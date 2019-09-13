 На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.
Участие в конкурсе на лучшее подразделение (расчет) противовоздушной обороны принимали подразделения, занявшие первые места на соревнованиях в оперативном командовании Сухопутных войск, видах Вооруженных Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.
Конкурс проводился по трем номинациям:
- Военно-профессиональная - оценивались теоретические и практические навыки, мастерство в действиях при вооружении и военной технике.
- Военно-спортивная - оценивалась физическая выносливость и морально-психологическое состояние коллектива, умение владеть вооружением и стрелковым оружием.
- Отражения нападения противника - оценивались способность подразделения ПВО прикрыть определенные подразделения бригады от ударов с воздуха, способность подразделения вести разведку и огонь с переносом по целям.
В ожесточенной и напряженной борьбе победу одержали, будущие офицеры, курсанты факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
ты призываешь воздушные удары, если в сухом остатке. додуматься же до такого
Фантаст . однако. Грузия сбила 2 самолета. а еще два или три русские сбили сами из-за бардака
Но есть и другой факт.