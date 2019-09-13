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 Политика Украины
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 Списки граждан Украины, удерживаемых в РФ и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали, - Денисова

Готовясь к новому обмену, украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России и на территории оккупированного ею Крыма граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сказала она.

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Ранее, выступая на этом Форуме, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена удерживаемых лиц с Россией.

"Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3148274
 
 
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Людочка Денисова... ...скоро и тебя сосчитают...*(
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Этих освободят, других посадят.
Денисова занимается лечением насморка у больного чумой.... бесполезное занятие....
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Її також зебіли звільнять... Але навіть з її звільненням для 95-го кварталу місць в держслужбі не вистачить
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