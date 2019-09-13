 Зеленский обсудит с Трампом вопросы стабилизации ситуации на Донбассе, - Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Для нас США является стратегическим партнером. Они поддерживают Украину в реформах, в усилении сектора обороны и безопасности. США являются одним из важнейших партнеров для Украины. Вопросы стабилизации (ситуации) на востоке Украины, прекращения войны будут обсуждаться нашими президентами", - заявил он.

Данилюк отметил, что ожидает "продуктивной встречи" президентов Украины и США.

"Мы обсудим перечень вопросов, важных для нашего двустороннего сотрудничества. Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский 23 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН.

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