 Кучма о грядущей встрече "нормандской четверки": Оптимизма нет, но для нас есть "красные линии" - никакой федерации и конфедерации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом он сказал в кулуарах форума YES в Киеве, в пятницу, 13 сентября.

На вопрос журналиста о том, смогут ли лидеры Украины, Германии, Франции и Германии договориться на этот раз, он отметил: "Оптимизма нет ни в коем случае. Главное - выдержать один против трех. Потому, что те предложения, которые будут раздаваться, на мой взгляд, - они ни в коем случае сегодня Украина не нужны. Я имею в виду Донбасс".

По словам Кучмы, "красные линии" для Украины, за которые нельзя заходить на переговорах - никакой федерации и конфедерации.

Также Кучма подчеркнул, что Украина не должна вносить изменения в Конституцию в контексте Минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "нормандской встрече" Зеленский будет поднимать вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Финляндии пресс-конференции заявил, что конкретная дата встречи лидеров стран "нормандского формата" пока не определена, но Украина настаивает на проведении такой встречи еще в сентябре.