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Все про:взятка (4707) Житомирщина (747) СБУ (13823) Госрыбагентство (30)

 Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Разоблачен коррупционный механизм систематического получения взяток одним из заместителей руководителя Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что чиновник требовал деньги от местных предпринимателей, занимающихся рыбным промыслом. За взятку чиновник обещал коммерсантам беспрепятственный вылов рыбы в водоемах региона. Размер ежемесячной "дани" составлял почти 10 тыс. гривен с каждого рыболова.

В случае неуплаты денег фигурант дела угрожал предпринимателям блокировать их законную деятельность. Также за различные суммы взяток чиновник не принимал меры реагирования относительно нарушения установленных норм использования водных биоресурсов.

Также смотрите: На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения взяток.

Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ 02

Правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц Житомира во время передачи ему очередной суммы взятки.

Смотрите также: На Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрание меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3148354
 
   
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Фото какое-то....немного неприличное. То не лысый из браззерс?)))
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Немного траванули нервно-паралитическим, что бы сильно не трепыхался.
Есть такой спецприем. Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ - Цензор.НЕТ 1019
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Тогда это называется фартинг от англ. to fart-пускать ветра. Ваш Кэп)))
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"систематическое"... Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ - Цензор.НЕТ 9270
Думали, может перестанет брать...
Ан нет, пришлось арестовать.
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не знав дурень, шо в нас саджають виключно за систематичні хабарі.. а тра було несистематично хапати Замначальника Госрыбагентства Житомирской области задержан за систематическое взяточничество, - СБУ - Цензор.НЕТ 340
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Одно не правильно, что вот не зачем человека на землю швырять и издеваться, методы совковых ментов.Ни слова ведь не сказано, что он сопротивлялся или убегал. По сути пока он не осужден, он не виновен. В общем лишнее вот это руки выкручивать,думаю.
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