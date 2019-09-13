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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2800) мост (503) Филатов (343)

 В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста

В мэрии Днепра 13 сентября проходят обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на странице в Facebook.

"Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов ( а похоже на это ), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке. И, да, завтра ждём Президента на День Города. С открытым сердцем и распростертыми объятиями", - написал Филатов.

Также смотрите: Глава ОП Богдан обсудил мост в Днепре с моделью Минюковой, обещавшей раздеться догола после его открытия. ФОТО

"Радио Свобода" сообщает, что обыски проходятся в связи с нарушениями во время капитального ремонта Центрального моста. По данным прокуратуры, некоторым должностным лицам мэрии готовят сообщения о подозрении.

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.

Источник: https://censor.net.ua/n3148310
 
 
 Топ комментарии
 
Филатов поспорил с ... наперсточниками. В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 3700
Ну и лох!
И это после стольких лет работы с Беней !
ржунимагу
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ЗЕ мелочный...злобный и мстительный!))))
Все кто с ним спорит и выигрывает...будуть пасажени весной!))))
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в свете закона слуг урода - "настучи первым, пока сосед не успел настучать на тебя!"
В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 763
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
ведет лекцию на тему "напиши донос первым!"
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Филатов поспорил с ... наперсточниками. В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 3700
Ну и лох!
И это после стольких лет работы с Беней !
ржунимагу
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Напрасно ржошнимегёш! После стольких лет работы с бенней кто угодно смело сможет спорить с наперсточниками!
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в свете закона слуг урода - "настучи первым, пока сосед не успел настучать на тебя!"
В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 763
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
ведет лекцию на тему "напиши донос первым!"
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Филатов, похоже, проиграл. Девка выиграла.
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цнотная такая, раздеваться ей видите ли не захотелось
вот и настучала за Филатова за 10% В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 8691
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так богдан с блондинкой уже договорился...
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искали сисьги Минюковой.. а они с Богданом..
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...похоже, что Минюкова Богдану не дала... -- хорошая девочка! *)
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А почему тогда мы всей страной ее честь защищаем?
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ЗЕ мелочный...злобный и мстительный!))))
Все кто с ним спорит и выигрывает...будуть пасажени весной!))))
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А кого обыскивают? Проститутку по очереди?
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Что-то у нас новости однообразными становятся.
В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 1641
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Филатов, ты авторитет в городе !
Поднимай Днепр!
Иначе - хана........
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Філатов падлюка така. Таки відремонтував міст.
На нари баригу терміново за це.
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Бачив. Поставили відбійники. Добре покриття.
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філатов схоже забув що бєня не джентельмен, і не вміє грати по правилам
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Вы этот мост видели после ремонта что пишите тут баллаболы ?Там трещины монтажной пеной задуты половина моста вся в стыках не заделанных это разводняк от Филатова !!!
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Тут таких "бачивших як Дніпровців" розвелося.
Я як називався раніше виш що зараз біля аерокосмічного центру?
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В областной прокуратуре провели брифинг относительно обысков в здании Днепровской мэрии, которые происходили сегодня утром.
В ходе обысков о подозрении в разворовывании бюджетных денег сообщили должностным лицам горсовета и предприятия, которое выиграло тендер на ремонт Центрального моста.
По словам начальника отдела прокуратуры Днепропетровской области Игоря Голубинского, речь идет о 29,5 миллионов гривен. Среди подозреваемых в преступлении заместитель городского головы, двое начальников Управления горсовета, лицо, отвечающее за технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка от фирмы-подрядчика - ООО Маст-Буд.https://gorod.dp.ua/news/164251
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