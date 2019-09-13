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 Общество
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Все про:Винницкая область (568) Житомирщина (747) памятник (1884) память (937) Холокост (102)

 9 мемориалов жертвам Холокоста установят в Винницкой и Житомирской областях

16-19 сентября в Винницкой и Житомирской областях откроют 9 мемориалов жертвам Холокоста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 12 сентября на пресс-конференции сообщили представители Украинского центра изучения истории Холокоста.

Памятники устанавливаются в рамках проекта "Защитим память", который финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии с 2010 года. Оснащение и открытие мест памяти реализуется Фондом "Мемориал убитым евреям Европы" в Берлине и Украинским центром изучения Холокоста.

"Проект "Защитим память" имеет архитектурную, поисковую, исследовательскую и образовательную составляющие. Установление мемориалов - это возвращение памяти о трагедии до маленьких городков", - отметил Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста.

В данный этап акции откроют места памяти в поселках Плисков (два мемориала), Вахновка (два мемориала), Чуков, Самгородок, Липовец, Хажин, Бараши.

"Место захоронения - все равно это 100 или тысяча людец - в первую очередь нужно защитить от вмешательства. Архитекторы таким образом предусматрели в проекте, что мы эти зоны закрываем - копать там больше невозможно. Есть собственно прамятник, который мы согласовали с разными инстанциями, на котором коротко написано, что тут произошло. Третий элемент - информационная стелла, на которой помещена информация более развернутая об истории жизни еврейской общины, истории гибели и послевоенная память. Информация подана на трех языках - на украинском, на иврите и на английском.  И также указана информация о других обїектах, связанніх с историей еврейской общины, - рассказал научный сотрудник УЦИИХ Михаил Тяглый.

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"Открытие мемориалов будет проходить с участием учителей местных школ, которые со своими учениками в рамках проекта "Защитим память" работают над исследованием истории Холокоста в своих поселках уже несколько лет и создают разнообразные материалы для дальнейшего изучения истории", - отметил Виталий Бобров , координатор образовательных проектов УЦИИХ.

Он добавил, что в рамках акции происходит также установления связей между общинами сел, в которых устанавливается мемориал, и потомками жертв Холокоста.

Читайте также: За альтернативным проектом мемориала в Бабьем Яру стоят деньги российских олигархов, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/n3148371
 
   
 Топ комментарии
 
Жертвам Голодомора уже памятники поставили в этих областях?
Или сначала выплатим деньги израильским пенсионерам ?
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Притом шо сами "жертвы холокоста" голодомор категорически не признают. Как же тяжело строить Украину будучи хохлами малороссами...любой об тебя ноги вытирает как хочет...
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А нащадки тих, хто разом із москалями влаштували українцям Голодомори-Геноциди теж встановлять меморіали в себе на Ізраїлі ? Має бути якийсь паритет, егеж ?
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Жертвам Голодомора уже памятники поставили в этих областях?
Или сначала выплатим деньги израильским пенсионерам ?
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А может жертвам Голодомора надо сначала по всей Украине установить, а потом уже про других думать. Израиль признал Голодомор?
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Тогда, я тоже своим детям буду рассказывать, что холокост это все выдумки
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тока осторожно, бо за невизнання холокосту кримінальна відповідальність - жugu за своє стоять гуртом
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Слово «голокост» походить через англ. Holocaust і лат. holocaustum від грец. ὁλόκαυστον. Воно являє собою форму середнього роду іменника ὁλόκαυστος, утвореного від ὅλος - «цілий», або «цілковитий» та καύστος - «спалений», «спопелений» (в контексті ритуального жертвоприношення)[2]. Вимова «голокост» пов'язана із посередництвом англійської мови при запозиченні (у разі запозичення прямо з латини або грецької мало бути «голокавст», «олокавст»); форма «холокост» - з додатковим посередництвом і російської мови. Спочатку слово «голокост» мало релігійний підтекст, але також вживалося протягом сторіч стосовно катастроф та великого лиха переважно пов'язаних із пожежами. До прикладу, крім іншого, його використовували на позначання геноциду вірменів османами 1909 р., для опису великих пожеж в Міннесоті (США), 1918 р тощо.
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Притом шо сами "жертвы холокоста" голодомор категорически не признают. Как же тяжело строить Украину будучи хохлами малороссами...любой об тебя ноги вытирает как хочет...
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Може Зєлю краще не малоросом називати, а хахлом?...
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А нащадки тих, хто разом із москалями влаштували українцям Голодомори-Геноциди теж встановлять меморіали в себе на Ізраїлі ? Має бути якийсь паритет, егеж ?
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Вятровича на них нет!

Он бы поставил жесткие условия евреям: Голодомор за Голокост !
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Богоугодні діяння. Євреї виділяють кошти на меморіали, на догляд за єврейськими кладовищами і т.д Молодці, тримаються один одного. А українці маються десятиліттями в з"ясуванні кількості зради і перемоги. Така собі національна забавка
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Какой-такой холокост??? Нічєго подобного - в Бабьйєм Яру погіблі нє только йєврєйі - із 130 тисяч только 30, а в основном там расстрєляни українці. А також інші народи. Наскільки мені відомо, то якраз такий аргумєнт заявляйєт Ізраїль, відмовляючись визнавати Голодомор, бо мол тоді від голоду мерли не тільки українці
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Треба там висококласними незалежними спеціалістами провести наукову експертизу...стосовно Голодомору величезний фактаж...а Холокост лише суцільні емоції.
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для цього потрібна українська влада та політична воля
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Євреї виділяють з державного бюджету України кошти на меморіали, на догляд за єврейськими кладовищами і т.д
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Когда уже будут устанавливать памятники украинцам? Гитлер уничтожал в среднем по 600 тысяч в год, а его последователи с 1994 года уничтожают по 800 тысяч украинцев в год.
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Коли в Україні при владі будут українці.
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зюзі, ви молодці
звісно, нашо нам пам'ятники жертвам голодомору, жертвам кацапської агресії на Донбасі?
саме на часі пам'ятники жертвам холокосту
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Закрываем методичку, выходим с проходной Рошена и внимательно читаем:

Памятники устанавливаются в рамках проекта "Защитим память", который финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии с 2010 года.

А на деньги украденные панамскими мародерами можно было памятников до Буркина-Фасо поставить 9 мемориалов жертвам Холокоста установят в Винницкой и Житомирской областях - Цензор.НЕТ 1408
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