", – пояснил Сущенко.

По его словам, нужны консультации с дипломатами, экспертами, журналистским сообществом и юристами.

В свою очередь, адвокат Марк Фейгин отметил, что новые договоренности в "нормандском формате" должны содержать пункты, согласно которым ни при каких обстоятельствах недопустимо проводить торговлю заложниками.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Скажу откровенно, мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена удерживаемых лиц с РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев. В рамках этого обмена в Украину вернулся и политзаключенный Роман Сущенко.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148373
 
   
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А россияне в торговле заложниками большие мастера.
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ЛУЧШЕ ТРЕБУЙТЕ У МИРОВОГО СООБЩЕСТВА СУДА НАД ******.
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