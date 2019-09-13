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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) США (15332) Чалый (435) Данилюк Александр (396) Ермак Андрей (14) Офис Президента (95)

 Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый

Если бы в Офисе президента прислушивались к советам Посольства Украины в США, то визит Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу", - сказал посол. О каких именно советах шла речь, Чалый не ответил. "Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важным является наполнение. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться".

Также, по мнению посла, встреча президентов во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом будет в ближайшее время, в сентябре, - Зеленский

"Будет короткая встреча в течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной", - сказал Чалый.

Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон посольство Украины не занимается. Чалый рассказал, что это было инициативой Офиса президента, который взял процесс подготовки встречи двух президентов на себя.

"Думаю, это стоит все же сказать. В июле, в течение своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи посольства и сами будут заниматься подготовкой визита. И собственно с этого периода подготовкой визита посольство не занимается. Я считаю, что это неправильно. И я об этом официально сообщил на Банковую", - сказал посол.

Также читайте: Встреча Зеленского и Трампа скорее всего состоится в период с 23 по 26 сентября в Нью-Йорке, - Тейлор

Валерий Чалый слагает свои полномочия 15 сентября. Нового посла Украины в США еще не назначили.

Источник: https://censor.net.ua/n3148370
 
   
 Топ комментарии
 
Це все по зебільному. Команда , яка прийшла до влади--гопникі і наперстникі,але світ це бачить--тому і немає ніяких успіхів на міжнародній сцені. Хто буде допомагати тим,хто лягає сам під путіна.
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Не сцыте ребята, зеленскому организует поездку в вашингтон та же кампания, что и организовывала корпоративы с его участием. В конце то концов, не за политикой едит малорос в сша, а за развлекухой пиндосов.
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Зебіли як то ласкаво звучить,а дебіли-це те що треба.Охвіс з смотрящим Бодьой займається організацієй візиту
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Це все по зебільному. Команда , яка прийшла до влади--гопникі і наперстникі,але світ це бачить--тому і немає ніяких успіхів на міжнародній сцені. Хто буде допомагати тим,хто лягає сам під путіна.
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Простите но ЗЕпрезидент который хером (наверное на полшестого) херачит по клаве (несуществующей) - вот в таких вот "умных" советах не нуждается - тоже, дипламаты ***
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Не сцыте ребята, зеленскому организует поездку в вашингтон та же кампания, что и организовывала корпоративы с его участием. В конце то концов, не за политикой едит малорос в сша, а за развлекухой пиндосов.
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чалый за. 5 лет бездельничания в добре. тепле.. с плотной жратвой вошел во вкус за деньги украинских налогоплательщиков. Хватит вали домой банда песов ждет
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ну,то есть ты признала,что на загнивающем западе с добром ,теплом,плотной жратвой все нормально Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый - Цензор.НЕТ 2609.в отличие от твоей процветающей скрепной бензоколонки...отсюда и черная зависть .
кацаплянка...не в Америке вам президентов менять надо,и не в Украине-а у себя дома и регулярно.тогда и жизнь наладится
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Розкажу історію старшого товариша з далекого 1950 року, коли він був школярем.

Вчителька на політінформації розказувала про клятих буржуїв з далекої Америти, які вони погані, непрацюють, негрів тероризують і т. д.
Проте голодні школярі слухали цю ф...ню і один запитав, бо був голодний:
- А що їдять кожного дня буржуїни?
Питання збило "учительницу с Востока" з пантелику.
Проте подумавши сказала:
- Мабуть вони їдять кожного дня курку!
І голодні сільські учні Срани Савєтов захотіли в Америку до тієї курки, яку вони їли принаймі раз в місяць.
Ця "курка на щодень" вичистила з юних голівок всю "совєтськую агітацію" на все життя. Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый - Цензор.НЕТ 6445
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Зебіли як то ласкаво звучить,а дебіли-це те що треба.Охвіс з смотрящим Бодьой займається організацієй візиту
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Висший пилотаж - один рулит, а всех тошнит.
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А падати будемо всі! Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый - Цензор.НЕТ 7785
Пілот як правило завжди втече
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А тепер і ясно про кого сказав Лавруша: "деділи бл...ть"!
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Чалого ніяк не поміняють, хоч і відсторонили від конкретних справ.

А чого не поміняють? А тому що американці не кожному агреман нададуть. Видать, зебільний клован пропонує послом таких, що Помпео від тих кандидатур воротить, перевертає навиворіть... Тут, як звиздить Пристайко з Богданом - візит; а свого посла в США вони не мають. Вчать їх, вчать... Чого вчать? Скоріш за все, що беня хоче в послах бачити свого особистого адвоката...
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