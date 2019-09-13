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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13823) сокращение (255) реформы (3384) Баканов Иван (56)

 Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов

В рамках реформы Службы безопасности Украины запланировано сократить количество ее сотрудников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал глава СБУ Иван Баканов журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить весьма больно, потому что в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - сказал он.

Баканов также рассказал о реформах в ведомстве, в частности о работе над законом относительно СБУ.

"Мы хотели бы предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. Если возникает какая-то угроза, президент, например, образует какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует. Это было бы правильно. Все меняется. И если, условно, еще год назад мы не уделяли столько внимания кибербезопасности, то сейчас это будущее", - сказал Баканов.

По его словам, будут разделены функции между всеми правоохранительными органами.

Глава СБУ отметил, что этот закон нужно сделать таким, "чтобы он ни у кого не вызывал вообще никаких вопросов".

Он также пообещал, что в СБУ повысят заработные платы.

Напомним, СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить службу к стандартам лучших спецслужб мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия передала СБУ материалы о 1600 украинцах, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны

Источник: https://censor.net.ua/n3148299
 
   
 Топ комментарии
 
Сбу больше не нужно, зеленые приведут фсб.
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Да разогнать их вообще к Бениной матери. Баканов сам порешает Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов - Цензор.НЕТ 7326
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сократят СБУ до 1 человека, а зарплату повысят!
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сократят СБУ до 1 человека, а зарплату повысят!
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Дайте угадаю, у руля в СБУ останется один, и это будет Зе-Зе ,а там... сцарь знает что делает,не перечить сцарю!! Дождались, и в Украине....
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Да разогнать их вообще к Бениной матери. Баканов сам порешает
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Это шоу называется, кто начнет лизать усерднее всех - останется!
Видать СБУ не сильно дружелюбно встретило Баканова, так решили их прорядить и оставить самых сговорчивых, как результат - выгонят тех, кто хоть что то делал и оставят жополизов.

Нет сократить их конечно надо (их там слишком *****), но сокращать такие такие организации как СБК, МВД, ВСУ....надо с умом, тщательно все просчитав, создавая программы переквалификации и т.п. дабы уволенные не пополнили ряды криминалитета. Но думать у Зе совершенно не собираются! Как в том анекдоте "....Зачем думать!? Трясти надо!"
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Иди на Московии у себя попрыгай
"Кто не прыгает тот хатч" так вроде?
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Сбу больше не нужно, зеленые приведут фсб.
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фсб отуда не выходило.

а если беспокоит зеленое,то это к психиатру
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"Если возникает какая-то угроза, президент, например, образует какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует." ............ А если не успеет ???
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Та щось весь час скорочують, а воно лише росте.
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Вот и я думаю , что он будет делать , когда всех уволит ?
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та оставить одного главу с офигенной зарплатой и аркашку пресс-секретарем без зарплаты
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Интернет. Он нам и на куй не нужен, ваш интернет (с) интернет-СБУ. Прально, это же сейчас самая "ненужная" организация.
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Сократят честных и патриотов, повысят зарплаты жополизам готовым продать свою маму за 1000 российских рублей. Кстати, жена этого баклана всё ещё гражданка Ппараши?
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новый тренд - вы отстали от жизни - если жена не имеет гражданство цапии - на должность не назначают
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сокращать спецслужбы и войска во время войны может только полный идиот.
а другие идиоты - поддерживать. Мы обречены.
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Вотето голова. Вот зразу видно - молода ******* прийшла. Взагалі набуя нам то сбу?
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Главное, наволочь рашисткую вычистить, вместе с заробитчанами-крышевателями и прочей сволотой "чегоизволите".
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Такое сбу какое было - и нафиг нам не надо. Все сбу перешло в Крыму к врагу. Сбушник ходаковский воюет против Украины. Все правильно делают.
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А какое тебе надо ? Ху@ло методичку прислал ?
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Которое вычистит рашистов,олигархов и их холуев типа тебя.
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Чаво ты прикидываешься ? Твоя миссия провалена . Штат СБУ скоротять, а зарплати - підвищать, - Баканов - Цензор.НЕТ 6877
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У братков резко возрастет количество шестерок с высшим спец. образованием?
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Молодцы Зедебилоиды идёт капитуляция перед кацапстаном.
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маразм крепчал. Но это к лучшему. Мы - в одних рядах борцов с врагом... Bраг NO PASARAN...народ поддержит. СЛАВА УКРАIНI !!!
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А переименовывать в офис 95го квартала не будут?
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Штат СБУ сократят... -- Баканов.

...как бы, их самих, сокращённые не сократили... -- там, всего-то и надо: один Генерал и с десяток Офицеров.
Диаспора поддержит!
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ждал этой новости....





УСЕ

@YceUa

·1 ч

ЗМІ: у мерії Дніпра обшуки, заступнику Філатова повідомили про підозру
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У нас нет СБУ и прокуратуры . Есть патриоты , которые не взирая на все работают . Слава им .
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оставят только верных слуг зеленой падали?!!ничего это ненадолго...cкоро вся это швали будет на ростове
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А насчет зарплаты... , мы уже имеем опыт , когда немногим позже ту зарплату везвращают на круги своя... Совок рулит, делая вид что платит, а мы делаем вид шо работаем... работа не волк - в лес не убежит... От работы кони дохнут...
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всьо шо нада щас дєлайєт ФСБ, так шо сбу вже і не потрібна. Ширма
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Принимая алкоголь человек проходит 9 стадий опьянения. Но что интересно - бухают все 9 , а утром стыдно только одному. Д.Менделеев.
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то что у баканова зарплата повысится я и не сомневаюсь
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оставить одного начальника и всю денежку ему)))
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В воюющей стране сокращать армию и силовые структуры может только Предатель!

«…- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…»
Марио Пьюзо «Крестный отец»
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Это было решено на встрече с Суркисом или на встрече с Коломойским?
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Це правильно. Можна буде до Суркіса з пристойним подарунком на день народження ходити.
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Ну что ж, вот еще один подарок суркову, недиездатное СБУ.
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А я казав, що якщо президент - уклоніст, то пц державі.
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Хіба Безпеці України хтось загрожує? Он підпишуть, по "формулі штайнмаєра", " норманський мир" з сепарами, і закаіняиться "громадянський конфлікт"
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много было бла бла бла про упразнение депатраментов и управ связаных с экономикой и К. Но похоже начинается замыливание глаз с общим сокращением. НАчинаются какието внутренние аудиты и _анализы работы и т.д. Начинаю разочаровываться
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