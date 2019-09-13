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 Экономика
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Все про:налоги (2646) Гетманцев (24) Слуга народа (303)

 "Азаровщина" вместо либертарианства: эксперт Дубровский раскритиковал предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы

Эксперт Экономической Экспертной Платформы, старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает, что предлагаемые "Слугой народа" налоговые реформы для ФОП приведут к уничтожению части малого бизнеса и экономическим потерям.

Об этом Владимир Дубровский пишет в колонке для "Лига.Бизнес", информирует Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, налоговый пакет от "Слуги народа" может "серьезно потрепать рейтинги власти".

Так, законопроект 1210 предлагает отменить норму о персональной ответственности налогового инспектора за то, что он пишет в акте.

"Увы, Верланов на селекторном совещании, о котором с гордостью написал портал ДФС, повторил набор тезисов, составлявших хребет азаровщины: успехи налоговой и ее отдельных подразделений оцениваются по выполнению плана (названного "индикативным", но от того не поменявшего сути); наполняет бюджет, по его мнению, налоговая (а не плательщики); разработанные еще при Данилюке, КРІ для налоговой, отменявшие азаровщину? Нет, не слышали...", - пишет Дубровский.

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Законопроект 1073, призванный бороться с фальсификацией фискальных чеков, предусматривает резкое расширение использования РРО (регистраторов расчетных операций. – Ред.). С 2021 года "фискализировать продажи" вынуждены будут все, кроме 1 группы единого налога.

При этом, по его словам, эксперты МВФ пришли к выводу, что фискализация ведет к росту собираемости доходов только при одновременной реформе налоговых органов.

"Стоимость фискализации - даже с применением виртуальных РРО - подсчитывала ДРС (Государственная регуляторная служба. – Ред.). Она составила 7,6 тыс. грн на одного предпринимателя, или 8,5 млрд грн в масштабах страны. ... Стоимость фискализации для ФОП все равно будет измеряться тысячами, а для общества в целом, соответственно - миллиардами гривен в год чистых потерь", - утверждает Дубровский.

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"Естественно, огромная часть малого бизнеса, который и без того пребывает на грани рентабельности, закроется, а Польша получит еще пару сот тысяч предприимчивых и работящих мигрантов. Кроме того, государству придется выложить кругленькую сумму на содержание армии инспекторов, не говоря уже о системах обработки данных", - предполагает экономист.

"Все вышеперечисленное - предложения для дискуссии, которая должна быть основательной и экспертной. Спешка в таких вопросах крайне неуместна. Она выдает непрофессионализм одних и грязные намерения других", - подытожил Дубровский.

Источник: https://censor.net.ua/n3148353
 
   
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Ылитный Ыксперт написал полный бред с претензией на научность. Расчитано на порохоботов.
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Интеллектуал, обьясни, как регистраторы операций снизят собираемость налогов?
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Сразу видно твою сущность ЗЕбильную.Никаких аргументов,абы просто-ляпнуть.
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если у Ыкспёрда корень фамилии ДУБ, это как-то связано с его умственным развитием?
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Некий Ыкмперд-проФФесионал в банковской сфере зебил с фамилией ДУБинский теперь будет членов набсовета государственных банков отбирать.
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Верной дорогой идет дорогой товарищ главЗебил. Овощ тоже начинал Налоговым Майданом, затем был "Мовний", а на третий - пришлось в Ростов валить
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Давай еще майдан, добивай Украину. Зачем работать - майдань, захватывай власть, грабь население.
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ЛИБЕРТАРИАНСТВО И ЛИБЕРАСТИЯ ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ?
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Если вместо стимулирования предпринимателей заниматься легальным бизнесом,сдирать с них кожу с мясом, тогда естественно никакого развития экономики не будет. Налоговый беспредел - это мы уже проходили.
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ну именно так чувак себе представляет либертарианство.

загнобить фопов, зажопить арселор, погонять чертей в борисполе - это же признаки либертарианства.
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Как показала практика, при азаровщине народу жилось хорошо, а либертарианство, которое пришло на смену азаровщине, оказалось злом в чистом виде.
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