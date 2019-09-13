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 Политика Украины
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 Выборы в оккупированной части Донбасса пройдут после вывода войск РФ и по украинским законам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия проведения выборов в оккупированной части Донбасса. Он напомнил, что эти условия прописаны в Минских договоренностях.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после вывода российских войск и по украинскому законодательству. Об этом он сказал на совместной с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в "нормандском формате", потому что это является частью Минских договоренностей. Поэтому сейчас об этом рано говорить, это может быть у нас с вами только теоретический диалог", - заявил он.

По словам президента, условия проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса прописаны в Минских договоренностях.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Роспуск ЦИК связан с выборами на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли сначала вывод войск РФ, а затем выборы, Зеленский сказал: "Да. А что, может быть по-другому?".

"Мы готовим план нашего разговора (в "нормандском формате". - Ред.), сейчас согласовываем просто дату, затем наше общество узнает все детали", - подчеркнул он.

"Сначала - вопрос обмена людей, потом - вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории - это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированной территории", - подчеркнул президент.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях. ВИДЕО

Зеленский подчеркнул, что проведение местных выборов на оккупированных территориях возможно лишь по украинскому законодательству.

"Я думаю, что каждый украинец считает, что Донбасс - это Украина, то местные выборы там должны быть, но должны быть по украинскому законодательству. Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3148368
 
   
 Топ комментарии
 
13 число, п"ятниця. День шута горохового.
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А воно сьогодні "в ударе". Шутить як в кварталі.
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Его спросили журналичты о "войсках РФ", Вовка же не сказал ни слова, он избегает этого, вы слепые? Зачем давать новости такое заглавие, если этот конюх не признает присутствие именно российских войск на Донбассе? Мы воюем с "повстанцами", забыли чтоли, лопухи?
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Порох проиграл, но его не оставляют в покое. Почему?
Потому, что борьба идёт не с Порошенко, а с Украиной - Армией, Мовой, Верой!
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И давно ты болеешь? К врачам обращался, что говорят?
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На него как раз похер.Он просто не привык проигрывать,а пришлось.Выкинули его на помойку Украинцы.
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Его выкинули коломойские и путины, не украинцы. К украинцам они не имеют никакого отношения.
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Для Украинцев *****.И Украинцы с большой буквы.Так ,что мимо.
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Сегодня Зе поддержал продление санкций против кацапья,та еще и выступил по этому поводу.Так шо сегодня двойная зрада.
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Но по так называемой формуле Штайнмайера, довбень. Русские уже требуют письменного закрепления этой формулы. После того, как ты это подпишешь, все. Ты нам больше уже ничего можешь не рассказывать, дороги назад не будет.
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По заголовку статьи выходит такое: у вас угнал машину бандюк , посадил на заднее сиденье военного и приехал к вам требовать что бы вы заправили угнанную машину так как она по документам ваша, а вы такой себе умный говорите: я заправлю машину если этот военный выйдет из моей машины )) Примерно так)
А машину то вам никто не собирается отдавать, только будут приезжать заправиться )) а в дальнейшем и за деньгами на запчасти ))
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Нова влада в Україні призначає колишніх корупціонерів часів Януковича. Звернути увагу на це просять президента України Володимира Зеленського. Лист йому направив Аскольд Лозинський, який двічі обирався головою Українського Конгресового Комітету США, двічі президентом Світового Конгресу Українців, належить до керівних та наглядових органів американських професійних товариств та організацій.

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«В Україні, на мою думку, дві найбільші небезпеки - це Москва і корупція. Невідомо, котра гірша. Тому бажаю звернути увагу на деякі кадрові призначення вашої адміністрації, котрі вказують на хронічну проблему. Не може бути так, як було. На жаль, тим, хто формує кадрову політику у вашій команді, не вдалося уникнути кадрових помилок», - пише Лозинський.
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Минские соглашения нужны были с одной целью
наломанные дрова ментовского солдафона Гелетея и пороха собрать в Иловайске
всё
давно собрали
там подписи двух покойников и каких-то безродных
пора забывать о минских соглашениях.
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Повинна бути вивезена військова техніка, або на території РФії, або за р. Дніпро.
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Они с Пристайко вообще в одной реальности или в параллельных находятся?
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Після спілкування Президента Ігоря Коломойського зі своїми слугами в Києві за чашкою кави, на вітання «СЛАВА УКРАЇНІ» тепер будуть відповідати: «ЄВРЕЯМ СЛАВА!».
Громадянам України необхідно вивчити іврит, щоб розуміти мову нового Уряду, обраного 73% електорату «по приколу». На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: олигарх Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко і крiворожец українофоб.Зараз <************* и антихрист знищує стовпи, на яких стоїть держава: армія, мова, віра, пресує «ArcelorMittal» i продає Китаю акції оборонного підприємства «Мотор-Сiч».
Олігарх повернувся з Ізраїлю в Україну з однією метою - грабувати її економіку. Під прикриттям шлімазла Халапоротько «смотрящий» тепер буде це робити не соромлячись, відкрито. Механізмів захисту від єврея вже майже немає. Як сказав мер міста Дніпра пан Борис Філатов: «Всё, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».

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Учи тюремный жаргон, скоро понадобится тебе знание его.
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Для Зе сбрехать что на рояле сыграть
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Я рад, что он озвучио наконец-то свою позицию
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он всегда это говорил, не ведись на методички порохоботов.
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О, главзебил вылез. Как в сети буря возмущения поднялась по поводу выборов в Лугандонии и Домбабве, так советнички посоветовали успокоить народ. Да хрен ты вазелиновый обдолбыш кого теперь успокоишь. Все уже все поняли про слив страны и отмазки "нас не так поняли" уже не прокатят. Все произойдет быстро и Лизкин путч покажется зебилоидам детсадовским утренником. Все фонарные столбы Киева будут заняты шелудивой зелупенью.
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Перво-наперво нужно зафиксировать, что укрозаконы такое же фуфло и лажа, как и вся укрополитика и укрогосударство. А из этого следует, что находясь в здравом уме, никто не собирается проводить по ним выборы, а уж тем более жить.
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Порохоботы, шо опять не так? Петя хотел по другому?
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