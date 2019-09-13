EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  3214  125
Все про:местные выборы (1212) Донбасс (19340) Пристайко (152)

 Сейчас мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Пристайко

Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса. - Ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - отметил он.

Он заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3148272
 
 
 Топ комментарии
 
Shlomo Nagel
Conversation Starter · 3 год

Зараз ми спостерігаємо, як Україну женуть по сценарію, який озвучив генерал Гєрасімов в 2013 році - женуть до громадянської війни, яка має стати останнім кроком перед окупацією.

Бо "імплементація" Мінських угод по "формулі Штайнмаєра" не буде сприйнята найбільш активною частиною українського суспільства, за кого б вони не голосували на минулих виборах.
"Формула Штайнмаєра" - це беззаперечна амністія вбивць, це ватажки бойовиків у складі ВРУ, та ще й у якості "смотрящіх" від ху_ла, це 5 років жертв і поневірянь, перекреслені однім підписом якоїсь нікчеми, це ганьба капітуляції і початок "навєдєниія порядка" в Україні по сценарію Жиріновського.

Це не жарти, це нове життя в окупованій країні, кому ще поталанить в ній залишитись
 показать весь комментарий
 
выборы на донбассе по формуле штанмайера.
Зелибобы не способны понять, как быстро их зелёные человечки сливается суверенитет Украины, да оно им и пофиг. Лишь бы сватов вернули..
 показать весь комментарий
 
Прежняя власть только обсуждала, то что впаривали Штайнмаеры, НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАЯ, вы собираетесь это сделать:
предать тысячи погибших за независимость Украины.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А хто вас пустить на окупований донбас ?🤔😣😥
 показать весь комментарий
 
 
будь спокойна, они там назначат "доверенных лиц" из местных и все будет "по закону", под одобрение нового карманного ЦИКа.
 показать весь комментарий
 
 
под видом всеобщих выборов пытаются втюхать выборы на Донбассе.
это как говно в красивой обертке
 показать весь комментарий
 
 
включая оккупированный Донбасс

Мало в раде сепаров...
ЗЫ: это, на минутку, заявляет глава МИД, только что назначенный неразгибаемым борцом с Медведчуком!
 показать весь комментарий
 
 
Идиот Пристайко.

Украина не обязана выполнять то что угрожает государству Украина и не интересах страны!
 показать весь комментарий
 
 
Для чого ти брешеш, нешановний зе-служка-кар*єрист ?
Ти МУ читав ? Там по пунктах розписано.
Найперший ніколи не виконувався і не виконується. Тому попередня українська влада, на відміну від вашої, ж**ськл-московітської, і не говорила про решту. Навпаки наголошувала, що поки не буде повного припинення вогню, говорити про інші угоди - марно.
А ви, сволота запроданська, скачете перед х**лом, поспішаєте швидше здати Україну.
 показать весь комментарий
 
 
а мне помнится, много кто говорил что Пристайко харьосый и будем посмотреть на него. Ну че уже видно или еще в режиме страуса поработаем?
 показать весь комментарий
 
 
Но это же по сути узаконить оккупационную власть,...а дальше что ? Амнистия и федерация? Это же капитуляция..
 показать весь комментарий
 
 
Тобто хочуть визнати "вибори" в "республіках" а провину скинути на Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Лжёт ЗЕбильно сепарская власть. Никто официально эту формулу не согласовывал. Более того украинская сторона отказалась и послала Штанмаера, это просто была его личная инициатива на словах которую ессно раздули прокацапские СМИ, и сейчас за неё ухватились ЗЕбилы прокремлёвские...Цензор перестаньте подавать инфу некомпетентно. Никто этой формулы не принимал.
 показать весь комментарий
 
 
Лжёт ЗЕбильно сепарская власть.

А чё напрягаться, если быдло большинство и так хавает?
 показать весь комментарий
 
 



Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·15 мин

До Клоуна военные гибли защищая свободу Украины, теперь гибнут для теле картинки.
Всё уже решено. С ****** давно договорились.
Дамбас будет в Украине и будет выполнять роль тормоза для ЕС и НАТО.
А военные должны гибнуть, чтоб быдло от войны уставало и хотело мира любой ценой.
 показать весь комментарий
 
 
Именно для этого главЗебил и хочет императивный мандат. Потому что такую дичь не захотят жрать даже зе-депутаты от Запада и Центра.
 показать весь комментарий
 
 
поздно пить боржоми...
нужно было работать по сепарам и 5-й колоне в Киеве, когда были у власти...



Андрій Парубій

@AndriyParubiy

·2 ч

Розпуск #ЦВК -це підготовка реалізації плану Штайнмайєра, а насправді - путінського плану легітимізації окупованих територій Донбасу, проведення там виборів за участю проросійських бойовиків. Закликаю усіх державницьків об'єднувати зусилля, щоби не допустити ганебної капітуляції.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕсепарская власть кремля хочет устроить реальную настоящую гражданскую войну. Тогда КРемлядь сможет взять Украину голыми руками. Быдловатые тупые хохлы малороссы сами всё сольют...рашке даже особо напрягаца не надо. Уставшие от войны и желающие мира любой ценой это словесная эквилибристика для ското ЗЕбильного стада. У адекватных людей это называеца - поражение. Кто устал от войны, тот и слился.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский и его банда решили выполнять буквально все требования ***** Владимировича и его лошади Лаврова. А как же требования Украины, зафиксированные в минских договоренностях: разоружение террористов, вывод российских граждан и вооружений, передача контроля над границей ВСУ,выборы по ЗАКОНАМ УКРАИНЫ? Буквальное выполнение этих требований сразу поставит под удар безопасность всех украинских граждан ,проживающих на Юго-Востоке Украины,о которых они внешне так "пекутся". Кто-то там об этом думает?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский и его банда решили выполнять буквально все требования ***** Владимировича и его лошади Лаврова. А как же требования Украины, зафиксированные в минских договоренностях: разоружение террористов, вывод российских граждан и вооружений, передача контроля над границей ВСУ,выборы по ЗАКОНАМ УКРАИНЫ? Буквальное выполнение требований России сразу поставит под удар безопасность всех украинских граждан ,проживающих на Юго-Востоке Украины,о которых они внешне так "пекутся". Кто-то там об этом думает?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх