 Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Выборы должны состояться. Но они должны состояться, когда будут выполнены все условия по безопасности. И выборы должны быть настоящими, свободными и честными. Они не могут быть идеальными, но должны быть организованы нашей ЦИК, политические партии и наши СМИ должны иметь полный доступ, иначе это не выборы", - заявил дипломат.

По его словам, по состоянию на сейчас нет ни условий безопасности, ни условий для честных и свободных выборов. "Нет ни того, ни другого. Просто ноль", - отметил Климкин.

"Если мы согласимся, что этого не будет, то это будет инкорпорация Донбасса как "троянского коня" на условиях Путина в Украине", - добавил он.

Напомним, сегодня Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

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