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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1865) Зеленский (2796) Коломойский (1153) олигарх (514) Пинчук (229) Бутусов Юрий (1847)

 Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов

Встреча президента Владимира Зеленского с Игорем Коломойским не была единственной встречей с главами крупнейших финансово-политических групп.

На встрече с Коломойским в Офисе президента, по данным источников Цензор.НЕТ, присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, глава Офиса президента Андрей Богдан. На известной фотографии не попали в кадр заместитель главы ОП по экономическим вопросам Юлия Ковалив и представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Темой встречи с Коломойским была действительно ситуация на рынке энергетики. Часть повестки мы можем определить по заявлению министра Оржеля, что на встрече также обсуждались вопросы антимонопольного законодательства и цены на уголь. Хотя у Коломойского нет своих угольных шахт, но, как он заявил в интервью Цензор.НЕТ, он оказывает "концептуальную" поддержку руководству государственной добывающей компании "Центрэнерго". А антимонопольные вопросы обсуждались, очевидно, в контексте доминирования структур Ахметова на энергорынке.

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По данным источника Цензор.НЕТ, Зеленский также провел аналогичные встречи с Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком, но с этих встреч фотографии не выставлялись.

Несмотря на публикацию фото с Коломойским, пока нет признаков, что его группа получает от Зеленского ключевые посты (смена руководства "Центрэнерго" была осуществлена правительством Гройсмана). Однако политический эффект от появления всего руководства страны огромный. Большинство наблюдателей, вполне логично, считают это фото рекламой для Коломойского. И демонстрацией политического веса. По данным источника Цензор.НЕТ, публикацией фотографии Зеленский решил показать, что Коломойский для него один из бизнесменов, отношения с которым он может не прятать, поскольку не собирается создавать ему никаких преференций. Для большинства в обществе эффект от фото, очевидно, был совершенно противоположным замыслу.

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Очевидно, Зеленский пытается выстроить определенные правила взаимодействия с крупнейшими ФПГ. И одновременно – определить для себя уязвимости каждой ФПГ глазами ее конкурентов. Поэтому встречи сепаратные, позицию по отношению к каждому конкретному олигарху Зеленский продолжает изучать и формировать. Сам Зеленский намерен оставаться над схваткой и выступать регулятором отношений. Президент выстраивает очевидную систему сдержек и противовесов, чтобы сохранять рычаги управления за ОП.

И тем не менее, такое вмешательство неизбежно, поскольку ситуация в энергетике и невыполнение плана доходов бюджета будет требовать от правительства искать источники пополнения казны за счет олигархов.

Источник: https://censor.net.ua/n3148277
 
 
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Петя хряк ? Зеля не любит велоспорт , ему при съёмках "слуги народа" натёрло достоинство .
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Встреча настоящего президента Украины с квартьным зеленским
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Скільки коштів ці пани готові влити в економіку держави ?
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Несмотря на публикацию фото с Коломойским, пока нет признаков, что его группа получает от Зеленского ключевые посты (смена руководства "Центрэнерго" была осуществлена правительством Гройсмана)Источник: https://censor.net.ua/n3148277

- лише сліпі і Зе бобіки не бачать цього впливу, як і переділу ринку енергетики, палива на користь бєні. за мовчазної згоди Зе і команди
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Бутусов адвокат дьявола? Отбеливает все косяки нынешней власти, вот что значит допуск к телу властьимущему...
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відчитувався перед батьками засновниками
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Хотелось бы услышать Serg Sergeev-a - как тебе фото? Всех поборол твой Зе олигархов? Или сейчас будешь говорить, что это ничего не значит?
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Буду справедливим: якщо Зеленський поставить в стойло олігархів (усіх!), я затанцюю джигу. Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5243 В противному випадку - тільки пунш у грудні. Президент Зеленский провел встречи не только с Коломойским, но и с Ахметовым и Пинчуком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5243
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Наверна он спрашивает олигархов: К ногтю не хотите ли пройти?
Вот перл например:"он оказывает "концептуальную" поддержку руководству государственной добывающей компании "Центрэнерго".Источник: https://censor.net.ua/n3148277
Угадай с трех раз,за чей ет удет казватся концептуальная поддержка?
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Они все должны сидеть в тюрьме за то, что раздерибанили страну и надо посадить их крестного отца - это Кучму, который привел мафию и криминалитет к власти!
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На це навть натяку нема, я б сказав що навпаки.
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так Пинчук вроде как распродает свои активы и в Лондон собирается свалить. Нафиг он был нужен на встрече?
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встречался. но всех обслужить не получилось - пепельница в "охвисе" всего одна.
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Бутусов только сейчас проснулся? Они встречались еще месяц назад...Больше писать не о чем? Пусть лучше напишет о чем спрашивали Кондитера сегодня на допросе...Если кому интересно, то это были вопросы об Иловайске и по морякам, какие приказы отдавал именно свыночолый говнокомандувач...Сподіваюсь, далі ще буде..
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Борьба с олигархами - " по новому " Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 3580 .. Теперь не в кабинете следователя , а в кабинете предзыдзента . Ну то такэ ...

Ну шо там зебня ,всех олигархов уже пересажали ,, а их имущество конфисковали . ?? Президент Зеленський провів зустрічі не тільки з Коломойським, але й з Ахметовим та Пінчуком - Цензор.НЕТ 5345 .
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