 В случае падения мировых цен на руду украинский бизнес может остаться вне рынка, – аудиторская компания PwC

А это будет означать, что в случае мирового падения цен на руду украинский бизнес пострадает больше всего.
Об этом заявил лидер практики налогообложения и юридических услуг одной из крупнейшей мировой аудиторской компании "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC) во время проведения рабочей группы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает 24.
По оценкам международных аналитиков, усиление налоговой нагрузки приведет к потере конкурентоспособности продукции украинских горнообогатительных комбинатов на мировых рынках сбыта. Поэтому рекомендуют не спешить с принятием налоговых изменений и продолжить консультации с бизнесом и профильными специалистами экономики.
Как сообщалось ранее, экономический эксперт Александр Савченко уже посчитал, что заложенные налоговые новации в законопроекте 1210, затормозят развитие украинской экономики минимум на 2%.
Правда вся нержавейка это импорт, ни разу не встречал с украинского производства.
Да вон, у нас нефтегазовые воротилы под боком, с аналогичными проблемами. Рашка заработала 5 триллионов долларов на нефте и газе за 7 лет, по 35 килобаксов на каждое свое пьяное рыло. С деньгами у них и сейчас особо проблем нет. Планов было громадьё, догоним и перегоним америку, и т.д. А ничего не ездит, не летает, всё горит, дымит и взрывается. Потому что нельзя на помойке поймать алкаша, отмыть его, и посадить на конвейер паять смартфоны. Ну не работает оно так.
"кризи у нас немає" (с) , да-да-да, "самый успешный" премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в разгар финансового кризиса 2008-го года.
1. Возврат НДС 20%, который платят лошары пэрэсични "собственники недр по конституции".
2. Когда ресурсы в тупую без какой либо обработки вывозят из страны при этом не создавая никакой добавленной стоимости, а более того данная деятельность не покрывает будущих расходов связанных с результатами подобной деятельности.
Выход: либо пошлины на вывоз продукции низшего передела, руда/говнослябы либо на пользование недр. НДС в любом из этих случаев необходимо отменить, как деструктивный налог который стимулирует ничегонеделание и зарабатывание гарантированной государством маржи в 20% всему *********** страны.