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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1153) угрозы (625) Гонтарева (761)

 Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой

Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Форума YES.

Напомним, в конце августа экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Позже Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.

Также ранее бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева заявила, что воспринимает отдельные высказывания Игоря Коломойского как личные угрозы с его стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олигархи хотят отменить реформы и подорвать независимость НБУ, - Гонтарева

Источник: https://censor.net.ua/n3148333
 
 
 Топ комментарии
 
Кого ты будешь менять ? аха ... ты разве шо трусы свои можешь поменять Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 301
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он только что сказал, что это просто не его манера убийства?
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коломойша за приват мстить. зебіли ви коли збираєтесь оте лайно виносити яке ви привели на хвилі умопомрачєнія, чи вам треба сочного підсрачника?
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Та хоча б і на підводному човні, але додому. З щиросердечним розкаяннням .
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он только что сказал, что это просто не его манера убийства?
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Конечно....за бюджетные деньги будет заправлен...
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Я вам еще до выборов говорил , шо Коломойский не даст жизни Гонтаревой . Она в списке Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4273
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Позакрывать столько Бениных "пылесосов" и не попасть в список "попить кофе" ? Из области невероятного
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Да лерка в жалких потугах разжалобить бритов,еще и не такое запоет.
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Пани бьються . у холопiв лби трищать .
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По моему Великобритания Коломойского разыскивает...Так чего уж, поменяем...
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Высокий суд Лондона рассматривает три иска против Бени - "Приватбанк", Шульман и Татнефть. По двум последним Беня подан в розыск.
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"Татнєфть" також звинувачує Коломойського, Боголюбова, Олександра Ярославського і Павла Овчаренка у шахрайстві. У жовтні компанія виграла апеляцію у цій справі і тепер Високий суд Лондона, який раніше відхилив позов компанії "Татнєфть", зобов'язаний розглядати справу про відшкодування шкоди, завданої компанії внаслідок розкрадання грошей, призначених для оплати поставок нафти на Кременчуцький НПЗ у 2007 році.
Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви, Лондона та США позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.
Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.
В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".
У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.
Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.
Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.
Як повідомлялося, 19 грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/26/632558/

ты видимо что-то путаешь, относительно всемирного ареста активов и объявления в розыск
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Может быть, но даже если Беню разыскивает только Денверовский суд по запросу ФБР - хрен редьки не слаще. Беня все равно невыездной в любую страну Европы и в Англию в том числе. Он не просто так срочно эвакуировался сначала с Женевы, а потом с земли обетованной.
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Кого ты будешь менять ? аха ... ты разве шо трусы свои можешь поменять Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 301
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коли цього кучерястика фбр виведе під пухлі рученьки ?
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т.е гонтаревой в аэропорты лучше не соваться? ))))
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коломойша за приват мстить. зебіли ви коли збираєтесь оте лайно виносити яке ви привели на хвилі умопомрачєнія, чи вам треба сочного підсрачника?
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оте лайно виносити - хонтариху? с пэпай.
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Катафалк надо присылать. Или хотя бы чёрный воронок. Заслужила.
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Катафалк надо присылать.

Не-не-не , путриотка Гонтарева должна умирать медленно , в этом весь смак Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4612
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А мы топлива в него зальём на полпути, приедет,загрузиться и станет где-нибудь на полдороги))
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Он и самолета не пожалеет, для такой ПАНИ.
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Они между собой договорятся, может министром каким назначат, чтоб долги отрабатывала
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В 2014 он много сделал . Посмотрим как теперь себя поведет .
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особенно лохов развел на 5,5 млрд у.е)))) героя зебилов ему картопляну
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А у самой нет денег на самолёт? Мы и то домой на самолётах летаем.
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И не говори, б/у самолет можно купить от 50 000 долл. разве єто деньги ?
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беня, за тобой сша готовы даже авианосец пригнать
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