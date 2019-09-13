 Для нас приоритетным будет профессиональный принцип, - Стефанчук о формировании нового состава ЦИК

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, будет сохраняться квотный принцип при формировании новой ЦИК, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это будет предметом дискуссии. Но мы сразу определились, что для нас приоритетным будет профессиональный принцип", - отметил Стефанчук.

По данным Цензор.НЕТ изменение состава ЦИК связано с запланированным Офисом президента проведением досрочных местных выборов в четырех городах в декабре 2019 года и очередных местных выборов в 2020 году. По мнению экс-члена ЦИК Магеры: "Изменение состава ЦИК делается для проведения референдумов, в том числе, возможно, и по изменению статуса Донбасса".

Вместе с тем, в "Слуге народа" уже заявили, что намерены предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу.

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