EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  842  16
Все про:металлургия (304) цены (2101)

 В случае падения мировых цен на руду украинский бизнес может остаться вне рынка, – аудиторская компания PwC

Если парламентарии примут изменения в Налоговый кодекс, предусмотренные законопроектом №1210, доля рентных платежей в отношении коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в 10 раз превысит аналогичные в других странах-конкурентах.

А это будет означать, что в случае мирового падения цен на руду украинский бизнес пострадает больше всего.

Об этом заявил лидер практики налогообложения и юридических услуг одной из крупнейшей мировой аудиторской компании "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC) во время проведения рабочей группы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает 24.

По оценкам международных аналитиков, усиление налоговой нагрузки приведет к потере конкурентоспособности продукции украинских горнообогатительных комбинатов на мировых рынках сбыта. Поэтому рекомендуют не спешить с принятием налоговых изменений и продолжить консультации с бизнесом и профильными специалистами экономики.

Как сообщалось ранее, экономический эксперт Александр Савченко уже посчитал, что заложенные налоговые новации в законопроекте 1210, затормозят развитие украинской экономики минимум на 2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3148293
 
 
 Топ комментарии
 
Ой, да хватит уже, ещё бы сказали, что металлургия это мало рентабельное производство.
 показать весь комментарий
 
Этих металлург.баронов было бы жалко, если бы они хоть делали что-то из той стали, а вместо этого делают блюмы и слябы, т.е. полуфабрикат-чушки, и толкают за бугор. А уж там делают стиралки, машины и нам же продают назад.
 показать весь комментарий
 
Зріст ВВП 40%, міжгалактичний шаховий турнір, Нью Йорк переїзджає в Кривий Ріг, зарплати 1000000 ойро...... сеанс уріно-офтальмології продовжується.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ой, да хватит уже, ещё бы сказали, что металлургия это мало рентабельное производство.
 показать весь комментарий
 
 
Этих металлург.баронов было бы жалко, если бы они хоть делали что-то из той стали, а вместо этого делают блюмы и слябы, т.е. полуфабрикат-чушки, и толкают за бугор. А уж там делают стиралки, машины и нам же продают назад.
 показать весь комментарий
 
 
Еще сортовый прокат.
Правда вся нержавейка это импорт, ни разу не встречал с украинского производства.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы делать что-то поумнее блюмов и слябов, это надо уметь делать. Станки, оборудование, квалифицированная рабочая сила. Деньги для инвестиций. Умеющий с нуля поднять производство менеджмент. А у нас в стране уже ничего не осталось, пенсионеры, дети, и армада ничего не умеющих госслужащих. Кто хоть мало мальски был востребован на рынке труда уже все как минимум в Польше. Так что мы уже обречены делать только блюмы и слябы да ковырять землю в поисках руды и угля.
 показать весь комментарий
 
 
Умеют, да и выехали не все. Вопрос в деньгах. Денег давайте нормально, а не как вшиыому безработному негру на социале, тогда и можно работать.
 показать весь комментарий
 
Не умеют. Вот реально не умеют. Даже сделать вшивую стиральную машину, и ту не умеют, получается ведро с гайками. Это только так кажется, что можно взять с села доярок и трактористов и посадить на конвейер, и они там покажут кузькину мать Китаю. Не покажут. Сколько бы ты денег не влил в производство.
Да вон, у нас нефтегазовые воротилы под боком, с аналогичными проблемами. Рашка заработала 5 триллионов долларов на нефте и газе за 7 лет, по 35 килобаксов на каждое свое пьяное рыло. С деньгами у них и сейчас особо проблем нет. Планов было громадьё, догоним и перегоним америку, и т.д. А ничего не ездит, не летает, всё горит, дымит и взрывается. Потому что нельзя на помойке поймать алкаша, отмыть его, и посадить на конвейер паять смартфоны. Ну не работает оно так.
 показать весь комментарий
 
Він і так вже іде до "внєрика" і без падіння цін.
 показать весь комментарий
 
вот когда на мировом рынке цена упадет тогда и пересмотрим ренту )
 показать весь комментарий
 
 
Зная, с каким запозданием наше правительство реагирует на внешние раздражители - скорее всего скоро мы с удивлением обнаружим, что нет у нас металлургической промышленности.
"кризи у нас немає" (с) , да-да-да, "самый успешный" премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в разгар финансового кризиса 2008-го года.
 показать весь комментарий
 
Зріст ВВП 40%, міжгалактичний шаховий турнір, Нью Йорк переїзджає в Кривий Ріг, зарплати 1000000 ойро...... сеанс уріно-офтальмології продовжується.
 показать весь комментарий
 
 
Система сопротивляется! Пусть платят бабло! У меня никто не спрашивал 5 лет назад, хочу ли я вместо 10$ в час работать за 2$. И ничего, выжил. Потратил впустую 5 лет, но выжил и отомстил пороху- проголосовал за Зелю!
 показать весь комментарий
 
 
Угу, отморозил уши. Порох плачет в Раде в уголке за колонной, ты его расстроил.
 показать весь комментарий
 
 
Та ладно, Зеэкономисты посчитали, что одни налоги с учительских зарплат в 4000 баксов всю Зекономику вытянут.
 показать весь комментарий
 
 
Металлурги тоже за зеленую плесень голосовали? Тогда все правильно.
 показать весь комментарий
 
 
Копаем землю,- народное достояние, и вывозим за бугор получая двойной гешефт:
1. Возврат НДС 20%, который платят лошары пэрэсични "собственники недр по конституции".
2. Когда ресурсы в тупую без какой либо обработки вывозят из страны при этом не создавая никакой добавленной стоимости, а более того данная деятельность не покрывает будущих расходов связанных с результатами подобной деятельности.
Выход: либо пошлины на вывоз продукции низшего передела, руда/говнослябы либо на пользование недр. НДС в любом из этих случаев необходимо отменить, как деструктивный налог который стимулирует ничегонеделание и зарабатывание гарантированной государством маржи в 20% всему *********** страны.
 показать весь комментарий
 
цены конечно же упадут , впереди мир фин кризис ,это уже бывало , что даст толчек для малого и среднего бизнеса . Хотя будет и трудно по началу .а может перейдем и на либертарианство
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх