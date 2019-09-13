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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) Коломойский (1153)

 Попавшая на фото встреча с Зеленским была первой за 4 месяца, - Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что встреча с президентом Зеленским в стенах его Офиса была первой с момента инаугурации.

Об этом Коломойский сказал журналистам кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору - меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз - я еще раз приду", - сказал Коломойский.

По его словам, на встрече у Зеленского "присутствовали те, кому положено, те, кого касается энергетический сегмент экономики".

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов

Бизнесмен опроверг информацию о том, что является советником Зеленского. "Чтобы быть советником, нужно постоянно работать, а раз в 4 месяца – это не работа", - добавил он.

10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом, бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским.

Согласно информации источника Цензор.НЕТ, Зеленский в последнее время встречался не только с Коломойским, но также с Ахметовым и Пинчуком. Фото встреч с этими бизнесменами не были опубликованы.

Публикацией фотографии встречи с Коломойским Зеленский решил показать, что Коломойский для него – один из бизнесменов, отношения с которым он может не прятать, поскольку не собирается создавать ему никаких преференций, утверждает источник Цензор.НЕТ. Впрочем, для большинства в обществе эффект от фото, очевидно, был совершенно противоположным замыслу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148323
 
 
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А скільки було таких, що на фото не попали, напевне державна таємниця.
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Предыдущие инструкции боса выполнены. Нужно было срочно навтыкать новых.
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не наважились світитись перед камерами.
спілкувались по телефону.
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Беня красавец! -- ...просто мимо гулял, раз в 4 месяца -- его и пригласили... -- чисто не посоветоваться, а убедиться, шо все работают!
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Неужели так плохи дела в суде Дэлавера ?
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