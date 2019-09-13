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 "Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы

Эксперт Экономической Экспертной Платформы, старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает, что предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы для ФОП приведут к уничтожению части малого бизнеса и экономическим потерям.

Об этом Владимир Дубровский пишет в колонке для "Лига.Бизнес", информирует Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, налоговый пакет от "Слуги народа" может "серьезно потрепать рейтинги власти".

Так, законопроект 1210 предлагает отменить норму о персональной ответственности налогового инспектора за то, что он пишет в акте.

"Увы, Верланов на селекторном совещании, о котором с гордостью написал портал ДФС, повторил набор тезисов, составлявших хребет азаровщины: успехи налоговой и ее отдельных подразделений оцениваются по выполнению плана (названного "индикативным", но от того не поменявшего сути); наполняет бюджет, по его мнению, налоговая (а не плательщики); разработанные еще при Данилюке, КРІ для налоговой, отменявшие азаровщину? Нет, не слышали...", - пишет Дубровский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предложенная властями новая концепция налогообложения – бессмысленна, – Фурса

Законопроект 1073, призванный бороться с фальсификацией фискальных чеков, предусматривает резкое расширение использования РРО (регистраторов расчетных операций. – Ред.). С 2021 года "фискализировать продажи" вынуждены будут все, кроме 1 группы единого налога.

При этом, по его словам, эксперты МВФ пришли к выводу, что фискализация ведет к росту собираемости доходов только при одновременной реформе налоговых органов.

"Стоимость фискализации - даже с применением виртуальных РРО - подсчитывала ДРС (Государственная регуляторная служба. – Ред.). Она составила 7,6 тыс. грн на одного предпринимателя, или 8,5 млрд грн в масштабах страны. ... Стоимость фискализации для ФОП все равно будет измеряться тысячами, а для общества в целом, соответственно - миллиардами гривен в год чистых потерь", - утверждает Дубровский.

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"Естественно, огромная часть малого бизнеса, который и без того пребывает на грани рентабельности, закроется, а Польша получит еще пару сот тысяч предприимчивых и работящих мигрантов. Кроме того, государству придется выложить кругленькую сумму на содержание армии инспекторов, не говоря уже о системах обработки данных", - предполагает экономист.

"Все вышеперечисленное - предложения для дискуссии, которая должна быть основательной и экспертной. Спешка в таких вопросах крайне неуместна. Она выдает непрофессионализм одних и грязные намерения других", - подытожил Дубровский.

Источник: https://censor.net.ua/n3148353
 
   
 Топ комментарии
 
Верной дорогой идет дорогой товарищ главЗебил. Овощ тоже начинал Налоговым Майданом, затем был "Мовний", а на третий - пришлось в Ростов валить
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то есть на людей с IQ выше 120.
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Некий Ыкмперд-проФФесионал в банковской сфере зебил с фамилией ДУБинский теперь будет членов набсовета государственных банков отбирать.
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Наверно налоги не хочет платить.
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Ылитный Ыксперт написал полный бред с претензией на научность. Расчитано на порохоботов.
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Интеллектуал, обьясни, как регистраторы операций снизят собираемость налогов?
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все еще веришь,что чем больше надсмотрщиков-тем производительнее работает раб? "Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы - Цензор.НЕТ 3227нам кацапская асевдоэкономика не интересна...дуй к ***** со своими предложениями.
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путём уменьшения базы налогообложения.

Ты зебил, если не понимаешь таких элементарных вещей.

И выбрали вы, зебилы, управлять страной таких же зебилов, которые тоже не понимают таких элементарных вещей.

Вы страну за полгода в жопу засунете и ты лично, падла зеленосопельная, потом будешь блымать оченятами и рассказывать, шо ты ж не мог знать, как оно случится.
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Сразу видно твою сущность ЗЕбильную.Никаких аргументов,абы просто-ляпнуть.
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Это в статье нет никаких аргументов. Только совковые ярлыки: азаровщина и т. д. Наброс г*на на вентилятор.
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Порохоботы думать не умеют, поэтому аргументов у них нет. Умеют только спамить чужие мнения.)
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Тупая ватная зелибоба, спрятавшаяся под прокси/впном, даже не знакома с термином "азаровщина" и чем он отличается от того, что нынче предлагает маладая *******. О чем с тобой можно дискутировать?
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если у Ыкспёрда корень фамилии ДУБ, это как-то связано с его умственным развитием?
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Некий Ыкмперд-проФФесионал в банковской сфере зебил с фамилией ДУБинский теперь будет членов набсовета государственных банков отбирать.
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а если с фамилией босой-не говорит ли это шо горький пьяница пропил последние лапти? "Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы - Цензор.НЕТ 1566
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Верной дорогой идет дорогой товарищ главЗебил. Овощ тоже начинал Налоговым Майданом, затем был "Мовний", а на третий - пришлось в Ростов валить
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Давай еще майдан, добивай Украину. Зачем работать - майдань, захватывай власть, грабь население.
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Так грабить население задумала Зеко-***** как раз
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ЛИБЕРТАРИАНСТВО И ЛИБЕРАСТИЯ ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ?
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либерия -не...тут кацапские ухи отовсюду торчат "Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Экономической Экспертной Платформы Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы - Цензор.НЕТ 5654
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В Либерии тоже, кстати, выбрали "новое лицо", не какого-то там барыгу, а честного парня из народа Жоржа Веа. Только у нас комик-кривляка, а там футболист. Результаты, впрочем, оказались нерадужными, а кто бы сомневался
https://nv.ua/ukr/world/countries/liberiya-dzhordzh-vea-priviv-krajinu-do-socialnogo-krahu-novini-svitu-50037244.html
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Либертарианство это про снижение налогов и сокращение количества чинуш. За поребриком таких вещей очень не любят, поэтому придумали ругательное слово "либерастия".
То, что сейчас делает Зеленский, ни разу не либертарианство. Это скорее похоже на социализм совкового типа.
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Если вместо стимулирования предпринимателей заниматься легальным бизнесом,сдирать с них кожу с мясом, тогда естественно никакого развития экономики не будет. Налоговый беспредел - это мы уже проходили.
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ну именно так чувак себе представляет либертарианство.

загнобить фопов, зажопить арселор, погонять чертей в борисполе - это же признаки либертарианства.
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Как показала практика, при азаровщине народу жилось хорошо, а либертарианство, которое пришло на смену азаровщине, оказалось злом в чистом виде.
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на смену азаровщине пришла отмена проверок, отмена сертификации и отмена лицензий.

бизнес от этого очень сильно страдал

и поэтому выбрал Владимира Александровича, который всё это вернет обратно.
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Нивепически хорошо жилось нариду при азировщине. Некоторые успели обзавестись лопатами для капусты.
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Можете кидаться тапками, но из всех премьеров Азаров был самый толковый. Правда на украинском говорить ненаучился.
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Ты вон тоже на русском не научился😂🌷
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Тобто міністр уряду Азірова Петро Порошенко не був причетний зо Азіровщини,а Зеля прям сам Азіров воплоті))Гоніть таких експердів разом з Пєтєю))
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