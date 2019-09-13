 Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Форума YES.
Напомним, в конце августа экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.
Позже Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.
Также ранее бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева заявила, что воспринимает отдельные высказывания Игоря Коломойского как личные угрозы с его стороны.
Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви, Лондона та США позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.
Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.
В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".
У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.
Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.
Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.
Як повідомлялося, 19 грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/26/632558/
ты видимо что-то путаешь, относительно всемирного ареста активов и объявления в розыск
Не-не-не , путриотка Гонтарева должна умирать медленно , в этом весь смак