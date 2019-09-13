 В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на странице в Facebook.
"Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов ( а похоже на это ), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке. И, да, завтра ждём Президента на День Города. С открытым сердцем и распростертыми объятиями", - написал Филатов.
"Радио Свобода" сообщает, что обыски проходятся в связи с нарушениями во время капитального ремонта Центрального моста. По данным прокуратуры, некоторым должностным лицам мэрии готовят сообщения о подозрении.
Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября - мэр Борис Филатов даже заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
7 сентября мэр Днепра Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста и его открытии.
Ну и лох!
И это после стольких лет работы с Беней !
ржунимагу
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
ведет лекцию на тему "напиши донос первым!"
вот и настучала за Филатова за 10%
Все кто с ним спорит и выигрывает...будуть пасажени весной!))))
Поднимай Днепр!
Иначе - хана........
Вы это серьезно?...
На нари баригу терміново за це.
мразота!
Я як називався раніше виш що зараз біля аерокосмічного центру?
В ходе обысков о подозрении в разворовывании бюджетных денег сообщили должностным лицам горсовета и предприятия, которое выиграло тендер на ремонт Центрального моста.
По словам начальника отдела прокуратуры Днепропетровской области Игоря Голубинского, речь идет о 29,5 миллионов гривен. Среди подозреваемых в преступлении заместитель городского головы, двое начальников Управления горсовета, лицо, отвечающее за технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка от фирмы-подрядчика - ООО Маст-Буд.https://gorod.dp.ua/news/164251