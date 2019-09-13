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 Экономика
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Все про:Налоговый кодекс (1273) Каленков Александр (51)

 От предлагаемых изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) бюджет недополучит 3 миллиарда долларов, - президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Каленков

Планируемые изменения в налоговое законодательство Украины, а именно закона №1210 в части рентных платежей нанесут урон для экономики.

Как передает Цензор.НЕТ, со сслкой на Обозреватель, об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, повышение налога может резко сократить количество рабочих мест на профильных украинских предприятиях – Ингулецкий ГОК, Северный ГОК и Центральный ГОК.

"Чтобы люди представляли себе масштабы этой катастрофы. Не говоря уже о том, что смежные предприятия, а это фактически на три можно сразу умножать. Это объем который потеряет "Укрзалізниця", порты, которые переваливают наши грузы. Для экономики страны будет нанесен огромный урон", - сказал он.

По словам Каленкова, ситуация, которая будет для Украины еще более обидная – это то, что мы потеряем свои рынки в Европе в пользу российских производителей.

"16 млн тонн идут российскому "Металоинвесту". Что это значит для валютного курса и для роста цен вы все можете понять, потому что это большая цифра – речь идет о порядка 3 миллиардах долларов, которые страна получает валютной выручки от экспорта железорудного сырья. Они будут под вопросом. Большую часть из них мы потеряем", - заключил президент "Укрметаллургпрома".

Также читайте: Бизнес требует права вето абсурдных законопроектов, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/n3148362
 
   
 Топ комментарии
 
После плана штанмаера Украине экономика не нужна будет.
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Спасибо зебилам... вы сделали это вместе.
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Пенсии, зарплаты..... гуд бай !!!!!!!!!!!!
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От предлагаемых изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) бюджет недополучит 3 миллиарда долларов, - президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Каленков - Цензор.НЕТ 5593 Так пока выше сказанные только в вашей команде
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Можливі втрати в металургії компенсуються вилученими гігантськими обсягами контробандних сигарет, що потоком підуть в Україну внаслідок зростання в 2,5 раза акцизів на українські сигарети.
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Во как Ахметова приплющило от инициатив Коломойши...)))
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После плана штанмаера Украине экономика не нужна будет.
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Спасибо зебилам... вы сделали это вместе.
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Глашатай Ахметова уполномочен заявить о том, что Рыжий не согласен на увеличение налогов и собирается шантажировать Украину сокращением рабочих мест.
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Скільки вже Ахмєтов заплатив експертам за апаколіксисті розповіді про підняття на 2% рентних платежів?
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Та якось вже байдуже. Зелене бидло гуляє. ХавайТе!
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если ******** не заметила, то уже всех за 5 лет выбросили на самообеспечение, по-этому как-то абсолютно похер, что будет с рыжим тараканом или другим питухом на госдотациях.
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По словам Каленкова, ситуация, которая будет для Украины еще более обидная - это то, что мы потеряем свои рынки в Европе в пользу российских производителей.

А вот и разгадка почему ЗЕсепар клика спешит с принятием этого закона. Вот именно для этого ЗЕсепар клика колаборантов кремлёвских и принимает этот закон.





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Коломойский признался, что Зеленского на выборах поддержали почти все олигархи«В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…», - заявил он в интервью «Украинской правде» и добавил, что Ринат Ахметов - в их числе...
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Среди производителей продуктов цветной металлургии первое место на рынке Украины попрежнему занимает холдинг Alumeta Group с центральным активом, которым является Броварской алюминиевый завод (BRAZ), это единственное в своей отрасли предприятие в Украине с полным циклом производства алюминия.

Скоро уже не единственное.
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Прально, сырьё сохраним а ЗЕбилов подсрачниками на улицу выгоним. Пущай зебилоскот травку жуёт...Не волнуйся, ЗЕбилы тебя поймут, ради ЗЕкоманды и сохранниея кучи руды...ЗЕбилы готовы потерпеть.
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да этой бедной железной руды в кривом роге несчитано.
тыщу лет можно копать и не выкопать...
там жила FeO от курска до желтых вод....
)))))))))))))))))))))
ведь ГОКи работают с бедной рудой
так что окатыши это уже не совсем сырье
кстати самый лучший снаряд для рогатки.. как эксперт говорю....
в свое время всегда в карманах имелись)))0
и кстати а почему ни слова про ЮГОК??
их было в кривом роге вроде 4
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Меньше сырья вывезут за границу по халявной цене - КАКОЕ ГОРЕ !!!

Доходы Ахметки - аж на 2% могут упасть - БЕДА !!!!
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зеленка молодец
он спасает экологию в кривом роге
его маме станет легче дышать
а безработица это проблемы зебилов ))))
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То есть распродавать сырье по дешовке - это хорошо? К стати, то самое сырье, которое принадлежит народу Украины.
Или вы считаете что руда сгниет если её по шурику не продать ?
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ее там на 10000 лет копания..)))
берегите и сосите лапу..)))))))))
тем более бедная руда НИКОМУ НЕ НУЖНА...
только на ГОКи
остановите все гоки в кривом роге ))))) дураки
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А какой понт пэрэсичному отдавать на халяву руду при этом со своих налогов ещё и башлять 20% возврата НДС при экспорте этой говнопродукции на дотациях(жд перевозках в том числе)? Идите на хер бизнесмены херовы.
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бизнесмены?? может проблема в слугах..))) это они хотят остановить гоки... ради зелиной мамы и ее здоровья ))))
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Проблема Украинского бизнеса в том, что он привык зарабатывать на налогах, а не на добавленной стоимости товаров высших переделов. По-этому же в Украине "существуют" *********** с доходностью 1-3% от оборота. Так как основную прибыль приносит не коммерческая деятельность, а ****** НДС.
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да кто против??? надо остановить гоки...
а это остановит карьеры и.... тд и тп
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пускай останавливаются похер что с ними произойдёт. Ненормально, когда здоровая часть экономики дотирует ресурсный ********** с нулевой рентабельностью.
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Забыл, там ведь и Фирташ - теряет (не только Ахметка), А Фирташу - совсем катастрофа, в Австрии цены то на все - ог го. !!!

Так что давайте орлы мальдивского мородера, - спасайте бизнес партнера ПАПы.
Рассказывайте что руда - как молоко - сразу не продашь- прокиснет. И потому отдавать её олигархам надо еще и с доплатой.
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бедная руда вообще НИКОМУ НЕ НУЖНА, ОТ СЛОВА СОВСЕМ ))))))))))
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все правильно. пускай платят. интересно правда, насколько лучше станет простым работягам, которые в большинстве голосовали за Зе.
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им станет только хуже... их уволят..))) но как раз за это они и голосовали ..)))
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