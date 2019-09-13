 Выборы в оккупированной части Донбасса пройдут после вывода войск РФ и по украинским законам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству. Об этом он сказал на совместной с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в "нормандском формате", потому что это является частью Минских договоренностей. Поэтому сейчас об этом рано говорить, это может быть у нас с вами только теоретический диалог", - заявил он.
По словам президента, условия проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса прописаны в Минских договоренностях.
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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли сначала вывод войск РФ, а затем выборы, Зеленский сказал: "Да. А что, может быть по-другому?".
"Мы готовим план нашего разговора (в "нормандском формате". - Ред.), сейчас согласовываем просто дату, затем наше общество узнает все детали", - подчеркнул он.
"Сначала - вопрос обмена людей, потом - вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории - это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированной территории", - подчеркнул президент.
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Зеленский подчеркнул, что проведение местных выборов на оккупированных территориях возможно лишь по украинскому законодательству.
"Я думаю, что каждый украинец считает, что Донбасс - это Украина, то местные выборы там должны быть, но должны быть по украинскому законодательству. Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать", - резюмировал он.
Потому, что борьба идёт не с Порошенко, а с Украиной - Армией, Мовой, Верой!
А машину то вам никто не собирается отдавать, только будут приезжать заправиться )) а в дальнейшем и за деньгами на запчасти ))
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«В Україні, на мою думку, дві найбільші небезпеки - це Москва і корупція. Невідомо, котра гірша. Тому бажаю звернути увагу на деякі кадрові призначення вашої адміністрації, котрі вказують на хронічну проблему. Не може бути так, як було. На жаль, тим, хто формує кадрову політику у вашій команді, не вдалося уникнути кадрових помилок», - пише Лозинський.
наломанные дрова ментовского солдафона Гелетея и пороха собрать в Иловайске
всё
давно собрали
там подписи двух покойников и каких-то безродных
пора забывать о минских соглашениях.
Громадянам України необхідно вивчити іврит, щоб розуміти мову нового Уряду, обраного 73% електорату «по приколу». На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: олигарх Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко і крiворожец українофоб.Зараз <************* и антихрист знищує стовпи, на яких стоїть держава: армія, мова, віра, пресує «ArcelorMittal» i продає Китаю акції оборонного підприємства «Мотор-Сiч».
Олігарх повернувся з Ізраїлю в Україну з однією метою - грабувати її економіку. Під прикриттям шлімазла Халапоротько «смотрящий» тепер буде це робити не соромлячись, відкрито. Механізмів захисту від єврея вже майже немає. Як сказав мер міста Дніпра пан Борис Філатов: «Всё, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».