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 Политика Украины
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Все про:дороги (1826) контроль (163) Клименко Юлия (3)

 Установка автоматических габаритно-весовых комплексов по всей стране займет от 3 до 5 лет, - нардеп от "Голоса" Клименко

На установку габаритно-весовых комплексов, которые в автоматическом режиме будут контролировать грузовой транспорт на дорогах Украины, может понадобится до 5 лет.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщила экс-заместитель министра экономики Украины, нардеп от "Голоса" Юлия Клименко.

"Сейчас первые 7 станций должны быть уже, был тендер в марте этого года. Вокруг Киева они должны заработать где-то в течение года. Посмотрим, как это будет работать. Это пилотный проект. Но дальше под уже существующий законопроект мы можем брать кредитные средства и начинать устанавливать эти весовые станции. Я думаю, что это займет от 3 до 5 лет. Потому что есть проектирование, сдача в эксплуатацию", - отметила она.

Клименко добавила, что наличие габаритно-весовых комплексов на дорогах страны уменьшит количество желающих перегружать фуры в разы.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №1047 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля, предусматривающий автоматический контроль грузового транспорта на дорогах страны.

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Полный текст интервью с Юлией Клименко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3148330
 
 
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Зачем они вообще ? Издать закон о превышении веса и каждый мент имеет право загнать авто на проверку по подозрению. Перевозчики сами откажутся чудить.
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Зачем изобретать велосипед?
Я вёл проект словацкого инвестора, все гораздо проще. Интеллектуальная система определяет грузовики, которые возможно перегружены (камеры определяют по ряду факторов), после этого сигнал полиции, которая направляет данный грузовик на WiM комплекс.
То, о чем она говорит, это мечта Ноняка: Поставить мужиков с жезлами, которые будут всех подряд загонять на весы, с возможностью "порешать" на месте
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та ну накуй? а бігборди перед виборами ви скоти за ніч встановлюєте
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