 В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на странице в Facebook.

"Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов ( а похоже на это ), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке. И, да, завтра ждём Президента на День Города. С открытым сердцем и распростертыми объятиями", - написал Филатов.

Также смотрите: Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия. ФОТО

"Радио Свобода" сообщает, что обыски проходятся в связи с нарушениями во время капитального ремонта Центрального моста. По данным прокуратуры, некоторым должностным лицам мэрии готовят сообщения о подозрении.

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.