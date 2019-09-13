 Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал глава СБУ Иван Баканов журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить весьма больно, потому что в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - сказал он.

Баканов также рассказал о реформах в ведомстве, в частности о работе над законом относительно СБУ.

"Мы хотели бы предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. Если возникает какая-то угроза, президент, например, образует какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует. Это было бы правильно. Все меняется. И если, условно, еще год назад мы не уделяли столько внимания кибербезопасности, то сейчас это будущее", - сказал Баканов.

По его словам, будут разделены функции между всеми правоохранительными органами.

Глава СБУ отметил, что этот закон нужно сделать таким, "чтобы он ни у кого не вызывал вообще никаких вопросов".

Он также пообещал, что в СБУ повысят заработные платы.

Напомним, СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить службу к стандартам лучших спецслужб мира.

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