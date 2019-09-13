 В случае падения мировых цен на руду украинский бизнес может остаться вне рынка, – аудиторская компания PwC

А это будет означать, что в случае мирового падения цен на руду украинский бизнес пострадает больше всего.

Об этом заявил лидер практики налогообложения и юридических услуг одной из крупнейшей мировой аудиторской компании "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC) во время проведения рабочей группы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает 24.

По оценкам международных аналитиков, усиление налоговой нагрузки приведет к потере конкурентоспособности продукции украинских горнообогатительных комбинатов на мировых рынках сбыта. Поэтому рекомендуют не спешить с принятием налоговых изменений и продолжить консультации с бизнесом и профильными специалистами экономики.

Как сообщалось ранее, экономический эксперт Александр Савченко уже посчитал, что заложенные налоговые новации в законопроекте 1210, затормозят развитие украинской экономики минимум на 2%.