 Выборы в оккупированной части Донбасса пройдут после вывода войск РФ и по украинским законам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству. Об этом он сказал на совместной с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в "нормандском формате", потому что это является частью Минских договоренностей. Поэтому сейчас об этом рано говорить, это может быть у нас с вами только теоретический диалог", - заявил он.

По словам президента, условия проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса прописаны в Минских договоренностях.

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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли сначала вывод войск РФ, а затем выборы, Зеленский сказал: "Да. А что, может быть по-другому?".

"Мы готовим план нашего разговора (в "нормандском формате". - Ред.), сейчас согласовываем просто дату, затем наше общество узнает все детали", - подчеркнул он.

"Сначала - вопрос обмена людей, потом - вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории - это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированной территории", - подчеркнул президент.

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Зеленский подчеркнул, что проведение местных выборов на оккупированных территориях возможно лишь по украинскому законодательству.

"Я думаю, что каждый украинец считает, что Донбасс - это Украина, то местные выборы там должны быть, но должны быть по украинскому законодательству. Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать", - резюмировал он.