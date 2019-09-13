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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1794) нормандская четверка (652)

 Кучма о грядущей встрече "нормандской четверки": Оптимизма нет, но для нас есть "красные линии" - никакой федерации и конфедерации

Второй президент Украины, участник переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма сказал, что у него нет оптимизма относительно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом он сказал в кулуарах форума YES в Киеве, в пятницу, 13 сентября.

На вопрос журналиста о том, смогут ли лидеры Украины, Германии, Франции и Германии договориться на этот раз, он отметил: "Оптимизма нет ни в коем случае. Главное - выдержать один против трех. Потому, что те предложения, которые будут раздаваться, на мой взгляд, - они ни в коем случае сегодня Украина не нужны. Я имею в виду Донбасс".

По словам Кучмы, "красные линии" для Украины, за которые нельзя заходить на переговорах - никакой федерации и конфедерации.

Также Кучма подчеркнул, что Украина не должна вносить изменения в Конституцию в контексте Минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "нормандской встрече" Зеленский будет поднимать вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Финляндии пресс-конференции заявил, что конкретная дата встречи лидеров стран "нормандского формата" пока не определена, но Украина настаивает на проведении такой встречи еще в сентябре.

Источник: https://censor.net.ua/n3148288
 
 
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как о чем? Разговор будет о том какой плохой Порошенко. Только об этом все и говорят...
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дебил тебе сказали никакой федерации и конфедерации
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Что б появился оптимизм надо кончить маньяка
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МЫ ВЕРИМ!
в 1994 подписало Будапешт и сдала ЯО рашке. в 1996-98 создал олигархат. 1998 породил Медведчука. 2000 грохнул Гангадзе. в 2003 сдал пуйлу Азов и пролив. 2004 затянул во власть Януковича и донецкий клан. 2019 Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. Кучма предложил прописать в соглашении относительно режима тишины на Донбассе команду "не стрелять в ответ".
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как о чем? Разговор будет о том какой плохой Порошенко. Только об этом все и говорят...
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А-а ! Спасибо. Я как-то эту тему упустил. Кучма о грядущей встрече "нормандской четверки": Оптимизма нет, но для нас есть "красные линии" - никакой федерации и конфедерации - Цензор.НЕТ 7270
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Путин переигрывает Зеленского как ребенка» - Polskie radio Сентябрь 13, 2019Без рубрикиКомментарии

К сожалению, становится действительностью черный сценарий. Впрочем, когда Зеленский победил на президентских выборах, я предполагал, что дела могут пойти в этом направлении.
В субботу, 7 сентября, состоялся долгожданный обмен заключенными между РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Украиной, который прошел в формате «35 на 35». РФ освободила 35 украинцев, среди них 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива, а также 11 политзаключенных. Наиболее известный из них режиссер Олег Сенцов. В свою очередь, Киев освободил 35 человек, среди них российских военных, диверсантов и пророссийских боевиков.
Безусловно, освобождение 35 украинских заложников Кремля было неимоверной радостью для их родных и украинской общественности, которые радостно встретили их вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако это событие имеет и геополитическое измерение, поскольку с самого начала украинские заложники являются козырем Путина в гибридной войне против Украины и игра продолжается.
Прокомментировать обмен заключенными между РФ и Украиной в контексте российской агрессии против Украины мы попросили Антони Рыбчинского, обозревателя издания «Gazeta Polska»:
К сожалению, становится действительностью черный сценарий. Впрочем, когда Зеленский победил на президентских выборах, я предполагал, что дела могут пойти в этом направлении. То есть, россияне играют в «кота и мышь» с неопытным политиком, коим является Зеленский. Конечно, можно задаться вопросом, какими возможностями манипуляций располагает Москва посредством людей из окружения Зеленского, будь-то политические сотрудники или люди бизнеса. В то же время, безусловно, этот обмен для семей и близких украинских заложников является очень хорошей новостью. Это также хорошая новость для самого Зеленского, но только во внутриполитическом плане. Он появился на аэродроме, обнимаясь с Сенцовым и украинскими моряками. Зеленский реализует свои предвыборные обещания, соответственно, можно ожидать, что это позитивно повлияет на его рейтинг и его популярность на Украине.
В тему - Рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы
[…]

Вместе с тем, с точки зрения интересов Украины, но не только ее, а интересов всех стран, которые в какой-то степени находятся под угрозой из-за агрессивной политики России, этот обмен заключенными - это поражение Украины и поражение цивилизованного западного мира. И это безусловный выигрыш Путина и России. По сути, это первый большой шаг на пути так называемого процесса нормализации российско-украинских отношений. То есть, речь идет о том, что обещал Зеленский: достижение мира, «возвращение наших ребят домой» и прочее. России это, конечно, подходит. Можно ожидать очередных событий в этом направлении, которые, безусловно, для Украины и Запада в долгосрочной перспективе не будут выгодными. Последуют очередные выигрыши Путина. Повторюсь - как я и опасался, Путин переигрывает Зеленского как ребенка.
Очень дискуссионной была передача Москве Владимира Цемаха, которого считают ключевым свидетелем по деле о сбитом в июле 2014 года малазийском Боинге рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек. Цемах был в ту пору начальник так называемой службы ПВО «ДНР» в городе Снежное, в районе которого и был сбит малазийский самолет из ракетной установки Бук, принадлежащей, как считается, 53-й бригаде ПВО российских вооружённых сил.
Мнение Антони Рыбчинского по поводу освобождения Цемаха:
К сожалению, дело Цемаха, по сути, в конечном итоге навредит в первую очередь Украине. Запад, и особенно страны, которые должны быть наиболее заинтересованы выяснением дела о сбитом малазийском Боинге и привлечением виновных к ответственности и их наказание. Но они в этом не были особо заинтересованы. Я здесь имею ввиду прежде всего Нидерланды, но также есть малазийское правительство, которое все лучше ведет дела с Москвой и его не беспокоит сбитый самолет. Для Запада лучше всего было бы замести дело под ковер.
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Если же речь идет о самом Цемахе, то здесь мы видим лицемерие, хотя бы тех же голландцев или ЕС. С одной стороны, Киеву сигнализировалось, чтобы Цемаха не выдавать россиянам, поскольку это ключевой свидетель и тд. Только вот странно - его схватили и привезли из Донбасса еще в июне, но не было слышно, чтобы вокруг его дела что-то происходило. Только тогда, когда всплыл вопрос передачи его россиянам, то вдруг голландцы начали говорить о важном свидетеле. По правде говоря, они не особо что-то бы с этим Цемахом сделали, но как я уже говорил, это дело негативно повлияет на Украину. Это станет аргументом в руках западных политиков, не только голландских или немецких, но это касается всех политиков, выступающих за скорейшую нормализацию отношений с Россией и отмену санкций.
Они смогут сказать: «Посмотрите, сами украинцы важного свидетеля по делу о сбитом пассажирском самолете отдали россиянам. Чего в таком случае Киев хочет от нас? Чтобы мы теряли целые миллиарды евро из-за санкций в отношении России? Ведь Украина, отдавая Цемаха, сама не заинтересована в выяснении этого дела. Поэтому мы на Западе не будем подставлять свою голову за Украину, которая сама хочет договориться с россиянами».
В ближайшее время планируется проведение саммита лидеров нормандской четверки, по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Инициатором встречи выступает Париж. Обозреватель считает, что саммит может оказаться поражением Киева:
Наверно ключевым таким моментом, когда было принято решение о проведении саммита в сентябре, была встреча Макрона с Путиным, на юге Франции, непосредственно перед саммитом G7 в Биаррице. Немного спустя после саммита G7 Макрон заявил о том, что лидеры нормандской четверки достигли соглашения в вопросе проведения саммита нормандской четверки.
Одно можно сказать точно - Путин бы не согласился на такую встречу, если бы не знал, что в результате достигнет конкретную выгоду. Напомню, что в последние годы не было встреч и саммитов такого уровня, поскольку и одна и другая сторона заранее знала, что там ничего не удастся достигнуть. Если такая встреча сейчас состоится, то вывод один -это не будет просто встреча Макрона, Путина, Меркель и Зеленского, в ходе которой они пожмут друг другу руку и побеседуют между собой. Там будут приняты конкретные решения, что означают, что они не будут выгодными Украине, но они будут выгодны России. Сейчас, по сути, идет борьба о детали этих условий.
Антони Рыбчинский обращает внимание, что саммит может и не состоятся, поскольку Кремль выдвигает неприемлемые условия, о чем засвидетельствовала встреча в Берлине 2 сентября в нормандском формате, на уровни советников по вопросам национальной безопасности:
Россияне снова поднимают ставки. Уже речь не идет о так называемой формуле Штайнмайера, то есть, о реализации политической части Минских соглашений, но в такой очередности, которая соответствует Москве. Другими словами, должны были б пройти местные выборы в оккупированном Донбассе, признанные ОБСЕ и международной общественностью, а перед этим оккупированным территориям должен был быть предоставлен особый статус, а де-факто автономия. И только после этого оккупированный Донбасс был бы передан Киеву и были бы возвращены украинские пограничники на отрезок границы между Донбассом и Россией. Но речь не только об этом. Всплывают условия, касающиеся не только Донбасса, но и целой Украины. К примеру, выдвигаются требования внести изменения в языковой закон и образовательный закон. А даже предлагается их отменить. Напомню, что эти законы были приняты еще под конец правления Порошенко и Россия их очень остро критикует.
В тему - Почему Зеленский повелся на предательскую «формулу Штайнмайера» - политолог
Таким образом, видя слабость противников Путин решил как можно больше получить не только в самом Донбассе, но и он решил использовать ситуацию и ослабить целую Украину. Напомню стратегической целью Кремля не была только анне
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Никто после выборов Украине Донбасс не отдаст. Это будет развод века. Это понятно даже ребенку, неужели Зеленскому и его шпане не понятно?
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В такой обстановке, при свихнувшимся руководстве страны, нужны там люди,умеющие трезво мыслить в сложных ситуациях. Кучма Л.Д. один из таких людей.
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А Зе вообще в курсе шо Данилыч предлагает ?
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Гайдамака

@tZyGiqBYA6Nb8A9
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Сегодня пришли новости из ОРДЛО. Местная 3,14здота усиленно готовиться к переходу в Украину, причем на условиях запоребрикового ху-ла. Говорят что до конца года пол-шестого сольет Украину.
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Российские и украинские олигархи договорились.
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