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 Политика Украины
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Все про:моряки (926) Портнов (433) Полозов (396) ГБР (554)

 ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов

Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных 7 сентября украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте".

Об этом в своем Twitter сообщает адвокат моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, следователи ГБР начали допрашивать освобожденных моряков по делу "Керченского инцидента", которое было открыто по иску Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В", - говорится в сообщении.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148341
 
 
 Топ комментарии
 
Ну що зебіки, посадимо моряків-провокаторів? ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 5708
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Моряки - враги, ватник украинофоб портнов - патриот (с) 73%
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Хлопцы, из плена вы вернулись не в Украину, а на Планету ЗЕбезян ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 4497
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Петька хотел военное положение и отмену выборов,но не срослось.Люди для него расходный материал и собственный самопиар.
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ЗелЯ мразь и подонок!
со своей кацапской собакой портновым!!!
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скоро мразь і за інтернет візьметься; і бутусов за такі коменти банитиме...
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Теперь их что, тут посадят ? А говорили вроде как квартирьі дали
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Посадять того хто їх послав на смерть.
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Какая удивительная работоспособность появилась в ГБР..Сволочи !!!
Хотя бы месяц дали ребятам отдохнуть...
Какая суета сует !
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Щось змінилось у методичках ПЄСів,то вони були проти обміну,вся Україна раділа,вони кидались у моряків лайном,а коли у моряків вирішили взяти покази,хто їх на смерть посилав,завили як скаженні))
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вони кидались у моряків лайном


приведи хоть один пример
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Та ти перший вив як вовк,що обмін це зрада,моряків і так би повернули,навіщо віддали Цемаха.Вже забув?
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приведи пример кидания дерьма в моряков.
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Я у вашому лайні ковирятись не буду,відкрий новини у день обміну,та сам почитай що писав.
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Александр Иванович 866f20ca

...вони кидались у моряків лайном...
13.09.2019 18:19

Засранец ваЗЕлиножопый, это твои слова.

Ответь за них.
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ПЄСи,вибори скінчились повним вашим провалом,наступні за п"ять років,у вас фальшстарт,ви до настуаних не доживете))
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давай мечтай дальше потребитель зеленой мочи

ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8988
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Де результати аналізів Петра від ВАДА?Чи ти випив те що він насцяв?
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Освобожденные из России украинские моряки уже дают показания в Госбюро расследований. Следователи ГБР начали их допрашивать по делу о госизмене, попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий, фигурантом которого является экс-президент Петр Порошенко.
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Какая мерзость....
Ну ладно, часть за деньги - деньги не пахнут.
Но остальные....
У них просто гавно вместо крови....
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Если взять за аксиому словосочетание: " Портнов подаёт иски в интересах Коломойского ", тогда все события становятся понятными. И выходит моряков освободили для дачи показаний против Порошенко.
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Уймите эту гниду Портнова! Мало еще ребят таскали по допросам на кацапии,так еще и на родине покоя не дают!
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