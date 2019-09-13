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 Для нас приоритетным будет профессиональный принцип, - Стефанчук о формировании нового состава ЦИК

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что сохранение квотного принципа при формировании Центральной избирательной комиссии будет предметом дискуссии.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, будет сохраняться квотный принцип при формировании новой ЦИК, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это будет предметом дискуссии. Но мы сразу определились, что для нас приоритетным будет профессиональный принцип", - отметил Стефанчук.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3148290
 
 
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У вас же все слуги урода или безработные, или свадебные фотографы, или миллионеры.
О каких профи идет речь?
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Я надеюсь стефанчук хотя бы с высшим образуванием, ну хотя бы заочка есть? Курсы в Трускавце само собой
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У алкаша-Луцика нет и не было юридического. Но ты же не скулил...
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квотный принцип:МЫ ФСЕ ???!! И какой критерий профессионализма кроме этого.? Не ездий по ушам Толстый
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О конюхе. Тот что во фракции "ЗЕлЁная Плесень".
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о тех, кто наиболее профессионально нажимает кнопку по команде.
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Можно сравнить представителей президента в ВРУ: доктора юридических наукСтефанчука и бабу 3го тысячелетия .Генрального прокурора без юрид образования,Премьера без высшего образования..В Палате представителей США очень много простых людей.
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Смотрите, зебобы, ЦИК сделала все что бы выборы прошли чесно и владимир ссаныч стал президентом. И у него к ним вопросов не было. А теперь он поступил с ними по назначению, как поступают с контрацептивами после использования. Ни это ли повад задуматься уже сейчас, что что-то не так?
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Если вспомнить,безоворочную победу Вазелена считали больше месяца и долдго долго не могли назначить инаугураци.Конешно,это мелочи.Долг платежом красен.
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а в разогнанном с профессионализмом бяда прям была?ни одного парикмахера и свадебного тамады не было представлено?
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Охендовского возьмите, он профессионал ещё тот.
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Кивалова возьмут,для грядущих рыхверендумов он в самый раз.
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Спасибо, уже насмотрелись на ваших "профи".
Больше не хочется.
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Да видели уже ваш проФФесиональный принцип. Дубинский вон уже будет членов набсовета для госбанков отбирать. Настоящий проФФесионал в банковской сфере. Ага
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Господин Стефанчук. Я вчера видела Ваши ремарки на комитете. Более позорного, уничтожающего звание профессора человека я не видела. Вы вели себя, как революционеры 1917 года. И если бы была у Вас, извините у тебя, возможность, ты бы расстрелял всех, кто думает не так как ты: Пороха, Вакарчука, Климкина, Геращенко. Ты - ничтожество, унизившее ученое звание
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Зачем профи? Неделя Трускавецкого университета и кадры в слуги готовы . Ну и плюс одного смотрящего от Бени!
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Ну да - А до нинішньої ЦВК що було претензії в непрофесіоналізмі чи політичній
некоректності ?? НІ ! то що ти дядьку Стефанчук нам на вуши лапшу вішаєш , про якийсь
професійний принцип ??? - де в тебе ті " проХФесіонали " серед " зеленого болота " ? В Трускавці навчили ??
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"...до основанья, а затем..." Было уже однажды и очень плохо закончилось для разрушителей, причём уничтожали их самих в несколько заходов. Но ни зеленый клоун, ни предводимое им зеленое болото историю не знают и выводов никаких из исторических фактов не делают
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Проституток наберите в ЦИК Богдан вам поможет
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