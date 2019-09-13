EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1987  43
Материалы по теме:
Все про:ВР (23651) роспуск (216) ЦИК (3310) Шкрум (7)

 Фракция решила, что для перезагрузки власти нужно 300 голосов, - нардеп Шкрум о том, почему "Батькивщина" проголосовала за роспуск ЦИК

Нардеп от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум считает, что решение о роспуске Центральной избирательной комиссии было неоднозначнымм, однако фракция решила голосовать "за", потому что считала нужным перезагрузить власть.

Об этом Шкрум заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это очень неоднозначное решение. Есть решения, которые черные и белые, а некоторые ни черные, ни белые. Я и на комитете говорила, что с одной стороны, мне очень хочется, чтобы мы строили независимые институты - это и ЦИК, и Антимонопольный комитет ... К сожалению, эти органы работают не как должное. Ну, реально, мы не умеем, как страна, строить институты, они становятся всегда политически зависимыми. И, в том числе, если их перезагружать после каждых выборов, то делаются очень политически зависимыми. Поэтому, в принципе, я бы хотела, чтобы ЦИК доработала 7 лет (их выбирали на 7 лет, а они проработали меньше года)", - заявила нардеп.

С другой стороны, она считает, что ЦИК не имела доверия, поскольку состав был расширен от 15 до 17 членов.

Читайте также: Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса, - Магера

"Они (фракция БПП. - Ред.) так же расширили количество членов ЦИК, чтобы там иметь свое большинство. За один день внесли закон, второй день проголосовали, нарушили все регламентные процедуры и все законы, за третий день подписали и потом уже назначали ЦИК. Понятно, что доверия к такому ЦИК не было. Кроме того, к некоторым членам вопрос, что они очень связаны, скажем так, с фракцией бывшего президента "Европейская солидарность". Поэтому, могут ли они быть независимыми, я не знаю. Поэтому, фракция приняла политическое решение - для перезагрузки власти нужно 300 голосов. Столько голосов было и без нас", - заявила нардеп.

На вопрос о том, предлагали ли "Батькивщине" какое-то количество мест в ЦИК за голоса, Шкрум ответила: "По закону президент вносит представление на членов ЦИК и там должны быть пропорционально представлены все фракции. Даже если "Голос" не голосовал, они должны иметь своего представителя. Даже если "ЕС" не голосовал, они должны иметь своего представителя, разве что они отказываются сами. Я ожидаю, что будут консультации между фракциями и президент Зеленский внесет представителей всех фракций. Он это должен сделать по рекомендации Совета Европы. Поэтому это не могло быть разменной монетой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспуск ЦИК отбрасывает Украину назад в российский стиль проведения выборов, - Порошенко

По мнению нардепа, состав ЦИК также будет зависеть от количества членов.

"Если будет 15, я бы хотела вернуться к 15, нормальным распределением будет: маленьким фракциям - по одному,"Батькивщине" и ОПЖЗ - по 2, так как мы на третьем месте, ну и "Слуге народа", соответственно, то, что осталось", - заявила Шкрум.

Напомним, Сегодня Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон должен быть над политической целесообразностью, - Вакарчук о роспуске ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3148314
 
 
 Топ комментарии
 
Подстилками были, подстилками и остались, как и все популисты.
 показать весь комментарий
 
Родіна заслужила на своє представництво в ЦВК.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Родіна заслужила на своє представництво в ЦВК.
 показать весь комментарий
 
 
Простите, а за что гололсовал блок Медведчука и Слуги Народа?
 показать весь комментарий
 
 
Подстилками были, подстилками и остались, как и все популисты.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хоть и стара Юля бабка а все одно оргазму страсть как хочется...
 показать весь комментарий
 
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук летали в Турцию в то же время, когда там был на отдыхе будущий украинский президент Владимир Зеленский.

https://www.uaportal.com/news/medvedchuk-i-timoshenko-byili-v-turtsii-vmeste-s-zelenskim-chto-uznal-zhurnalist.htm
 показать весь комментарий
 
"РОДИНА" цілком в своєму амплуа...Продасть, обдурить, підставить....
 показать весь комментарий
 
 
А що ми? А що ми? Ми за чесність. І для цієї благородної мети не потребуємо навіть нечесними методами.
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі-то правильно "не погребуємо". Але нічого нового про соєву секту ти не розсказав.
 показать весь комментарий
 
"Шютки" Зєлєнского перейшли на міжнародний рівень?
 показать весь комментарий
 
 
>И, в том числе, если их перезагружать после каждых выборов, то делаются очень политически зависимыми.

поєтому решили перезагрузить...
Источник: https://censor.net.ua/n3148314

>За один день внесли закон, второй день проголосовали, нарушили все регламентные процедуры и все законы, за третий день подписалиИсточник: https://censor.net.ua/n3148314

по меркам зе-мафии это вообще как-то слишком медленно, они за пол дня все принимают
 показать весь комментарий
 
 
Баба Юля фишку рубит! -- она в меньшинстве, но премьер ейный...
...подтолкни падающего, как говорится...*)
 показать весь комментарий
 
 
Это не власть решила, ТП! Это арифметика такая: для любой хуцпы сегодня достаточно 300 п и д о р а с о в слуг урода народа!
 показать весь комментарий
 
 
Забавная, кстати, ***** эта Шкрум! Читаем:

"Окончила Факультет международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальности - юрист-международник, переводчик-референт с французского языка), магистратуру по международному экономическому праву в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна и Факультет права в Кембриджском университете.
Во время стажировки принимала участие в подготовке в Лондонском суде дел Бориса Березовского против Романа Абрамовича и Олега Дерипаски против Михаила Черного."
Херасе стажировочка для дипломированной секретутки со знанием французского, да?
 показать весь комментарий
 
Кстати, 9 сентября муж Алены был назначен Зеленским главой ГА Лиманского района.
 показать весь комментарий
 
 
По теме: вы, идиоты и подписали себе много неприятностей. В следующий раз Юлю в коляске на сцену придется вытягивать тебе.
 показать весь комментарий
 
здесь было бы интересно выслушать мнение многоуважаемого пользователя "5 копійок", который так сильно уважает деятельность данной партии.
 показать весь комментарий
 
он порохобот, просто маскируется под юлебота . а когда обвиняют ,то возмущается . Тут нет белого и черного , на то оно и политика .
 показать весь комментарий
 
 
Логично,логично Шкрум.Маленькие фракции- это "Голос" и "ЕС".Во как свыней и Борова опустили.
 показать весь комментарий
 
 
Прияно, что мы имеем таки коалицию. СН, Родина и ОПЗЖ.
 показать весь комментарий
 
 
Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко не домовились про коаліцію. Те, що на так званій «ширці» поставлено крапку, засвідчила сенсаційна заява лідера реґіоналів Віктора Януковича у неділю 7 червня. - а СН, Родина и ОПЗЖ не «ширка»??
 показать весь комментарий
 
Ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.

Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.

Далі вибори будуть визнані, ручним ЦИК дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.Нові дві фракції лнр і днр в Раді,Про НАТО,Європу можна забути,як каже зе-гауляйтер зробими їх ще раз.
 показать весь комментарий
 
 
Песков назвал санкции "обоюдоострым оружием, котрое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву". По его словам, Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
За останні 500 років, росія жодного разу не перемогла Україну з допомогою зброї. А лише з допомогою (зе)дебілів.
 показать весь комментарий
 
 
Багряний..
звідки новина про заяву Рютте..?

з якого кацапського інтернет-смітника витягнув?

Колися Фракція вирішила, що для перезавантаження влади потрібно 300 голосів, - нардеп Шкрум про те, чому "Батьківщина" проголосувала за розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 269
 показать весь комментарий
 
Шестёрки газпромовские, это ваш последний "выход в свет". На ближайших выборах вы вылетите на помойку истории, как будто вас никогда и не было.
 показать весь комментарий
 
 
щось подібне вже років 10 казали різні персонажі, як наприклад можна згадати чечетова і ляшка.
 показать весь комментарий
 
порошенко зробив собі ручне цвк з своєю більшістю коли був президентом. мало того тримав охендовського і ще той склад цвк часів януковича не дивлячись те що вони вже втратили легітимність через закінчення строку їх повноважень, бо домовився з ними. такі чесні і справедливі порохоботи де ви тоді були. рано чи пізно лафа закінчується.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх