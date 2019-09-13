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 Киевские новости
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Все про:воздух (64) Киев (17904) пожар (3688) Поворозник (25)

 За последний месяц возле Киева произошло более 800 пожаров, что повлияло на чистоту воздуха, - КГГА

За последний месяц возле Киева произошло более 800 пожаров. В сравнение с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что проблемы экологии и чистоты воздуха в Киеве, как и в любом мегаполисе, вызванные рядом факторов. В частности, работой промышленных предприятий, увеличением количества автомобилей, ростом случаев пожаров на территории Киевской области и тому подобное.

Решаться эти проблемы должны комплексно, и власть Киева работает над модернизацией инфраструктурных объектов, чтобы уменьшить их влияние на экологию столицы.

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"На заводе "Энергия" уже модернизированы три из четырех существующих электрофильтров, планируется установка системы химической очистки дымовых газов", - сказалПоворозник.

Он отметил, что подавляющее большинство объектов, от которых зависит нормальное функционирование города, построенные в 60-80 годах прошлого века, власть Киева постепенно обновляет и модернизирует их.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148349
 
 
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Н-да, "пробзділось щось у королівстві Датськім" (с).
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Порохоботы на говно исходят , вот вам и воздух А еще судя по всему , ахметов новое " вливание " сделал .
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Клавы горят в каждой теме у порохни,вот и задымленность
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Так дымят, что до прихода в тему порохоботов, вы, два соплячих малороса, уже успели тут друг-дружку облизать.
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О элыты подтянулись петины За останній місяць біля Києва сталося понад 800 пожеж, що вплинуло на чистоту повітря, - КМДА - Цензор.НЕТ 7874.Ты себе оценку дай,потом будешь умничать..
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Скажи, гад? Умничаю! В зе!бенином королевстве должны все быть тупыми, как брюхоголовые зе!билы!
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Педальку пучит от предстоящих местных выборов
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Жалуются они...
Вы б торфянички понюхали!
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