 В России в 9-10 раз меньше рентная плата, дешевле энергоресурсы, а мы можем стать неконкурентоспособными, - Беленький о законопроекте №1210

Об этом OBOZREVATEL заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. Так, народные депутаты рассматривают законопроект №1210, который в разы увеличит рентные платежи. Против такого решения выступили не только представители отрасли, но и крупные бизнес-ассоциации: Союз украинских предпринимателей, Американской торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация.
"Законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии и в бизнесе, и в обществе. Такого единодушия "против" давно не было. И американская торговая палата, и Союз украинских предпринимателей, и европейская бизнес-ассоциация. Самое страшное - в четыре раза увеличиваются платежи за добычу железной руды", - поясняет Беленький.
При этом, если во всем мире платежи взимаются с добытой и минимальной обработанной руды, в законопроекте 1210 предлагают платить с учетом стоимости готовой продукции. Таким образом, вместо ренты металлурги фактически могут получить еще один налог - с прибыли.
По словам Беленького, такое новшество приведет: к росту цен на украинскую продукцию: в результате ее не получится экспортировать, так как рядом есть РФ и другие страны с низкой себестоимостью; Украина потеряет часть валютной выручки; придется сократить несколько десятков тысяч рабочих мест, а курс доллара может вырасти; сократятся в результате и поступления от уплаты налогов – объемы производства упадут.
"Значительная часть - 35% сырья экспортируется. Это Китай и страны ЕС, Европы. Сегодня цены на сырье в Китае с качеством 62% находятся около 85 долларов. Мы видим тенденцию к их снижению… У России есть преимущество - в 9-10 раз меньше рентная плата, дешевле энергоресурсы. Если повысить нам еще ренту, мы станем неконкурентоспособными", – поясняет Беленький.
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🙏
Металлургия - в странах где не пытаются ездить на телегах, то если и плавят металл, то в электропечах и из лома.
-Більше того - маса підприємств втратять конкурентноспроможність і збанкрутіюь , а іноземні - перенесуть виробництво з України. Далі- падіння ВВП, падіння гривні, зріст вартості кредитів, знову падіння виробництва, зменшення робочих місць, черговий поштовх еміграції...
-І якщо це не фейк, то тут виникає сумнів - а чи здатні вони зрозуміти яким шляхом збираються "підвищити" життєвий рівень громадян ... ?
Чи це політика перерозподілу активів на користь своїх олігархів? Тоді - дорого вона обійдеться ВСІМ, і не лише тим, хто підтримав владу .,.але і самій владі...
Если кто не в курсе последних тенденций то ЗЕсепар власть тупо на всё поднимает налоги, акцизы, пошлины и т.д. ЗЕмародёрам срочно нужен нал, обдирать будут до последнего. Точнее как будут, уже начали. Уголёк от Бабломойского уже пошёл по 2000+..тогда как по "злочинной" формуле Ротердам + уголь шёл по 1700.. И смотри вся ЗЕбилятня уже сидит тихо и не пикает. Что такое зебилы, уголь по 1700 зрада и злочинные схемы Парашенка, а уголь от Бабломойского по 2000+ це перемога ЗЕкоманды??
..народовладдя...абыр..
та они и слова такого не знают - все, вопрос решен.
Плохо с одной стороны, а с другой стороны там же будет 73% тех самых ЗЕбилов...много.....достаточно много что бы соблазница и дать им смачного подсрачника вышвырнув на улицу безработными побирушками. ЗЕбилы должны на собственной шкуре прочувствовать кого они выбрали.