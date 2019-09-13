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 На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ. ФОТОрепортаж

На Ривненском общевойсковом полигоне прошел конкурс на лучшее подразделение противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 01

Участие в конкурсе на лучшее подразделение (расчет) противовоздушной обороны принимали подразделения, занявшие первые места на соревнованиях в оперативном командовании Сухопутных войск, видах Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 02

Конкурс проводился по трем номинациям:

  1. Военно-профессиональная - оценивались теоретические и практические навыки, мастерство в действиях при вооружении и военной технике.
  2. Военно-спортивная - оценивалась физическая выносливость и морально-психологическое состояние коллектива, умение владеть вооружением и стрелковым оружием.
  3. Отражения нападения противника - оценивались способность подразделения ПВО прикрыть определенные подразделения бригады от ударов с воздуха, способность подразделения вести разведку и огонь с переносом по целям.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 03

Смотрите: Бойцы 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 04

В ожесточенной и напряженной борьбе победу одержали, будущие офицеры, курсанты факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ 05

Также смотрите: Команда Сухопутных войск победила на соревнованиях на лучший разведывательный взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3148331
 
   
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Лучший расчёт будет сбитый русский самолёт!)
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у Путина их тысячи, нё захлёбнется ли наша ПВО?
ты призываешь воздушные удары, если в сухом остатке. додуматься же до такого На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ - Цензор.НЕТ 6816

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Не захлебнётся, Грузия за 5 дней сбила 15 штук, волков бояться в лес не ходить ходят упорные слухи, што раша применяла авиацию в горячей фазе.
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На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ - Цензор.НЕТ 2901

Фантаст . однако. Грузия сбила 2 самолета. а еще два или три русские сбили сами из-за бардака
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Захлебнётся. Факт.
Но есть и другой факт.
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Лучший расчет с 17 июля 2014 года не могут определить.
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.....поди стреляли с зушек ))))) по стоячим мишеням )))) иль СПРАВДИ с-300 ???!!! по летающим целям ???!!!
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