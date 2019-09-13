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 Политика Украины
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 США помогают Украине строить инфраструктуру для распространения правдивых новостей, - представитель Госдепа Кент

Соединенные Штаты помогают Украине строить мощности для передачи информации на оккупированные территории, предоставляя новое оборудование для трансляции цифрового ТВ-сигнала.

Об этом Радио Свобода рассказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия - мастер использование дезинформации и фальшивок. По моему мнению, лучший способ борьбы с дезинформацией - с помощью правдивой информации. И то, что мы делаем здесь сегодня - мы помогаем Украине строить инфраструктуру для распространения актуальных новостей среди жителей как оккупированной части Донбасса, так и подконтрольных Украины территорий, которые ранее имели доступ только к российской информации. Точная информация для граждан - это ключевой элемент демократии", - отметил он.

По словам Кента, на оборудование выделено около 1 миллиона долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация США и Конгресс разблокировали 391,5 млн долл. помощи Украине в сфере безопасности, - посольство

Как сообщалось ранее, Агентство США по международному развитию - USAID - передало Украине 11 передатчиков для цифрового телесигнала, которые будут установлены на границе с оккупированной частью Донбасса и Крыма. Об этом на брифинге сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его оценкам, к концу 2019 уровень охвата сигналом украинских вещателей в Донецкой области по сравнению с 2014 годом возрастет более чем на 800 тыс. человек, в Луганской - почти полтора миллиона жителей.

Как добавила экс-заместитель министра информационной политики Эмине Джеппарова, впервые партнеры передают Украине именно новое оборудование - передатчики, которые передавались ранее, перед тем уже использовались в других странах. По словам главы отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонида Семенченко, Украина уже установила четыре такие передатчики, они немецкого производства.

Также читайте: США выделили Украине около $1 млн на оборудование для вещания в оккупированном Донбассе и Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3148342
 
   
 Топ комментарии
 
да мы "95 кварталом" заглушим все РашиТудой !

гомеопатия, знаете ли США помогают Украине строить инфраструктуру для распространения правдивых новостей, - представитель Госдепа Кент - Цензор.НЕТ 6753
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А я-то думаю, что это в последнее время по новостям сплошной позитивчик!
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Тролль-каратель‏ @trollgnet

Так много новостей про фейковые новости, что начинаешь задумываться - не фейковые ли они?
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А вот это очень даже хорошо. Контрдействик против кремлёвских сливных бачков это в любом случае хорошо.
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да мы "95 кварталом" заглушим все РашиТудой !

гомеопатия, знаете ли США помогают Украине строить инфраструктуру для распространения правдивых новостей, - представитель Госдепа Кент - Цензор.НЕТ 6753
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Антон Санченко
1 ч. ·

Свій. До свого. По своє.

Досвід українців міжвоєнної Польщі з ненасильницького (поки) спротиву пацифікації - це те, що нам зараз треба. Кооперативи, підтримка свого виробника, виробники замовляють рекляму в рекламній агенції свого Романа Шухевича тощо.
Все як тоді, тільки тепер свої - всі розумні люди, які зараз якось дуже виразно оприявнилися за спроможністю бачити причинно-наслідкові зв'язки, і яких треба зберегти.
Звісно, найважче відтворити довоєнні практики сухого закону серед українців для бойкоту польських акцизних зборів на горілку.
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А зачем? Сейчас гонят исключительно фуфло, а после помощи американцев добавят ещё гон лажи..
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Серйозно вважаєте, що співпраця з США означає лише страшні борошна для України?
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А я-то думаю, что это в последнее время по новостям сплошной позитивчик!
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Тролль-каратель‏ @trollgnet

Так много новостей про фейковые новости, что начинаешь задумываться - не фейковые ли они?
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Я фигею. Что это вообще значит? Лучше бы с реальной инфраструктурой помогли.
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инфраструктура для распостранения правдивых новостей...

Как будто читаешь утопическую фантастику.
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У Кремлі не виключають можливість нового обміну утримуваними особами між Україною та Росією , так как понимают что шестилетяняя война не Гражданская между Украинским народом и гражданами Украины(советскими гражданами .которые не имеют своей родины),а что это обычная война которая была между Германией и Московией с её колониями в 1941 -1945 годах
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