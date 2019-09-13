 Раскрыта схема присвоения земли на Киевщине чиновниками Обуховского и Украинского горсоветов, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что служащие Обуховского и Украинского городских советов противоправно выводили земли из коммунальной собственности через создание и использование подконтрольных юридических лиц. Сделки проводились по предварительному сговору с представителями криминальных кругов района.
В ходе спецоперации, санкционированной руководством СБУ, проведены обыски в городском совете Украинки, по адресам проживания должностных лиц и других фигурантов производства. Во время следственных действий изъята документация, печати, электронные носители информации, содержащие доказательственное значение противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/fedoriv/5d76ce828d1ca/
...щас, наверное всё уже в периоды подорожало? -- ...а то, меня до сих пор совесть за те гроши мучает...*)