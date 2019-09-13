 Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый

Об этом в интервью Голосу Америки рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.
"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу", - сказал посол. О каких именно советах шла речь, Чалый не ответил. "Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важным является наполнение. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться".
Также, по мнению посла, встреча президентов во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом.
"Будет короткая встреча в течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной", - сказал Чалый.
Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон посольство Украины не занимается. Чалый рассказал, что это было инициативой Офиса президента, который взял процесс подготовки встречи двух президентов на себя.
"Думаю, это стоит все же сказать. В июле, в течение своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи посольства и сами будут заниматься подготовкой визита. И собственно с этого периода подготовкой визита посольство не занимается. Я считаю, что это неправильно. И я об этом официально сообщил на Банковую", - сказал посол.
Валерий Чалый слагает свои полномочия 15 сентября. Нового посла Украины в США еще не назначили.
Все Посольство под подозрением
кацаплянка...не в Америке вам президентов менять надо,и не в Украине-а у себя дома и регулярно.тогда и жизнь наладится
Вчителька на політінформації розказувала про клятих буржуїв з далекої Америти, які вони погані, непрацюють, негрів тероризують і т. д.
Проте голодні школярі слухали цю ф...ню і один запитав, бо був голодний:
- А що їдять кожного дня буржуїни?
Питання збило "учительницу с Востока" з пантелику.
Проте подумавши сказала:
- Мабуть вони їдять кожного дня курку!
І голодні сільські учні Срани Савєтов захотіли в Америку до тієї курки, яку вони їли принаймі раз в місяць.
Ця "курка на щодень" вичистила з юних голівок всю "совєтськую агітацію" на все життя.
Пілот як правило завжди втече
А чого не поміняють? А тому що американці не кожному агреман нададуть. Видать, зебільний клован пропонує послом таких, що Помпео від тих кандидатур воротить, перевертає навиворіть... Тут, як звиздить Пристайко з Богданом - візит; а свого посла в США вони не мають. Вчать їх, вчать... Чого вчать? Скоріш за все, що беня хоче в послах бачити свого особистого адвоката...