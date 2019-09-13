 От предлагаемых изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) бюджет недополучит 3 миллиарда долларов, - президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Каленков

Как передает Цензор.НЕТ, со сслкой на Обозреватель, об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
По его словам, повышение налога может резко сократить количество рабочих мест на профильных украинских предприятиях – Ингулецкий ГОК, Северный ГОК и Центральный ГОК.
"Чтобы люди представляли себе масштабы этой катастрофы. Не говоря уже о том, что смежные предприятия, а это фактически на три можно сразу умножать. Это объем который потеряет "Укрзалізниця", порты, которые переваливают наши грузы. Для экономики страны будет нанесен огромный урон", - сказал он.
По словам Каленкова, ситуация, которая будет для Украины еще более обидная – это то, что мы потеряем свои рынки в Европе в пользу российских производителей.
"16 млн тонн идут российскому "Металоинвесту". Что это значит для валютного курса и для роста цен вы все можете понять, потому что это большая цифра – речь идет о порядка 3 миллиардах долларов, которые страна получает валютной выручки от экспорта железорудного сырья. Они будут под вопросом. Большую часть из них мы потеряем", - заключил президент "Укрметаллургпрома".
А вот и разгадка почему ЗЕсепар клика спешит с принятием этого закона. Вот именно для этого ЗЕсепар клика колаборантов кремлёвских и принимает этот закон.
Скоро уже не единственное.
тыщу лет можно копать и не выкопать...
там жила FeO от курска до желтых вод....
)))))))))))))))))))))
ведь ГОКи работают с бедной рудой
так что окатыши это уже не совсем сырье
кстати самый лучший снаряд для рогатки.. как эксперт говорю....
в свое время всегда в карманах имелись)))0
и кстати а почему ни слова про ЮГОК??
их было в кривом роге вроде 4
Доходы Ахметки - аж на 2% могут упасть - БЕДА !!!!
он спасает экологию в кривом роге
его маме станет легче дышать
а безработица это проблемы зебилов ))))
Или вы считаете что руда сгниет если её по шурику не продать ?
берегите и сосите лапу..)))))))))
тем более бедная руда НИКОМУ НЕ НУЖНА...
только на ГОКи
остановите все гоки в кривом роге ))))) дураки
а это остановит карьеры и.... тд и тп
Так что давайте орлы мальдивского мородера, - спасайте бизнес партнера ПАПы.
Рассказывайте что руда - как молоко - сразу не продашь- прокиснет. И потому отдавать её олигархам надо еще и с доплатой.