 Оккупанты перенесли на 7 октября заседание "суда" по делу Бекирова

Об этом в комментарии общественному объединению "Крымская солидарность" сообщил адвокат Ислям Велиляев., информирует Цензор.НЕТ.

"Мною был представлен ответ с клинической больницы Феофания г.Киева , где в настоящий момент находится Бекиров. Суд удовлетворил поданное мною ходатайство, перенес заседание на 7 октября 2019 года в 9:30, так же пояснив, что в случае возникновения каких-либо сведений по здоровью Эдема Бекирова, так как сроки реабилитации клиникой не установлены, сторона защиты обязуется осведомить суд о том, сможет ли Бекиров явится на суд и учавствовать в процессе лично. Процесс продолжается, судебное следствие не закончилось", - сообщил адвокат.

Эдем Бекиров является инвалидом I группы, он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

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