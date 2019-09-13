 Попавшая на фото встреча с Зеленским была первой за 4 месяца, - Коломойский

Об этом Коломойский сказал журналистам кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору - меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз - я еще раз приду", - сказал Коломойский.

По его словам, на встрече у Зеленского "присутствовали те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент экономики".

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Бизнесмен опроверг информацию о том, что является советником Зеленского. "Чтобы быть советником, нужно постоянно работать, а раз в 4 месяца – это не работа", - добавил он.

10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.

Согласно информации источника Цензор.НЕТ, Зеленский в последнее время встречался не только с Коломойским, но также с Ахметовым и Пинчуком. Фото встреч с этими бизнесменами не были опубликованы.

Публикацией фотографии встречи с Коломойским Зеленский решил показать, что Коломойский для него – один из бизнесменов, отношения с которым он может не прятать, поскольку не собирается создавать ему никаких преференций, утверждает источник Цензор.НЕТ. Впрочем, для большинства в обществе эффект от фото, очевидно, был совершенно противоположным замыслу.

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