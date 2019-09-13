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 Экономика
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Все про:металлургия (304) налоги (2646)

 Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль, - Каленков

Против изменений в Налоговый кодекс, заложенных в законопроекте 1210, выступили представители горно-металлургической отрасли, экономисты и международные аналитики во время заседания рабочей группы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль. Ведь налоговая нагрузка увеличится в 3-4 раза. Соответственно, рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше, чем в России. Как результат, они вытеснят нас с европейского рынка. Мы потеряем около 26 млн тонн. А это две трети того, что мы экспортируем", – отметил Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", пишет 24.

Если изменения в Налоговый кодекс таки примут, предприятия будут вынуждены останавливать производства из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией. Первым о готовности заморозить работу своего предприятия во время заседания заявил мировой гигант "АрселлорМитал".

Заместитель директора комбината Владимира Ткаченко заявил: "Если рентные платежи вырастут до 4 раз, мы будем вынуждены остановить работу шахты, рентабельность которой минимальная. Более тысячи рабочих мест для Украины будут потеряны!"

Дополнительную угрозу на наших производителей имеет также ценовая ситуация на мировых рынках. Поэтому, при утверждении рентных ставок в долгосрочной перспективе следует обязательно учитывать волантильность рынка руды, отметили представители бизнеса.

Как сообщалось ранее, экономический эксперт Александр Савченко уже посчитал, что заложенные налоговые новации в законопроекте 1210 затормозят развитие украинской экономики минимум на 2%.



Источник: https://censor.net.ua/n3148298
 
 
 Топ комментарии
 
"Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль"
правильно. россиянам не нужны конкуренты
зебильчики, вы за это голосовали ))))
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Шо вы дебилы из семейства псовых разволновались. Будто с вами делятся прибылью. Теперь будут не сверхдоходы,а просто доходы.
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какой кошмарь......
А этот каленкин не рассказал кому принадлежит т.н. металлургическая отрасть? сколько налогов эта "отрасль" заплатила Украине? Почемуто мне кажется, что каленкин тоже из какой то ассоциации, типа владельцев стрелок на железнодорожных переездах.
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Олігархам планують підняти податки на 2%, і виявляється це катасьтьрофа. Не буде рентабельності в 270%. Нам планують підняти акцизи на 250% ,і це нормально. Ніякий єкспєрт не стає на захист десятків мільйонів українців. НЕ платять?
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Но каламойский же не олигарх и Ему уже можно продавать электричество в пять раз дешевле чем населению?
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Делайте "это" быстрее, а то мучаются, бедняги, страдают. Проявите человечность и снесите отрасль. Кажется, это называется "убрать конкурента". Первый пошел.
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"Налоговая нагрузка, предусмотренная законом 1210, уничтожит металлургическую отрасль"
правильно. россиянам не нужны конкуренты
зебильчики, вы за это голосовали ))))
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Интересно, чем себя чувствуют зебилы, работающие, пока еще, на этих предприятиях. *************, наверное.
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какой кошмарь......
А этот каленкин не рассказал кому принадлежит т.н. металлургическая отрасть? сколько налогов эта "отрасль" заплатила Украине? Почемуто мне кажется, что каленкин тоже из какой то ассоциации, типа владельцев стрелок на железнодорожных переездах.
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Шо вы дебилы из семейства псовых разволновались. Будто с вами делятся прибылью. Теперь будут не сверхдоходы,а просто доходы.
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при сверх прибыли все эти разговоры пустая трескотня. а, если индиец остановит завод мы запустим его только уже без индийца.. кто он такой, что бы угрожать государству? никто. два подсрачника и один подзатыльник и за поребрик- езжай к себе в Индию и там угрожай.
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