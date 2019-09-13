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 Политика Украины
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 Нужно обсуждать не формулу Штайнмайера, а формулу Зеленского, - Яценюк на YES

"Надо обсуждать не формулу Штайнмайера, а формулу Зеленского. Потому что именно президент Украины должен представить ту формулу, которая отвечает интересам украинского государства".

Об этом заявил Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время общения с журналистами в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 13 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Есть ли эта формула у президента? Я надеюсь, что есть. По крайней мере он сегодня четко заявил, что санкции с России снимать нельзя. То есть, он этим подтвердил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, и что он не собирается сдавать национальные интересы. Он не может это сделать. Потому что он принес присягу на верность украинскому народу", - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной подготовке условного "Минска-3", Яценюк подчеркнул: "Если переписывать (Минские договоренности. - Ред.) и опять не выполнять с российской стороны, то какой смысл их переписывать?"

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"Российская интерпретация Минских соглашений следующая: отдайте нам Украину. Россия уже придумала, как это сделать: "Дайте особый статус (временно оккупированным территориям. - Ред.), проведите местные выборы. Мы вам контроль над границей не вернем. Или вернем потом, лет через десять. Только мы хотим передвинуть границу к западным границам Украины". Поэтому меня не интересует процесс, а меня интересует результат", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Сегодня игра России, по словам Арсения Яценюка, заключается в следующем: "Путин сейчас на себя надевает костюм миротворца, ведь вернул украинских заложников": "И это правда. Потому что такие лица, как Сенцов, являются заложниками. А такие люди, как Цемах, не являются заложниками, они совершили преступление и подлежат преследованию согласно международному законодательству. Украинцы там были заложниками, а здесь был российский криминал".

"Путин поэтому хочет показать: вот уже процесс пошел, уже надо снимать санкции, мы уже помирились, нужно меньше говорить, что есть война России против Украины. А еще надо найти поддержку в отдельных странах-членах Европейского Союза, чтобы они аплодировали и говорили, что уже завтра "украинской проблемы" не будет. Потому что некоторые хотят, чтобы украинская проблема сошла со страниц мировых газет. Некоторых наших партнеров иногда интересует бизнес больше, чем ценности свободного мира", - подчеркнул он.

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Арсений Яценюк отметил, что сейчас Путин делает все, чтобы нарушить единство в ЕС относительно поддержки Украины: "В ЕС прошел ряд выборов. Одни лидеры ушли, другие пришли. Одни лидеры уже почти идут. И непонятно, кто на их место придет. Новая Европейская комиссия и новый Европейский парламент, которые пока еще четко не заявили, какая у них позиция. Но международная политика работает следующим образом: все будут слушать, что скажет президент Украины. Все будут смотреть, какова будет его позиция. Все будут следить за его действиями. И если его позиция будет жесткая, - а я надеюсь, что она будет твердой, - Запад будет поддерживать эту позицию".

"То есть сейчас у президента сверхсложная задача. Ему нельзя сейчас садиться за стол с Путиным тет-а-тет. Там карты меченые. Ему надо садиться за стол, где с одной стороны - все наши западные партнеры, а с другой - тот, кто нарушает международное право и хочет фактически уничтожить Украину. Его фамилия Путин", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Сейчас могу сказать президенту Зеленскому только одно. Путин - это очень циничный и опытный переговорщик. Путин уже разложил десятки ловушек. Если попадешь в одну ловушку, все остальные также сработают. Нельзя бежать за быстрым результатом. А это то, на что надеется Путин. Это не спринтерская, а марафонская дистанция. На этой марафонской дистанции чемпионом должна быть Украина", - сказал лидер "Народного фронта".

Источник: https://censor.net.ua/n3148312
 
   
 Топ комментарии
 
Сєня, звичайно, падлюка, але гарно сказав.
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народ - когда зеля будет сдавать Украину - это будет только его вина - хотя нам будут говорить - шо это не так
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Сєня, звичайно, падлюка, але гарно сказав.
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только Модесты любят ЗЕлю и коЗьи шарики
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Почему Вы так решили? Его ближайший соратник в команде Зе.
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формула зеленского:
Нужно обсуждать не формулу Штайнмайера, а формулу Зеленского, - Яценюк на YES - Цензор.НЕТ 6442
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п.с. Наказ зняти державні прапори України у Станиці Луганській надійшов з Офісу президента України. Розпорядження прибрати подалі прапори з очей терористів зробив головний консультант головного департаменту регіональної та кадрової політики Офісу президента України Горбенко Ігор Володимирович. Мотивація - не дратувати зайвий раз російських окупантів.

вот и вся суть "формулы зеленского"
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Сеня..... а шо там с твоей сеткой рабицей?
Или уже как петюня вывез аппаратуру, ты ее уже на своей даче поставил?
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а зеля вообще не чувствует страх .
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А тебе шо та сетка рябица? Вы падлы-лугандоны каждый день возле нее бегаете на Украинском КПП 😁
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Ты убогое недоразумение хоть мат часть выучи диб-л!
лугандон - это территория Украины, а рабицу яцик ставил на границе с рашкой!
Ой ржу не могу с тебя опозорившегося идиота!!!!!!
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Крутую шмаль куришь, раз так тормозишь и выпал из реальности!
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Розумна, освічена людина. Жаль, що мало хто дослухається до його пропозицій.
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У Зеленського, як і в Путіна, мають бути двійники...Яценюк непоганий варіант...підміну ніхто не помітить...а Зєлєнскій нехай бавиться з роялем...
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Ви що? Як не завважать? ЗЄ - 155см, а Яценюк - 195см
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Зеля -- чисто ******** стайл -- даже пинджачёк такой же... -- двуфалдовый...
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"...именно президент Украины должен представить ту формулу, которая отвечает интересам украинского государства..." - золотые слова!!!!
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Думаю, що формула(партія рояля) вже написана. Чорнила висихають
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невже самий чесний преЗедент їх ще й досі не пересаджав?? От халепа .. )))
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народ - когда зеля будет сдавать Украину - это будет только его вина - хотя нам будут говорить - шо это не так
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Не існує ніякої формули Штайнмайєра. Це - формула Путіна, яку він вклав в уста німецького політика, а той слухняно поширив її нібито від свого імені. Ця формула - хотєлкі Кремля.
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Порохоботы согласны с Яценюком хоть в десна целоваться, если есть возможность, хоть что-то трыздануть в сторону Зе..))
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желание похвальное на самом деле у зеленого...
он может понизить цены на все - тока подписав бумагу - но ето откровенный совок и путь в никуда.
настроить економику так, шо бы не нужно было ничего подписывать и красными флагами махать? - труднее во много раз - посмотрим.
думаю парикмахерши не сумеют - сумеют? - первый похлопаю.
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Сєня, повернись у прем"єри !! А краще - у президенти !
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а план Штанмаеру в Кремле куйло писал,как и сходняк,что в Минске, с немецкой шмарклей он организовал...
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да - и а давайте попробуем так, а не получится вот так - не канает.
в стране живые люди живут - попытка тока одна.
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я сомневаюсь, что зеленка понимает слово "формула"
так что формула зеленки это примерно тоже самое что сухая вода или мокрое солнце
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