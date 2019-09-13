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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11184) Финляндия (340) Ниинисте (15) Гончарук_Алексей (81)

 Приглашаем финский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Гончарук на встрече с президентом Финляндии Ниинисте

Премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте пригласил бизнес Финляндии инвестировать в украинские проекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Украина имеет одновременно много сложных задач, в частности улучшение инвестиционного климата. Мы обновили инструменты государственно-частного партнерства, поскольку заинтересованы в привлечении инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Приглашаем бизнес Финляндии участвовать", - заявил Гончарук.

Отмечается, что на встрече также обсудили важность развития международных транспортных маршрутов, в том числе речной и портовой логистики и инфраструктуры.

"Наше молодое правительство работает на долгосрочную перспективу, где приоритетами являются благоприятный бизнес-климат, качественная инфраструктура, энергетическая эффективность и образование. Мы стремимся создать будущее, где граждане будут счастливы ", - подчеркнул Алексей Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148296
 
 
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это звучит смешнее, чем у жванецкого, но за прикол недели сойдет
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Норм, финские бани будут на каждом углу. В итоге зебобам в любом случае, рано или позно, прийдется смывать свой позор!!!
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Ага...
Дети у вас хорошие...
А все,что вы делаете руками - получается плохо
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Давайте, финны, вкладывайте в украинские предприятия. Они Бене еще понадобятся.
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У финнов есть контакты Лакшми Митала? Пусть проконсультируются про новый инвест-климат
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они и так видят, все потенциальные инвесторы уже в курсе.
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Инвестицей ноль ! По тому что все " решать надо " и делится .
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Хай у Арселора спросят, как оно нынче инвестировать в Украину.
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Даёшь Финляндию в Украине ,СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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..."граждане будут счастливы" ... Когда ?
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новини пречесної влади : вова варавть нє будєт:
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"

У Дніпровській міській раді 13 вересня правоохоронці проводять слідчі дії.
Джерело: "Укрінформ", пост мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook
Пряма мова Філатова: "Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо".
Деталі: Прокуратура Дінпропетровської області підтвердила, шо слідчі дії пов'язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.
Зазначається, що кільком посадовцям міськради готуються вручити повідомлення про підозру. Зокрема, заступнику міського голови Дніпра Михайлу Лисенку, який курував питання реконструкції мосту.
За даними кореспондента "Укрінформу", правоохоронців намагалися не пускати на деякі поверхи будівлі міської ради.https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/13/7226217/
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Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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