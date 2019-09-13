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Все про:земля (1513) Киевская область (1746) СБУ (13823)

 Раскрыта схема присвоения земли на Киевщине чиновниками Обуховского и Украинского горсоветов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила незаконное присвоение чиновниками дорогостоящих земельных участков в Обуховском районе Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Раскрыта схема присвоения земли на Киевщине чиновниками Обуховского и Украинского горсоветов, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что служащие Обуховского и Украинского городских советов противоправно выводили земли из коммунальной собственности через создание и использование подконтрольных юридических лиц. Сделки проводились по предварительному сговору с представителями криминальных кругов района.

В ходе спецоперации, санкционированной руководством СБУ, проведены обыски в городском совете Украинки, по адресам проживания должностных лиц и других фигурантов производства. Во время следственных действий изъята документация, печати, электронные носители информации, содержащие доказательственное значение противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине при получении 10 тыс. долл. взятки задержан землеустроитель, - военная прокуратура. ФОТО

Раскрыта схема присвоения земли на Киевщине чиновниками Обуховского и Украинского горсоветов, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

Также смотрите: Рейдерский захват недвижимости на $25 млн заблокирован в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3148320
 
   
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как жеш так!??..у нас ведь земля не продается!!!
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Продается, но не всеми и исключительно излишки.
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Нехай краще заїдуть до нас на київщину. Тут місцева влада зняла пам'ятник воїнам АТО і спробувала зробити з нього... ну самі дивіться
https://blogs.pravda.com.ua/authors/fedoriv/5d76ce828d1ca/
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Якось на лист до царя схоже, що нема дюжих хлопців щоб меру у двір віднести
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...когда-то, за кусочек земли у Окружной, напротив Борщаговки -- для заправки, стоянки и застройки -- дал в лапу, аж 600 доллярив чиновнику! Ну, ещё председателю колхоза -- шо-то там, цистерну солярки и мусорам талонов бесплатных на бензин... -- ещё хотели часики с меня снять -- Ориент -- но обломались. Шо моё -- то моё! *)
...щас, наверное всё уже в периоды подорожало? -- ...а то, меня до сих пор совесть за те гроши мучает...*)
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