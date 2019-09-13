 США помогают Украине строить инфраструктуру для распространения правдивых новостей, - представитель Госдепа Кент

Об этом Радио Свобода рассказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия - мастер использование дезинформации и фальшивок. По моему мнению, лучший способ борьбы с дезинформацией - с помощью правдивой информации. И то, что мы делаем здесь сегодня - мы помогаем Украине строить инфраструктуру для распространения актуальных новостей среди жителей как оккупированной части Донбасса, так и подконтрольных Украины территорий, которые ранее имели доступ только к российской информации. Точная информация для граждан - это ключевой элемент демократии", - отметил он.

По словам Кента, на оборудование выделено около 1 миллиона долларов.

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Как сообщалось ранее, Агентство США по международному развитию - USAID - передало Украине 11 передатчиков для цифрового телесигнала, которые будут установлены на границе с оккупированной частью Донбасса и Крыма. Об этом на брифинге сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его оценкам, к концу 2019 уровень охвата сигналом украинских вещателей в Донецкой области по сравнению с 2014 годом возрастет более чем на 800 тыс. человек, в Луганской - почти полтора миллиона жителей.

Как добавила экс-заместитель министра информационной политики Эмине Джеппарова, впервые партнеры передают Украине именно новое оборудование - передатчики, которые передавались ранее, перед тем уже использовались в других странах. По словам главы отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонида Семенченко, Украина уже установила четыре такие передатчики, они немецкого производства.

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