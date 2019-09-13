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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1153) национализация (157) Приватбанк (506)

 Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку", - Коломойский

Игорь Коломойский в споре о национализации "ПриватБанка", владельцем которого он являлся, готов довольствоваться сатисфакцией за обвинения в его адрес и мировым соглашением и видит для этого хорошее окно возможностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продекларировали, что не хотим катаклизмов, а хотим просто правовой оценки и после этого - мирового соглашения, выхода из этой ситуации. Нам не надо банк любой ценой", - сказал он в кулуарах 16-й конференции YES.

Он не стал уточнять детали этого мирового соглашения.

"Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно в напряжении. Сегодня хорошее окно возможностей", - отметил Коломойский.

Бизнесмен добавил, что готов отказаться от претензий на возвращение в состав акционеров ПриватБанка. "Я, может быть, и хотел (вернуть банк – ИФ), но если ситуация не будет позволять, и это будет чревато турбулентностью на рынке, тогда не хотел бы", - пояснил свою позицию экс-владелец.

"Нам, прежде всего, нужна сатисфакция за все то, что про нас говорили и писали", - заявил Коломойский.

На вопрос журналистов бизнесмен уточнил, что на недавней его встрече с президентом Владимиром Зеленским вопрос ПриватБанка не обсуждался.

Коломойский также отметил, что возможное мировое соглашение по банку не связано с судебным процессом миноритариев "Укрнафты" против Украины в Стокгольмском арбитраже, где они требуют $5,4 млрд. "Я не могу говорить за тех, кто судится в Стокгольмском арбитраже по "Укрнафте", - пояснил бизнесмен.

"В принципе, если поставится так вопрос, то можно это обсуждать", - в то же время ответил он на вопрос, может ли это быть одно мировое соглашение.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл

Источник: https://censor.net.ua/n3148284
 
 
 Топ комментарии
 
Вот настоящий президент, узрите 73% Игорь Валерьевич плохого не посоветует!!
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и заметьте, действует также как xyйлo! Сначала атакует подло, а потом предлагает "заключить мир" на своих условиях.
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да уж, каждый день приносит все больше и больше урины зеленым в очи!
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Вот настоящий президент, узрите 73% Игорь Валерьевич плохого не посоветует!!
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и заметьте, действует также как *****! Сначала атакует подло, а потом предлагает "заключить мир" на своих условиях.
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Так, веревочка по Приватбанку затягивается на шее Игоря Валерьевича, вот он и ерзает на стульчике:
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
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Забирайте денежки из Привата, православные !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Беня! Что ты прячешь за словом сатисфакция?
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Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку

Лучше не скажешь
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Коломойский, как и Песков, теперь вещает только через "агенство". Тот через ТАСС, этот через Интерфакс.
Виртуальные персонажи какие-то.
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да уж, каждый день приносит все больше и больше урины зеленым в очи!
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Для них это золотой дождь, они от него оргазмируют с конвульсиями
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А мне от этого что? Лучше бы молчал...
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- А в какой концлагерь нас везут?
- Не знаю, не интересуюсь политикой…
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Тебе? На олх по 5 гр. банки,причём оптом.
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Вот тебе то, что меня на данный момент волнует больше:
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2779127-naftogaz-nazvav-spisok-teplovirobnikiv-aki-mozut-zirvati-opaluvalnij-sezon.html
Я мерзнуть, знаешь ли, не имею желания. А вот и таблица по областям и городам.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/11B0CDBBF94ABFE4C225846C0051C83C?OpenDocument&year=2019&month=09&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&fbclid=IwAR0zoMhBNYc5RESVKDD4ph8mn5hXOtAjPR14eDZf_tZdeSB5jeIfnrWe1iM
Ну что? Нравится? Коболева мама денежек заждалась. А мерзнуть будем мы. Причем, по-видимому, все.
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беня красава - я его имени без приватбанка не предсталяю.
а вот и оно - окно...
може все таки есть карманы в гробу, шо деда так хочет еще?
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да ладно, он просто опасается, что америкосы его засудят за мошенничество по Привату, и Зеле, как миленькому, придется его выдать, как выдал Цемаха русским.
А в Америке Бене ломится от 20 лет до пожизненного.
И не отвертятся. Оба.
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беня как всегда хочет скинуть долги. все что должен прощаю
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Сегодня ЗЕленые "правоохранители" покошмарили Приват и у Коломойского появилось окно возможностей.

Зебилы, это вы сами добровольно открыли свои карманы Бене.
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5,5 млрд баксів в бюджет для початку.
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після того як потрібні бєні документи принесли на блюдечку, бєня гатов на компоміс. а що найчесніший през Вова скаже? а нічьо, бо ж він знає хто справжній господар і в чиїх руках влада. тож 73 я вас вчергове вітаю! платити за вашого пречесного Вову бєні будемо платити всі. осмобливо я вітаю льготників та пенсів- радуйтесь
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Хлопці, вам дісталась тверда гривня, повна казна і чимлаі золотовалютні резерви. Постарайтесь, хоча б не розгубити це.

Може якось стримайте апетит олігарха. Щоб гривню по 25 не згадували через рік, як Божий дар Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку", - Коломойский - Цензор.НЕТ 2786
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Чем мне нравился Коломойский , он за сепара 10 штук давал .Когда " Свыня " все в офшоры выводило .
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Да, ребята тогда неплохо подзаработали.
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а можно пример хоть одного факта выплат ?
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То есть выплат не было? Хорошо знаю эту компанию строителей Меноры, за копейку удавятся!
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Кажуть, що прямо на яхту в Сан-Тропе йому сепарів везли. Сам Пашка Губарєв підтвердить, вони там разом бухали Сегодня хорошее окно возможностей для мирового соглашения по "ПриватБанку", - Коломойский - Цензор.НЕТ 3944
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Но не за одного не заплатил, ибо не поймали.
Морковка перед ослом
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назови хоть один случай, когда дал. А то, по ходу, он тебе в рот надавал и накидал 10 штук, а ты перепутало, зеленое
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Он шо тогда пи*здел, что щас пи*здит. Не "за сепара 10 штук давал", а пи*дил нефть из трубопроводов под шумок, и изготовленную из нее солярку продавал армии вдвое дороже от розничной цены. И далее по списку: аккумуляторы - вдвое дороже армии продал, бронежилеты - втрое! Сьогодні гарне вікно можливостей для мирової угоди щодо "ПриватБанку", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8320
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Обещать - не значит женится. А Беня всегда говорил, что по долгам платят только трусы.
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Может выплатить Игорю Валерьевичу моральный ущерб? Какой сейчас капитал у Приватбанка? Думаю, милиардов 15 $ позволят оплатить долг украинцев перед Игорем Валерьевичем.
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Интересно,это окно со скольки нулями будет?
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Pust verniot Benia te dengi sto gosudarstva zaplatyla za etot bank, i imejet ego.
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Надеюсь,до многих теперь,наконец, дойдет значение слова Мародер
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Что бы дошло - мозг надо иметь.
При рождении он есть у каждого. Но кто-то его развивает:учится,анализирует,делает выводы
А кто-то просто смотрит сватов
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окно возможностей для роздерибанивания украинской ЗЕМЛИ
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Не смешно????
73% дебилоидов вы согласны чтобы Беня Коломойский увы!! НАС!!! Трахнул на 180 млрд грн!!!!!!
Очнитесь!!!
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Вас барыга бесплатно трахает.
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Ти тупий? Тебе трахнуть за твої ж гроші...
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Да оно вроде и вчера было для тебя не плохим..и позавчера....и электроэнергия по 58 копеек...и компенсации МАУ...и приватизация всего чего только можно и нельзя....
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ЗеДебилы, этот бородатый поц уже один раз залез в ваши (и в мой с вами совместно и благодаря вам) карман. Теперь он снова запускает вам в карман свои маленькие потные ручонки.
ВЫ, дебилы, СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.
И лет через 7 будите пояснять своим детям, почему они живут в говне, и как вы это сделали для них.
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Вы имеете в виду собственника кипрского офшора ТОВ "Квартал 95" получившего на свои счета ворованных 41 миллион долларов США? Так он не свидетель, он СОУЧАСТНИК.
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Ющенко что ли? И банк "Украина"? Впрочем, судя по вашей манере не соблюдать правила писания, вас удивить чем то совершенно не возможно.
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та не, я про другого свидетеля, при котором разворовали самый крупный банк Украины, возможно там были лямы и *95того квартала, ну так если позволили))
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Ющенко что ли? И банк "Украина"? Впрочем, судя по вашей манере не соблюдать правила писания, вас удивить чем то совершенно не возможно.
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да. с клоунам ему теперь вся Украина должна
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да ну?? вообще-то "национализировал" петюнька, причем здеся клоуны, давайте по хронологии
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Зебилы коломойский классный чувак , усьо украла Гонтарева и вывезла в Лондон . И это главная причина по которой ее взяли там на работу. И последнее сажайте коломойского сейчас , а то снова будете обвинять Израиль " цвет наци 73% ".
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немедленно беню послом Украины в Штатах...
и если его не повяжут еще в аеропорту - от тода поговорим за коррупцию папередников.
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оно и понятно, через некоторый срок стоимость договоренностей подорожает. иначе б беня не был беней
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Хороший момент, пока зеленых еще не вынесли вперед ногами.
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