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 Суд арестовал старшего администратора одесского отеля "Токио Стар", в котором в августе сгорели 9 человек

Мать двоих детей Ирина Паровик отправилась в СИЗО как минимум до 18 октября. Она отвечала в отеле за хозяйственные и кадровые вопросы, ее подпись стоит на документе ГСЧС, запрещающем гостинице работать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ирине Паровик инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины).

Прокурор Евгений Антощук заявил в суде, что Паровик как старший администратор может влиять на свидетелей, других работников отеля. Все они, по словам Антощука, указывают на Паровик как на человека, который отвечал за кадровые и хозяйственные вопросы в отеле. Также ее подпись есть на документе ГСЧС - запрете отелю работать, врученном в 2012 году.

Сама Паровик утверждает, что не помнит такого предписания. Она настаивает, что не нанимала людей и не отвечает за пожарную безопасность.

Читайте на Цензор.НЕТ: Причина пожара в отеле в Одессе - короткое замыкание, - прокуратура

"Я искала людей и общалась с ними, но их принимали на работу в главном офисе", - говорит Паровик. И она, и ее адвокат Игорь Елуашвили утверждают: никакого документального подтверждения того, что Паровик отвечала за противопожарную безопасность, нет. Она работала в гостинице с 2009 года, в 2014 году ушла в декрет, хотя де-факто продолжала работать. Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, старшей - пять.

Именно Паровик звонили из компании, которая обслуживала пульт пожарной безопасности - она ​​говорит, что оставляла им свой телефон в качестве контактного, а не как уполномоченный по вопросам противопожарной безопасности.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Также на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд оставил в СИЗО владельца сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Черного

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан. 20 августа суд отправил его под арест сроком на 60 дней без права выхода под залог. Черный назвал решение суда "политическим заказом".

Источник: https://censor.net.ua/n3148337
 
 
 Топ комментарии
 
Блядь где я живу,это пиздец,страна уродов
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Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, старшей - пять.Источник: https://censor.net.ua/n3148337

суки........
в СИЗО..., до суда....
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Знову стрілочниця,як і у таборі "Вікторія",який відкривав Пєтья.
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Знову стрілочниця,як і у таборі "Вікторія",який відкривав Пєтья.
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Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, старшей - пять.Источник: https://censor.net.ua/n3148337

суки........
в СИЗО..., до суда....
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А богатых гнид совершивших любое преступление выпускают под залог, может всем украинцам скинуться по 10-100 грв???
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Все они, по словам Антощука, указывают на Паровик как на человека, который отвечал за кадровые и хозяйственные вопросы в отеле. Также ее подпись есть на документе ГСЧС - запрете отелю работать, врученном в 2012 году

Похоже , шо следствие на верном пути . Я б там вообще половину персонала запаковал бы . Это вам не воспитательница из Виктории , на которую все хотели спихнуть .
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Все очень просто, наши люди на работе подписывают всякую херню и выполняют любые поручения из-за страха быть уволенным. Если бы люди у нас были посознательнее, то работодатели так не наглели бы. А так остаётся только тюрьма.
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А "стрелочники" у нас только и отвечают за все, а не истинные виновники. Ей, что надо было уволиться, если хозяин ничего не делал для противопожарной безопасности, имея дух малолетних детей.
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Это пипец!! Уму непостижимо!. нашли козу отпущения.Вазелин-насмешка над правосудием и здравым смыслом.Как такое возможно в Украине?Разогнать по сетям!!!!Человек,который не может увеличить .зарплату, нанять персонал и потратить лишнюю копейку без указки свыше?.Лучше бомжа с улицы назначить.Где здравый смысл?Как можно жить в Украине с такими карательными органами?
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Старо ,как мир ..Просто сюжет из ,,Золотого телёнка "Да и ещё в Одессе. Было бы смешно,если бы не было так грустно.Жаль мать двоих детей,не имеющую соответствующего образования,работающую за копейки.Циничное надругательство над здравым смыслом.
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