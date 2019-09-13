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 Общество
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Все про:ликвидация (439) УПЦ КП (504) ПЦУ (451)

 Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ

Православная церковь Украины напоминает, что не существует судебного решения, которое признавало бы незаконной ликвидацию Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП".

Соответствующее разъяснение юридической службы ПЦУ опубликовано на сайте Поместной церкви, информирует Цензор.НЕТ.

"12 сентября средства массовой информации и ряд страниц в социальных сетях распространили информацию, что якобы постановлением Окружного административного суда города Киева от 11.09.2019 года по данному делу признан противоправным приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года. Прежде всего обращаем внимание общества на то, что это постановление вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу, то есть, носит временный характер. Поэтому ни одного судебного решения, которым приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года был бы "признан противоправным", а тем более была бы "признана незаконной" ликвидация Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП" - на сегодняшний день не существует", - говорится в разъяснении.

В ПЦУ утверждают, что решение суда о запрете ликвидационной Киевской патриархии проводить любые регистрационные действия в отношении имущества УПЦ КП по сути является незаконным и будет обжаловано в апелляционном порядке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд Киева запретил совершать любые действия относительно УПЦ КП и ее имущества. ДОКУМЕНТ

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также на Цензор.НЕТ: Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации. ФОТО

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Читайте также: Минкульт призвал прекратить вмешательство в процесс ликвидации УПЦ КП

Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

Источник: https://censor.net.ua/n3148346
 
   
 Топ комментарии
 
Опя-яяять эти попы ... В 2019 какие могут быть попы ? Лучше всех живут страны-атеисты , в которых нет этих дикарей из каменного века .
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Філарете, відпочинь вже. У твоєму віці вже можна кгб не боятись. Їм зараз не до тебе. Дивуюся, чим можна такого старця підкупити, або застращати? Нормальним же був. Хоча, подивившись на 73%, можна вже не дивуватися. Може мене врятувало те, шо скабєєву з мосійчук не дивлюсь? І тому мене не зомбувала дебільна вофка беня марія христос з зеленого браццтва?
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я так и не понял из заголовка, Филя в законе или не в законе? Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9945
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А чё там понимать?
Кошерные по заказу ***** - лишили вас законной церкви...
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Петя поддержал создания УПЦ и спасибо ему, а ты, кацап, иди учи чиченский.
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Суд не признал ликвидацию незаконной т.е. признал ликвидацию законной. не+не=да.
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Конечно же Фили, но он уже в маразме, сам не помнит что подписывает Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8543
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У него не маразм, а жажда властвовать. Пети была доверена историческая миссия усыпить филину бдилку ради создание единственной украинской православной церкви. И он с ней справился на 5, ведь для этого Бог дал ему такой артистический треп языком.
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Опя-яяять эти попы ... В 2019 какие могут быть попы ? Лучше всех живут страны-атеисты , в которых нет этих дикарей из каменного века .
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Чому Пєйціни Томосоносці воюють проти УПЦ КП,а не з УПЦ МП?Московські попи рулять ПЦУ?
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Потому что УПЦ КП ето дочернее предприятие УПЦ МП. А УПЦ МП ето филиал РПЦ.

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Філарете, відпочинь вже. У твоєму віці вже можна кгб не боятись. Їм зараз не до тебе. Дивуюся, чим можна такого старця підкупити, або застращати? Нормальним же був. Хоча, подивившись на 73%, можна вже не дивуватися. Може мене врятувало те, шо скабєєву з мосійчук не дивлюсь? І тому мене не зомбувала дебільна вофка беня марія христос з зеленого браццтва?
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Ты не поймешь это никогда.
Потому что люди, думающие иначе чем ты, у тебя либо купленные, либо запуганные.
А ты, просто, пойми, что есть и не такие, как ты.
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какое тяжеловесное заглавие! не признавал незаконной
легче написать - признал законной...
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Да гибридно-непонятный этот Томос. Иначе бы не было всей этой казуистики и волокиты.
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Странные попы, как права защищать так в суд идут, как налоги платить так церковь отделена от государства.
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Я никуя не понял! Где свободная конкуренция? Где антимонопольный комитет? Где цивилизованные рыночные отношения? Потребитель услуг, в т.ч. мистических, должен иметь право выбора. А у них даже рекламы достойной нет. Понабирают попов по объявлениям, велосипед толком освятить не могут.
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Чокнуться можно. Скоро война между попами будет. Нельзя просто единым законом сделать церкви частными предприятиями? Московские церкви МП и КП сделать иностранными агентами и закрыть нах. или обложить налогами чтобы они сами закрылись. Поставить кассовые аппараты. Почему когда попы требуют деньги за свои услуги не выдают чеки?
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Честно говоря кроме суда божьего никто не должен лезть в церковные дрязги. Этот долбаный окружной уже и сюда свой пятак всунул.
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Та Афине пофиг эти попы, как слону пофиг какие-то микробы)
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Пусть померяются длиной заклинаний. А Яхве ударит молнией в притон конкурентов. Ну ладно, подкиньте монетку каждая сторона по 10 раз - у кого выпадет 7 к 3 = очень добрый и выиграл бабло и капища конкурентов Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9216
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Граждане попы, скажите а Иисус в которого вы веруете тоже брал с людей деньги или в золотых цепях и крестах ходил?
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