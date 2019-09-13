 Сейчас мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса. - Ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал Пристайко.
Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - отметил он.
Он заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.
это как говно в красивой обертке
Мало в раде сепаров...
ЗЫ: это, на минутку, заявляет глава МИД, только что назначенный неразгибаемым борцом с Медведчуком!
Украина не обязана выполнять то что угрожает государству Украина и не интересах страны!
Ти МУ читав ? Там по пунктах розписано.
Найперший ніколи не виконувався і не виконується. Тому попередня українська влада, на відміну від вашої, ж**ськл-московітської, і не говорила про решту. Навпаки наголошувала, що поки не буде повного припинення вогню, говорити про інші угоди - марно.
А ви, сволота запроданська, скачете перед х**лом, поспішаєте швидше здати Україну.
А чё напрягаться, если
быдлобольшинство и так хавает?
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·15 мин
До Клоуна военные гибли защищая свободу Украины, теперь гибнут для теле картинки.
Всё уже решено. С ****** давно договорились.
Дамбас будет в Украине и будет выполнять роль тормоза для ЕС и НАТО.
А военные должны гибнуть, чтоб быдло от войны уставало и хотело мира любой ценой.
нужно было работать по сепарам и 5-й колоне в Киеве, когда были у власти...
Андрій Парубій
@AndriyParubiy
·2 ч
Розпуск #ЦВК -це підготовка реалізації плану Штайнмайєра, а насправді - путінського плану легітимізації окупованих територій Донбасу, проведення там виборів за участю проросійських бойовиків. Закликаю усіх державницьків об'єднувати зусилля, щоби не допустити ганебної капітуляції.