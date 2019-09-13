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 Экономика, Общество
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Все про:металлургия (304) работа (426)

 В России в 9-10 раз меньше рентная плата, дешевле энергоресурсы, а мы можем стать неконкурентоспособными, - Беленький о законопроекте №1210

Украина может потерять десятки тысячи рабочих мест, часть валютной выручки и лишиться статуса одного из главных экспортеров продукции металлургической отрасли.

Об этом OBOZREVATEL заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. Так, народные депутаты рассматривают законопроект №1210, который в разы увеличит рентные платежи. Против такого решения выступили не только представители отрасли, но и крупные бизнес-ассоциации: Союз украинских предпринимателей, Американской торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация.

"Законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии и в бизнесе, и в обществе. Такого единодушия "против" давно не было. И американская торговая палата, и Союз украинских предпринимателей, и европейская бизнес-ассоциация. Самое страшное - в четыре раза увеличиваются платежи за добычу железной руды", - поясняет Беленький.

При этом, если во всем мире платежи взимаются с добытой и минимальной обработанной руды, в законопроекте 1210 предлагают платить с учетом стоимости готовой продукции. Таким образом, вместо ренты металлурги фактически могут получить еще один налог - с прибыли.

По словам Беленького, такое новшество приведет: к росту цен на украинскую продукцию: в результате ее не получится экспортировать, так как рядом есть РФ и другие страны с низкой себестоимостью; Украина потеряет часть валютной выручки; придется сократить несколько десятков тысяч рабочих мест, а курс доллара может вырасти; сократятся в результате и поступления от уплаты налогов – объемы производства упадут.

"Значительная часть - 35% сырья экспортируется. Это Китай и страны ЕС, Европы. Сегодня цены на сырье в Китае с качеством 62% находятся около 85 долларов. Мы видим тенденцию к их снижению… У России есть преимущество - в 9-10 раз меньше рентная плата, дешевле энергоресурсы. Если повысить нам еще ренту, мы станем неконкурентоспособными", – поясняет Беленький.

Источник: https://censor.net.ua/n3148285
 
 
 Топ комментарии
 
Самое страшное - в четыре раза увеличиваются платежи за добычу железной руды", - поясняет Беленький.

Если кто не в курсе последних тенденций то ЗЕсепар власть тупо на всё поднимает налоги, акцизы, пошлины и т.д. ЗЕмародёрам срочно нужен нал, обдирать будут до последнего. Точнее как будут, уже начали. Уголёк от Бабломойского уже пошёл по 2000+..тогда как по "злочинной" формуле Ротердам + уголь шёл по 1700.. И смотри вся ЗЕбилятня уже сидит тихо и не пикает. Что такое зебилы, уголь по 1700 зрада и злочинные схемы Парашенка, а уголь от Бабломойского по 2000+ це перемога ЗЕкоманды??
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Все будет хорошо, наш президент порешает все и металургия зацветет с небывалой силой. Верим!
🐸
🙏
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Украина может потерять десятки тысячи рабочих мест.

Плохо с одной стороны, а с другой стороны там же будет 73% тех самых ЗЕбилов...много.....достаточно много что бы соблазница и дать им смачного подсрачника вышвырнув на улицу безработными побирушками. ЗЕбилы должны на собственной шкуре прочувствовать кого они выбрали.
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Все будет хорошо, наш президент порешает все и металургия зацветет с небывалой силой. Верим!
🐸
🙏
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Металлургия - это индустрия 19 века, а сейчас 21-й если чЁ
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вот оно чо, а я думаю зачем в карпатах, уже при новом президенте, продолжают резать кругляк. ясно, металл не в тренде
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Сельское хозяйство это индустрия 5000 тыщь лет до нашей эры, если чЁ ..зебил..
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вряд ли пацык в курсе,что такое "до н.э."..
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Сразил наповал своей логикой, &%# : не сомневаюсь, что у вас на рахе в сельском хозяйстве все как и 5000 тыс. лет назад, а вот в Украине уже есть комбайны и удобрения, и селекция растений, и комбикорма. Вы хоть про севооборот слыхали у себя "за поребриком"? .
Металлургия - в странах где не пытаются ездить на телегах, то если и плавят металл, то в электропечах и из лома.
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Если ЧЁ то пенсия твоим родителям идет от индустрии 21 века.
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Так не идет же ни капли, еще государство, в лице пенсионеров, и должно олигархам от металлургии остается за возмещение НДС и дешевый ж/д тариф.
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т.е. ты думаешь что пенсия идет из той же тумбочки, в которой лежит НДС? и как тариф ж/д отражается на тебе? попробуй прежде чем писать, сделай два удара по клаве, что бы понимать хотя бы азы. НДС возмещается тому кто его уже заплатил раньше.
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-Я не планував чіпати цього питання, бо думав, що то "пулька", фейк... Але, виявляється, що то елементарне НЕЗНАННЯ основ економіки ... НЕУЦТВО! Всяке підвищення цін на матеріали і сировину, тягне за собою ІНФЛЯЦІЮ.... І на газ, електроенергію, руду, зерно - незалежно яким чином воно здійснено (монопольно-змовою, податками, рентою...) -все одно це ціновий шок, який викликає зріст цін на всю кінцеву продукцію, яка з них виробляється - від ложки до хліба! І все це лягає на кінцевого споживача - на людину.

-Більше того - маса підприємств втратять конкурентноспроможність і збанкрутіюь , а іноземні - перенесуть виробництво з України. Далі- падіння ВВП, падіння гривні, зріст вартості кредитів, знову падіння виробництва, зменшення робочих місць, черговий поштовх еміграції...
-І якщо це не фейк, то тут виникає сумнів - а чи здатні вони зрозуміти яким шляхом збираються "підвищити" життєвий рівень громадян ... ?
Чи це політика перерозподілу активів на користь своїх олігархів? Тоді - дорого вона обійдеться ВСІМ, і не лише тим, хто підтримав владу .,.але і самій владі...


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Поделитесь прибылью и всё будет хорошо .
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Им надо привыкать . 1000 % прибыли - это прошлое . 20% - это реальность .
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Шо эти металлурги себе позволяют? Сцарь знает, как лучше!!!!!! Сидим на попе ровно и не ёрзаем.
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Самое страшное - в четыре раза увеличиваются платежи за добычу железной руды", - поясняет Беленький.

Если кто не в курсе последних тенденций то ЗЕсепар власть тупо на всё поднимает налоги, акцизы, пошлины и т.д. ЗЕмародёрам срочно нужен нал, обдирать будут до последнего. Точнее как будут, уже начали. Уголёк от Бабломойского уже пошёл по 2000+..тогда как по "злочинной" формуле Ротердам + уголь шёл по 1700.. И смотри вся ЗЕбилятня уже сидит тихо и не пикает. Что такое зебилы, уголь по 1700 зрада и злочинные схемы Парашенка, а уголь от Бабломойского по 2000+ це перемога ЗЕкоманды??
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борьба с олигархами...ни кумовству..свинарчукив за граты..
..народовладдя...абыр..
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Да. Но почитай тут на цензоре это быдло, чернь подзаборную, она только и пищит-посадить, отобрать, расстрелять, поделить...
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Так їдьте до росії.Он у Криму та на Донбасі теж хотіли як на росії,збирайте валізи,та їдьте на Пуйціна.Курви.
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Лично мне глубоко фиолетово как там в кацапии. Но Вся эта фигня должна быль экономически обоснована с учетом мировой коньюктуры. Иначе это просто пердеж в атмосферу
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де парикмахерши-депутатши де металлурги...
та они и слова такого не знают - все, вопрос решен.
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Перукарі платять податки,а металугри не бажають,так хто винен,перукарі чи металурги?Хто питав у перукарів які їм платити податки?
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Перукарі всі поголовно ФОПи))))) Не факт, що у відсотках вони платять більше за металургів...
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А Ви вважаєте, що мікробізнесу треба впаяти такий самий ступінь податкового навантаження, що й індустріальним гігантам?
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смешно перукарі платять податки ментам і податківцям на місцях їхні податки це капля в морі
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Зеля дурень. Лучше иметь 25% с очень хорошего бизнеса, чем 99% с очень плохого.
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Хотя, скорее не дурень, а Владимир Бенин.
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Я не разделяю Ваших взглядов на понятие "хороший бизнес". Торгуйте сами своими почками.
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Бред . Так живите на ПаРаше .. Зачем ездить с семьей в Европу .Детей туда устраивать ?
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Эти хитросделанные знают, что так , как они здесь словно на дрожжах богатеют, больше нигде не смогут.
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Украина может потерять десятки тысячи рабочих мест.

Плохо с одной стороны, а с другой стороны там же будет 73% тех самых ЗЕбилов...много.....достаточно много что бы соблазница и дать им смачного подсрачника вышвырнув на улицу безработными побирушками. ЗЕбилы должны на собственной шкуре прочувствовать кого они выбрали.
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Я не вижу движения власть имущих в сторону Мухосранска или Нижнего Новгорода .
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Ренту на добычу руды хотят поднять с 8% до 10%. И этот поц уже орет о невозможности ведения бизнеса. Плати ****.
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Когда хлеб будет 10гр вместо сегодняшних 8гр, а ты закукарекаешь -кЯрЯуль! тебе уже сегодня сразу на перпективу пишу- Плати ****!!!
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Мы студентами подрабатывали на хлебозаводе, видели, когда в чаны для замеса грузчики ссали, что бы далеко не ходить, однажды насрали по приколу. С тех пор магазинный хлеб не ем. Жри по 14, мне какая разница. Эпоха бедности прошла, бабло есть.
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Не звезди, пропойца, В правильных странах рента значительно выше и не один капиталист не вякает, знает, что если не он, то другие в место него это сделают. Нет монополии.
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А в каких странах ты была, чмошница? По ветеринарному паспорту дальше рашки не пускают.
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ЗЮ жги напалмом этих дебилов...этот тупой лохторат 73%
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шото он не в ту степь размовляет, расея завтра развалиться, это еще петро говорил
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Захисники ПОЦІ виступають за те,щоб ПОЦІ викопували народні богатства з надр України за безцінь,дуже ********** вони Україну.
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А это случайно не договорняк с ****** - завалить нашу металургию ради кацапской?
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Плати буржуй, а то народ тебе лицо отмайданит, возможно ногами.
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рыжий сепар с ***** православной упорно не хотят платить налоги, показательно как липецкая фабрика грез их в этом поддерживает на Цензоре, накой воюющей стране деньги, пусть ахмет-новинский больше заработают, да хрюкоботы ???
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