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 Политика Украины
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Все про:Минэкономразвития (491) Клименко Юлия (3)

 "Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра

Экс-заместитель министра экономики Украины, нардеп от "Голоса" Юлия Клименко сообщила, что должности заместителей министра в Минэкономразвития распределялись по политической квоте.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

""Давайте придет очень хороший человек, он очень перспективный, очень прекрасный. Он зайдет к вам. Пусть он расскажет о себе. Возможно, он понадобится. Возможно, у вас есть вакансия там-то". Безусловно, это не было в приказном порядке. Но понимая, что практически все назначения заместителей в министерстве экономики идут через Кабинет министров. То есть Министерство экономики не влияет на заместителей де-факто. Они назначались по политической квоте", - отметила Клименко.

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По ее словам, Айварас Абромавичус (экс-глава МЭРТ. - Ред.) четко поставил условие, что в министерство зайдет его команда.

"Некоторое время это условие соблюдалось, а потом начались уже... парашютисты", - сообщила нардеп, добавив, что данная практика пока что остается.

Полный текст интервью с Юлией Клименко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3148348
 
 
 Топ комментарии
 
Ну как вам, соплячие малороссы, бенино "некумовство" на хлеб мазюкается? Нажерлись уже, брюхоголовые?
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там ща новый сезон сватов, давай не это..
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все як завжди. Нічого нового. То ж і результат на виході буде такий же. Якщо не гірше.
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Ну как вам, соплячие малороссы, бенино "некумовство" на хлеб мазюкается? Нажерлись уже, брюхоголовые?
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там ща новый сезон сватов, давай не это..
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Да как-то с бурятом *********** не очень то и приятно не то, что в Сен-Тропе, а и на одном гектаре.
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С ахметовым и коломойским хось на галерах, хоть на рудниках.
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Кацап , хватит впны менять , у тебя уже флаг отпал
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Да ты шо?

Шо ж робить?

Эркюль Пуарэнко меня разоблачил. Це ж теперь с лахты погонят и уже путин -***** не напишешь.
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Ну обычно раньше ваши нанятые Пороохом ольгинские работники просто удаляли коммент , а сейчас держится до последнего "Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра - Цензор.НЕТ 3914 Давай иди на новый акк ставь украинский впн и не меняй больше
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Дурень, у меня тут один аккаунт. Тут все меня знают, окромя таких, как ты. Ты у старшого смены там поспрошай, чтоб идиотом не выглядел.

А по флажку - пиши свои предъявы компании Киевстар, которая теряется в моём местонахождении.
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піріспіктіфним - перехідні туремні гади

"Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра - Цензор.НЕТ 4607
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Могу угадать . Сын Луценко или Пашинского .
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Некоторое время это условие соблюдалось, а потом начались уже... парашютисты", - сообщила нардеп, добавив, что данная практика пока что остается.
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какая такая ещё есть партия ГОЛОС!? нет такой...есть единая партия порошенко Е.С.всем же этот трюк ВАКАРЧУКА уже известен. голосуют в унисон всегда.... ох и СЛАВУНЯ..... ХИТРЕЦ ЕЩЁ ТОТ.... ХОТЕЛ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАПАРИТЬ ЧТО ОНИ МОЛ САМИ ПО СЕБЕ...
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