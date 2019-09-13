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 Политика Украины
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 Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одним из важнейших партнеров для Украины. Вопросы стабилизации (ситуации) на востоке Украины, прекращения войны будут обсуждаться нашими президентами", - заявил он.

Данилюк отметил, что ожидает "продуктивной встречи" президентов Украины и США.

"Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом будет в ближайшее время, в сентябре, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3148287
 
 
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Тушите свет! Кина не будет Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9023 Два дебила-это сила!
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Если поймает его в туалете, то обсудят, наверно:
Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2740
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Такие переговоры не должны быть тайной для жителей Украины .
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Госдеп США дал добро на поставку F-35 Польше




Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2316

Государственный департамент США утвердил запрос Польши на покупку американских боевых самолетов пятого поколения F-35, призванных заменить старые советские МиГ-29 и Су-22.
Стоимость сделки - 6,5 миллиардов долларов. Часть этой суммы вернется Польше в виде взаимозакупок, которые обязуется сделать производитель, корпорация Lockheed Martin.
В общей сложности Польша планирует закупить 32 самолета F-35A и учебный самолет.
Сделка должна быть утверждена Конгрессом США.
На текущий момент F-35 находятся на вооружении США, Израиля, Австралии, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Великобритании. Также самолеты заказали Бельгия, Дания и Турция, однако турецкий заказ заморожен в связи с покупкой Турцией российских систем ПРО С-400.
Боевой опыт на самолетах F-35 имеется только у израильских и американских пилотов. Израиль - единственная страна, получившая разрешение на установку на самолетах F-35 авионики и боеприпасов собственной разработки.
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и о чем они будут беседовать? у зели ни харизмы. ни веса никакого, зато у укрочерчилля всего этого в избытке и некому припереть доню булавой к стенке
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Мир, конечно, обсуждать нужно, но если у кремлёвской стороны цель - это война, то добиться его сложно.
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О возврате территорий и выводе кацапских войск речь уже не идет. Конфликт замораживается, как и хотело *****.

Ай малатцы зебилы!!!
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