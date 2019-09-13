 В России в 9-10 раз меньше рентная плата, дешевле энергоресурсы, а мы можем стать неконкурентоспособными, - Беленький о законопроекте №1210

Об этом OBOZREVATEL заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. Так, народные депутаты рассматривают законопроект №1210, который в разы увеличит рентные платежи. Против такого решения выступили не только представители отрасли, но и крупные бизнес-ассоциации: Союз украинских предпринимателей, Американской торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация.

"Законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии и в бизнесе, и в обществе. Такого единодушия "против" давно не было. И американская торговая палата, и Союз украинских предпринимателей, и европейская бизнес-ассоциация. Самое страшное - в четыре раза увеличиваются платежи за добычу железной руды", - поясняет Беленький.

При этом, если во всем мире платежи взимаются с добытой и минимальной обработанной руды, в законопроекте 1210 предлагают платить с учетом стоимости готовой продукции. Таким образом, вместо ренты металлурги фактически могут получить еще один налог - с прибыли.

По словам Беленького, такое новшество приведет: к росту цен на украинскую продукцию: в результате ее не получится экспортировать, так как рядом есть РФ и другие страны с низкой себестоимостью; Украина потеряет часть валютной выручки; придется сократить несколько десятков тысяч рабочих мест, а курс доллара может вырасти; сократятся в результате и поступления от уплаты налогов – объемы производства упадут.

"Значительная часть - 35% сырья экспортируется. Это Китай и страны ЕС, Европы. Сегодня цены на сырье в Китае с качеством 62% находятся около 85 долларов. Мы видим тенденцию к их снижению… У России есть преимущество - в 9-10 раз меньше рентная плата, дешевле энергоресурсы. Если повысить нам еще ренту, мы станем неконкурентоспособными", – поясняет Беленький.