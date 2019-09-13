 Украина добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", а потому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересантов в решении дела в пользу Промнефтьстрой"", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Минюста, представительство интересов "Промнефтьстрой" судья осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые сейчас представляют интересы крымских музеев и добиваются передачи скифского золота на оккупированный полуостров.

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Украина подала судье ходатайство о самоотводе. Но судья не увидел оснований для самоотвода. После этого государство Украина подало ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

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Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.