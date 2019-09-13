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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1794) нормандская четверка (652)

 Выборы на Донбассе можно проводить тогда, когда войска уйдут прочь из Украины и там появится наша власть, - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма считает, что никакие выборы на оккупированной территории Донбасса нельзя проводить до вывода оттуда незаконных вооруженных формирований, а идти на какие-то уступки в переговорном процессе можно, но не за счет украинских интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Решение по "формуле Штайнмайера" должны принимать лидеры "Нормандского формата". Мы Контактная группа и не принимаем таких решений. Есть то, с чем можно там согласиться, а есть то, с чем категорически нельзя", - сказал он 

Кучма отметил, что "всё время идут разговоры о том, чтобы провести выборы на Донбассе".

"Но какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить, когда войска ушли прочь из Украины, тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ также выразил мнение, что компромиссы можно искать, но не за счет украинских интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "нормандской встрече" Зеленский будет поднимать вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма

"А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить. Так, как я понимаю, (президент Франции Эмманюэль. – Ред.) Макрон сегодня... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Хотя дипломатия должна работать, как сегодня сказал президент", - указал он.

По его мнению, на встрече лидеров государств "Нормандского формата" сначала нужно услышать и понять позиции всех сторон, потому что после последней встречи в октябре 2016 года прошло много времени.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Финляндии пресс-конференции заявил, что конкретная дата встречи лидеров стран "нормандского формата" пока не определена, но Украина настаивает на проведении такой встречи еще в сентябре.

Источник: https://censor.net.ua/n3148281
 
   
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Данилович, если ты будешь стоять в окопах, то это случиться намного быстрее Выборы на Донбассе можно проводить тогда, когда войска уйдут прочь из Украины и там появится наша власть, - Кучма - Цензор.НЕТ 5755
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А коли буде сформований батальон ПЄС,з Петрусем на чолі?
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А причем тут Петро Алексеевич? У руля кто? Да и вообще у него повестки сейчас ему не когда Выборы на Донбассе можно проводить тогда, когда войска уйдут прочь из Украины и там появится наша власть, - Кучма - Цензор.НЕТ 7739
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"Решение по "формуле Штайнмайера" должны принимать лидеры "Нормандского формата". Мы Контактная группа и не принимаем таких решений." Решение примет Украина , а не Штайнмайер.
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Кучма прыгнул на Зе-соплю....
Я впрочем ожидал этого - он все таки государственник, - доказал это на Тузле...
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Кучма не зовсім державник.
Він лишив Україну в сфері росії.
За це ми зараз платимо.
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но тем не менее, если бы он был вместо Турчинова, то в Крыму я уверен стреляли бы...
Да и рашка при правлении Кучмы воспринималась по другому....- не верили в войну...
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Коли ЗСУ вийдуть на кордон, тоді після зачистки будуть проведені вибори.
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Ви розумієте шо там всі ватники,після "зачистки" там нікого не буде,зрвсім))
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выборы будут конгда Украина возьмет котроль над границей с кацапией.
и то через 2-3 года..после этого.и никак раньше
все остальное это слив интересов Укарины.
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точно...ви покажете їм перед номом папірець і вони прям розбіжаться
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Кучма не считает значит, что на Дамбаце есть кацапские войска? Во как однако
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Серед кого там проводити вибори?Ті хто там зараз живе,знову вибере чеПушиліна.в мене одне питання,хто поїде жити у Лугандон,якщо навіть переселенці не збираються туди повертатись?
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це чучма за українські війська заявив - а ви як поняли?
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выборы на бамбасе не можна проводить еще лет 20 - и неважно хто куда уйдет
или не уйдет - бабмасня должна быть поражена в праве на голосование - 20 лет минимум
как регион предавший свою страну.
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О как, прямо прочитал мой коммент, сделанный 5 минут назад по поводу заявления Пристайко и тут же озвучил на цензоре!
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