 Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
"Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одним из важнейших партнеров для Украины. Вопросы стабилизации (ситуации) на востоке Украины, прекращения войны будут обсуждаться нашими президентами", - заявил он.
Данилюк отметил, что ожидает "продуктивной встречи" президентов Украины и США.
"Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", - подчеркнул Данилюк.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.
Государственный департамент США утвердил запрос Польши на покупку американских боевых самолетов пятого поколения F-35, призванных заменить старые советские МиГ-29 и Су-22.
Стоимость сделки - 6,5 миллиардов долларов. Часть этой суммы вернется Польше в виде взаимозакупок, которые обязуется сделать производитель, корпорация Lockheed Martin.
В общей сложности Польша планирует закупить 32 самолета F-35A и учебный самолет.
Сделка должна быть утверждена Конгрессом США.
На текущий момент F-35 находятся на вооружении США, Израиля, Австралии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Великобритании. Также самолеты заказали Бельгия, Дания и Турция, однако турецкий заказ заморожен в связи с покупкой Турцией российских систем ПРО С-400.
Боевой опыт на самолетах F-35 имеется только у израильских и американских пилотов. Израиль - единственная страна, получившая разрешение на установку на самолетах F-35 авионики и боеприпасов собственной разработки.
Ай малатцы зебилы!!!