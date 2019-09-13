 Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов

На встрече с Коломойским в Офисе президента, по данным источников Цензор.НЕТ, присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, глава Офиса президента Андрей Богдан. На известной фотографии не попали в кадр заместитель главы ОП по экономическим вопросам Юлия Ковалив и представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Темой встречи с Коломойским была действительно ситуация на рынке энергетики. Часть повестки мы можем определить по заявлению министра Оржеля, что на встрече также обсуждались вопросы антимонопольного законодательства и цены на уголь. Хотя у Коломойского нет своих угольных шахт, но, как он заявил в интервью Цензор.НЕТ, он оказывает "концептуальную" поддержку руководству государственной добывающей компании "Центрэнерго". А антимонопольные вопросы обсуждались, очевидно, в контексте доминирования структур Ахметова на энергорынке.

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По данным источника Цензор.НЕТ, Зеленский также провел аналогичные встречи с Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком, но с этих встреч фотографии не выставлялись.

Несмотря на публикацию фото с Коломойским, пока нет признаков, что его группа получает от Зеленского ключевые посты (смена руководства "Центрэнерго" была осуществлена правительством Гройсмана). Однако политический эффект от появления всего руководства страны огромный. Большинство наблюдателей, вполне логично, считают это фото рекламой для Коломойского. И демонстрацией политического веса. По данным источника Цензор.НЕТ, публикацией фотографии Зеленский решил показать, что Коломойский для него один из бизнесменов, отношения с которым он может не прятать, поскольку не собирается создавать ему никаких преференций. Для большинства в обществе эффект от фото, очевидно, был совершенно противоположным замыслу.

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Очевидно, Зеленский пытается выстроить определенные правила взаимодействия с крупнейшими ФПГ. И одновременно – определить для себя уязвимости каждой ФПГ глазами ее конкурентов. Поэтому встречи сепаратные, позицию по отношению к каждому конкретному олигарху Зеленский продолжает изучать и формировать. Сам Зеленский намерен оставаться над схваткой и выступать регулятором отношений. Президент выстраивает очевидную систему сдержек и противовесов, чтобы сохранять рычаги управления за ОП.

И тем не менее, такое вмешательство неизбежно, поскольку ситуация в энергетике и невыполнение плана доходов бюджета будет требовать от правительства искать источники пополнения казны за счет олигархов.