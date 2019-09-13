 Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах Форума YES.

Напомним, в конце августа экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Позже Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.

Также ранее бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева заявила, что воспринимает отдельные высказывания Игоря Коломойского как личные угрозы с его стороны.

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