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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (278) Штайнмайер (383) Донбасс (19340)

 Украина никогда не соглашалась на "формулу Штайнмайера", - Елисеев

Обсуждение так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе является ловушкой для президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter украинский дипломат, экс-заместитель главы АП Петра Порошенко Константин Елисееев.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников поясняю: согласно принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано" Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", - говорится в его посте.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

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Ранее президент Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" будет обсуждаться лидерами "нормандской четверки".

Украина никогда не соглашалась на формулу Штайнмайера, - Елисеев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3148334
 
   
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Сюди додам факт роззброєння добровольців і зняття українських стягів.
Ганебна капітуляція від малороса ЗЕ.
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Яка це ловушка? Це прямо вовча яма з закопаними палями на дні.
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cvthtrf

Це вкрай дивно, але практично ніхто не говорить що вже незабаром (в жовтні-грудні) Україна піде на автономію Донбасу і амністію бойовиків. Якими будуть наслідки для України?
Фактичну цю формулу Штайнмайєра озвучив Ігор Коломойський Те саме озвучує Макрон, новий міністр закордонних справ Пристайко, голова фракції "Слуга народу" Арахамія та інші. Про що саме йдеться детально: Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ Україна оголошує амністію всім бойовикам Україна Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська. З Росії знімаються санкції.
13.09.2019 09:05
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И ещё одна печерсуо-шоколадная сатана вылезла...
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Яка це ловушка? Це прямо вовча яма з закопаними палями на дні.
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Меня вообще умиляют люди-эксы. Экс-нардеп, экс-начальник, экс-руководитель и т.д. Можно говорить что угодно, а потом сказать, ну, я же не действующая власть, это моё личное мнение. Удобная позиция.
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Для него все, что делает зю - божья роса. Мозги отключены за ненадобностью.
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хто про "ловушку" з ваших сказав? А, навіть, якщо ви побачили - чому ви бігали за Порошенком, а за клованом не бігаєте? Довольні? Рюкзаков з бенею "поділилися" корупційним баблом з вами? Ви лише за бабло працюєте?
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Люзеры советами замучают,как Пол Пот Кампучию
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cvthtrf

Це вкрай дивно, але практично ніхто не говорить що вже незабаром (в жовтні-грудні) Україна піде на автономію Донбасу і амністію бойовиків. Якими будуть наслідки для України?
Фактичну цю формулу Штайнмайєра озвучив Ігор Коломойський Те саме озвучує Макрон, новий міністр закордонних справ Пристайко, голова фракції "Слуга народу" Арахамія та інші. Про що саме йдеться детально: Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ Україна оголошує амністію всім бойовикам Україна Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська. З Росії знімаються санкції.
13.09.2019 09:05
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Сюди додам факт роззброєння добровольців і зняття українських стягів.
Ганебна капітуляція від малороса ЗЕ.
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Ничего, шо добробаты пэтючиньк разогнал？ не, нормально, шо 8000 посадил, не, не печет？ вообще подурели
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кремлівські брехні впали на благодатний грунт і вродили The-стадо.
пиши 8000000000000000000000000000000 посаділ
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і Придністров'я №2. Куди в гіршій редакції: з забороною Україні вступати в ЄС та в НАТО; а лише - в тайожний слюз
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шиферы как раз мечтают про таежный союз. их кино в ес никому не интересно
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на їхніх сватів в ЄС ніхто не розкошелиться. А от з держбюджету ворога - це кіно профінансують. І вже було, і не раз.
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Ніколи НЕ погоджувалась.
Але тепер погодиться.
Можемо посперечатись.
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оп-па, пішли замість коментів зеботарні висери... Ну, блін, і такими же вальками...
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Раньше не соглашалась...никто с этим и не спорит...вопрос о том, на какую и чью формулу она согласиться в ближайшее время?.....
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"...Володимиру Рибаку в Донецьку вже живота розпороли за український прапор, а на Форумі європейських письменників у Берліні цей газпромівський викормиш Штайнмайер починає розповідати, як треба розуміти Путіна: бачте, в Україні деякі люди хочуть заборонити російську мову, а там же був не тільки Шевченко, а й Гоголь, який вважав, що Україна має бути частиною Росії…Це все говориться з трибуни, а я після нього маю виступати, і всі мої домашні заготовки вилетіли з голови. Я просто сказала, що там, де проливається кров, говорити про діалог - це цинізм лицемірів. І, даруйте, це не українці вбивають росіян за українську мову, це ті, хто прийшли на нашу землю, вбивають українців за жовто-блакитний прапор, і якщо в цих умовах ви говорите про діалог, то рано чи пізно закінчите форматом шоу «5 хвилин Гітлеру - 5 хвилин єврею».

Це був дикий шок, бо ніхто тоді в Європі так іще не говорив - через два місяці Путіна порівняла з Гітлером Даля Грібаускайте, і то це викликало, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію, а тоді це все ще намагались представити як «український внутрішній конфлікт». Я вже можу мемуари писати з того всього, що було пережито за цей час, і якими хвилями вся ця інформвійна йшла. Тому, як тільки чую фразу «Європа від нас втомилася», мені одразу хочеться сказати: «Покажитє своі погони». Тому що нема ніякої єдиної «Європи», це теж путінський «мем»- реакція в різних країнах навіть серед політикуму від самого початку була дуже різною.
В.К.: Більшість лівих європейських інтелектуалів історично зачаровані російською культурою, і вони не вірили, що Путін чи колективний Путін - політичний монстр.
О.З.: Безперечно, бо коли 8 травня 2014 року я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона. Модераторка перелякалася до істерики, сказали, що сталися технічні проблеми, але я таки сказала все, що хотіла сказати, і мене почули. За мною потім цілий день ходили всі німецькі журналісти, з величезним інтересом і вирозумінням записували інтерв'ю, жодне з яких так і не з'явилося друком. Можете говорити все, що завгодно, на Порошенка і на Клімкіна, але вони весь цей час послідовно тримали перед Заходом проукраїнську лінію. Те, що в нас є функціонуюча держава, не «failed state», а держава, яка зупинила й викрила агресора і заявляє світу, що вона є предметом агресії, - це дуже важливе досягнення, і само воно не прийшло." (Оксана Забужко(с) - І знов я влізаю в танк... - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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Просто перестать стрелять. Андрей Пионтковский - предупреждая Зеленского

https://www.svoboda.org/a/30158213.html

......Макрон и Путин, по всему судя, активно готовят сегодня за спиной Украины сделку, которую попытаются навязать Киеву на ближайшей встрече в рамках "Нормандской четверки".
Какая ирония истории! В 1938 году в Мюнхене западные союзники Чехословакии заставили её отдать Судетскую область, чтобы умиротворить агрессора. А через полгода Гитлер захватил всю страну. 81 год спустя в Париже западные союзники собираются заставить Украину "принять обратно" находящиеся под контролем сепаратистов и Кремля территории, создать агрессору плацдарм для подчинения всей страны. А через полгода Путин может...

Внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами

Что же произошло? У всех этих крайне негативных для Украины и нагрянувших как бы вдруг явлений должна быть какая-то одна общая причина. А произошло в точности то, о чем я предупреждал несколько месяцев назад: "Постоянное повторение коллективным Зеленским кремлевской шпаргалки о некоей "партии войны", правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией. Я нахожусь в Вашингтоне и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти".
Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили его режиму серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских телеканалов против придуманной ими "партии войны" преподнесла ему воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Кремля ответственность за агрессию.
Поддержка Украины со стороны Запада до последнего времени обеспечивалась благодаря принципиальности и самоотверженности таких друзей этой страны, как Курт Волкер, Даля Грибаускайте, Дональд Туск. Но какой же трагической ошибкой украинцев было подарить своему смертельному врагу огромный внешнеполитический успех как раз в тот момент, когда хозяин Кремля в нём отчаянно нуждался - на пороге нарастающего масштабного внутриполитического кризиса в России! Ошибку эту сознательно навязал обществу "коллективный Зеленский". Бороться с тяжелыми для Украины последствиями (или смириться с ними) предстоит физическому Зеленскому. Очень скоро и на глазах всего мира.
Через месяц-полтора в Париже с большой помпой пройдет саммит "Нормандской четверки". С какими же людьми окажется в одном зале Елисейского дворца молодой глава украинского государства? Это президент Франции, с упоением играющий в любимую игру всех французских правителей - Grandeur de France ("Величие Франции"). Непременным атрибутом такой игры на протяжении всего XX века были "особые отношения" с Москвой. Это утомленная Ангела Меркель, не способная более противостоять немецкому бизнесу и своим социал-демократическим партнерам по коалиции, требующим verstehen Putin (понять Путина). Для очистки совести ей, так же как и французскому коллеге, обязательно надо получить от Украины справку о хорошем поведении Путина. Переговоры в такой компании и станут для президента Украины моментом истины, который не читки требует с актера, а полной гибели всерьез.
Андрей Пионтковский - политический эксперт
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Так скоро Порошенко скаже що він не брав участь у Мінських угодах))Позорники.
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Он ничего не подписывал против укр интересов и это факт
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Так,Мінські угоди підписав Кучма,але домовлявся з Ху"лом саме Порошенко.
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ще раз уточню: Порошенко "формулу Штанмайєра" обговорювати - було діло - обговорював; але виключно в контексті заперечення. Тобто: з виборами по придністровському варіанту (на окупованій території) - не погоджувався, заперечував.
Більше того, при Порощенку була активно обговорювана ідея введення озброєних миротворців на окупований Донбас з правом розброєння орків і виборів після виведення військ та техніки ворога з окупованої території. Але наразі це обговорення при зекловану - заглохло. Натомість - знову "формулу *****-штанмайєра" реанімували...
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Грузію злили за планом Саркозі.
Україну злиють за планом Штайнмаєра.
Тільки у Грузії це зробили після військової поразки. А в Україні через надвисоку концентрацію Зебілів на метр квадратний.
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Так Петро переміг кацапів?Коли?В АТО чи в ООС?
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Ничего не проиграли. У лжи короткие ноги. Правда за нами,а значит мы обязательно победим!
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Шайнмаер -- плоть и кровь федеративного мироустройства.
А сколько там лет самой Германии, с ФРГ включительно + ГДР? -- всего на 50 лет старше Совка... ...братья-салаги...
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30 000 терористів клоун хоче легалізувати і амністувати... Україні приходить кінець, клоун тупо здає Україну голодним до крові терористам!
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да-да, клован здає; але за підтримки такої зебільної наволочі, як ти. Не думай, що забулося, як ти гадина, тут закликала "лиш би не Порох".
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Избрав Зеленского, Украина проиграла в гибридной войне, но теперь ещё есть некоторые возможности добиться наилучших условий капитуляции. Посмотрим, удастся ли это "слугам народа". Формула Штайнмайера - далеко не лучший вариант.
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