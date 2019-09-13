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 Общество
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 Пропагандист Вышинский заявил, что лег в больницу и не приедет на суд в Киев

Подозреваемый в государственной измене пропагандист Вышинский, в рамках обмена попавший в Россию, заявил, что не сможет присутствовать на суде из-за госпитализации. Накануне он обещал быть на заседании в Киеве 16 сентября.

О госпитализации Вышинский заявил российскому информагентству РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"По его словам, он вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября. Он уточнил, что ему необходим углубленный медосмотр, которого не было на протяжении полутора лет", - сказано в сообщении.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил агентству, что передал соответствующее ходатайство в суд.

О планах Вышинского присутствовать на заседании по делу о госизмене в Киеве 16 сентября его адвокат заявил в четверг, 12 сентября. "Он, как и говорил, будет приезжать на суды. Следующее заседание 16 сентября, он приедет", - сказал тогда его адвокат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Также на Цензор.НЕТ: Предатель Вышинский гордится наградами от России. ВИДЕО

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

Читайте также: Изменение меры пресечения прошло в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского, - Сарган. ДОКУМЕНТ

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148311
 
 
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"углубленный медосмотр" у проктолога что-ли?
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С каждым заседанием суда осмотр будет все глубже и глубже
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все понятно: сделал заявление для крестьян из России, чтобы набрать политических очков, потом назвал "вескую" причину, по которой он не поедет. Пиар...
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Вот так и лежи. Если надо, то пледик у Насирова попросим.
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не забудь масло сменить и тормозную жидкость проверь.
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недолго музыка играла, недолго фраер танцевал....
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Пацан сказал - пацан сделал.
"Я приеду 16 сентября на суд!"
"Ой не приеду, что-то живот болит..."
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