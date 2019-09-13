 Украина никогда не соглашалась на "формулу Штайнмайера", - Елисеев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Петра Порошенко Константин Елисееев.
"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников поясняю: согласно принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано" Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", - говорится в его посте.
Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.
Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".
Це вкрай дивно, але практично ніхто не говорить що вже незабаром (в жовтні-грудні) Україна піде на автономію Донбасу і амністію бойовиків. Якими будуть наслідки для України?
Фактичну цю формулу Штайнмайєра озвучив Ігор Коломойський Те саме озвучує Макрон, новий міністр закордонних справ Пристайко, голова фракції "Слуга народу" Арахамія та інші. Про що саме йдеться детально: Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ Україна оголошує амністію всім бойовикам Україна Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська. З Росії знімаються санкції.
13.09.2019 09:05
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Ганебна капітуляція від малороса ЗЕ.
пиши 8000000000000000000000000000000 посаділ
Але тепер погодиться.
Можемо посперечатись.
Це був дикий шок, бо ніхто тоді в Європі так іще не говорив - через два місяці Путіна порівняла з Гітлером Даля Грібаускайте, і то це викликало, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію, а тоді це все ще намагались представити як «український внутрішній конфлікт». Я вже можу мемуари писати з того всього, що було пережито за цей час, і якими хвилями вся ця інформвійна йшла. Тому, як тільки чую фразу «Європа від нас втомилася», мені одразу хочеться сказати: «Покажитє своі погони». Тому що нема ніякої єдиної «Європи», це теж путінський «мем»- реакція в різних країнах навіть серед політикуму від самого початку була дуже різною.
В.К.: Більшість лівих європейських інтелектуалів історично зачаровані російською культурою, і вони не вірили, що Путін чи колективний Путін - політичний монстр.
О.З.: Безперечно, бо коли 8 травня 2014 року я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона. Модераторка перелякалася до істерики, сказали, що сталися технічні проблеми, але я таки сказала все, що хотіла сказати, і мене почули. За мною потім цілий день ходили всі німецькі журналісти, з величезним інтересом і вирозумінням записували інтерв'ю, жодне з яких так і не з'явилося друком. Можете говорити все, що завгодно, на Порошенка і на Клімкіна, але вони весь цей час послідовно тримали перед Заходом проукраїнську лінію. Те, що в нас є функціонуюча держава, не «failed state», а держава, яка зупинила й викрила агресора і заявляє світу, що вона є предметом агресії, - це дуже важливе досягнення, і само воно не прийшло." (Оксана Забужко(с) - І знов я влізаю в танк... - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
https://www.svoboda.org/a/30158213.html
......Макрон и Путин, по всему судя, активно готовят сегодня за спиной Украины сделку, которую попытаются навязать Киеву на ближайшей встрече в рамках "Нормандской четверки".
Какая ирония истории! В 1938 году в Мюнхене западные союзники Чехословакии заставили её отдать Судетскую область, чтобы умиротворить агрессора. А через полгода Гитлер захватил всю страну. 81 год спустя в Париже западные союзники собираются заставить Украину "принять обратно" находящиеся под контролем сепаратистов и Кремля территории, создать агрессору плацдарм для подчинения всей страны. А через полгода Путин может...
Внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами
Что же произошло? У всех этих крайне негативных для Украины и нагрянувших как бы вдруг явлений должна быть какая-то одна общая причина. А произошло в точности то, о чем я предупреждал несколько месяцев назад: "Постоянное повторение коллективным Зеленским кремлевской шпаргалки о некоей "партии войны", правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией. Я нахожусь в Вашингтоне и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти".
Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили его режиму серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских телеканалов против придуманной ими "партии войны" преподнесла ему воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Кремля ответственность за агрессию.
Поддержка Украины со стороны Запада до последнего времени обеспечивалась благодаря принципиальности и самоотверженности таких друзей этой страны, как Курт Волкер, Даля Грибаускайте, Дональд Туск. Но какой же трагической ошибкой украинцев было подарить своему смертельному врагу огромный внешнеполитический успех как раз в тот момент, когда хозяин Кремля в нём отчаянно нуждался - на пороге нарастающего масштабного внутриполитического кризиса в России! Ошибку эту сознательно навязал обществу "коллективный Зеленский". Бороться с тяжелыми для Украины последствиями (или смириться с ними) предстоит физическому Зеленскому. Очень скоро и на глазах всего мира.
Через месяц-полтора в Париже с большой помпой пройдет саммит "Нормандской четверки". С какими же людьми окажется в одном зале Елисейского дворца молодой глава украинского государства? Это президент Франции, с упоением играющий в любимую игру всех французских правителей - Grandeur de France ("Величие Франции"). Непременным атрибутом такой игры на протяжении всего XX века были "особые отношения" с Москвой. Это утомленная Ангела Меркель, не способная более противостоять немецкому бизнесу и своим социал-демократическим партнерам по коалиции, требующим verstehen Putin (понять Путина). Для очистки совести ей, так же как и французскому коллеге, обязательно надо получить от Украины справку о хорошем поведении Путина. Переговоры в такой компании и станут для президента Украины моментом истины, который не читки требует с актера, а полной гибели всерьез.
Андрей Пионтковский - политический эксперт
Більше того, при Порощенку була активно обговорювана ідея введення озброєних миротворців на окупований Донбас з правом розброєння орків і виборів після виведення військ та техніки ворога з окупованої території. Але наразі це обговорення при зекловану - заглохло. Натомість - знову "формулу *****-штанмайєра" реанімували...
Україну злиють за планом Штайнмаєра.
Тільки у Грузії це зробили після військової поразки. А в Україні через надвисоку концентрацію Зебілів на метр квадратний.
А сколько там лет самой Германии, с ФРГ включительно + ГДР? -- всего на 50 лет старше Совка... ...братья-салаги...