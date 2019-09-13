 Приглашаем финский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Гончарук на встрече с президентом Финляндии Ниинисте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
"Украина имеет одновременно много сложных задач, в частности улучшение инвестиционного климата. Мы обновили инструменты государственно-частного партнерства, поскольку заинтересованы в привлечении инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Приглашаем бизнес Финляндии участвовать", - заявил Гончарук.
Отмечается, что на встрече также обсудили важность развития международных транспортных маршрутов, в том числе речной и портовой логистики и инфраструктуры.
"Наше молодое правительство работает на долгосрочную перспективу, где приоритетами являются благоприятный бизнес-климат, качественная инфраструктура, энергетическая эффективность и образование. Мы стремимся создать будущее, где граждане будут счастливы ", - подчеркнул Алексей Гончарук.
Дети у вас хорошие...
А все,что вы делаете руками - получается плохо
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
У Дніпровській міській раді 13 вересня правоохоронці проводять слідчі дії.
Джерело: "Укрінформ", пост мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook
Пряма мова Філатова: "Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо".
Деталі: Прокуратура Дінпропетровської області підтвердила, шо слідчі дії пов'язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.
Зазначається, що кільком посадовцям міськради готуються вручити повідомлення про підозру. Зокрема, заступнику міського голови Дніпра Михайлу Лисенку, який курував питання реконструкції мосту.
За даними кореспондента "Укрінформу", правоохоронців намагалися не пускати на деякі поверхи будівлі міської ради.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226217/