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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1212) Донбасс (19340) Климкин (2280)

 Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что на данный момент нет условий для проведения выборов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Выборы должны состояться. Но они должны состояться, когда будут выполнены все условия по безопасности. И выборы должны быть настоящими, свободными и честными. Они не могут быть идеальными, но должны быть организованы нашей ЦИК, политические партии и наши СМИ должны иметь полный доступ, иначе это не выборы", - заявил дипломат.

По его словам, по состоянию на сейчас нет ни условий безопасности, ни условий для честных и свободных выборов. "Нет ни того, ни другого. Просто ноль", - отметил Климкин.

"Если мы согласимся, что этого не будет, то это будет инкорпорация Донбасса как "троянского коня" на условиях Путина в Украине", - добавил он.

Напомним, сегодня Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение местных выборов на оккупированном Донбассе - начало сдачи страны, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3148327
 
   
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Та не. Что он вобще мелит? Выборы должны быть такие же как в крыму - под прицелом войск РФ. ТОлько чтобы на этот раз их украина признала.
А то видишь, что захотел!
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Сейчас порохоботы начнут стонать про Зе, и друг друг лайки ставить.
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Это троянский конь порошенко, начиная с июля 2015 года.
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у троянцев был выбор-принимать коня или нет...но 73% зелетроянцев решили принять халявный подарок от кацапниданайцев.а фуле?халява-она как мед,за уши не оттянешь...это жеж газ бесплатным будет...
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Зеленский это и есть троянский конь,не нужно пуйлу напрягатся все сделает клоун своими же руками
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Зебилам наплевать. Им на все наплевать, кроме Пороха. Того ненавидят так, что готовы снести собственную страну.
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так же как и вам пе-билам, наплевать на свою страну
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Дам кому оно нужно. Этот старый мешок с гавном. Он неинтересен как политик. Он интересен для правохранительных органов.
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Диабетик сам троянский конь,конь-педальный.
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В любом случае инкорпорация Донбасса это троянский конь. Достаточно посмотреть, как проголосовала часть Донбасса на подконтрольной территории Украине. Короче, хана стране...
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Иди тестю медальку полируй, скотина
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А климкину уже давным-давно надо бы завалить своё хлебало!
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