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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1212) Донбасс (19340) Пристайко (152)

 Мы предлагаем провести одновременно местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Пристайко

Власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса. - Ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - отметил он.

Он заверил, что "в ней нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или победе".

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис президента планирует досрочные местные выборы в четырех городах в декабре, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3148272
 
 
 Топ комментарии
 
Shlomo Nagel
Conversation Starter · 3 год

Зараз ми спостерігаємо, як Україну женуть по сценарію, який озвучив генерал Гєрасімов в 2013 році - женуть до громадянської війни, яка має стати останнім кроком перед окупацією.

Бо "імплементація" Мінських угод по "формулі Штайнмаєра" не буде сприйнята найбільш активною частиною українського суспільства, за кого б вони не голосували на минулих виборах.
"Формула Штайнмаєра" - це беззаперечна амністія вбивць, це ватажки бойовиків у складі ВРУ, та ще й у якості "смотрящіх" від ху_ла, це 5 років жертв і поневірянь, перекреслені однім підписом якоїсь нікчеми, це ганьба капітуляції і початок "навєдєниія порядка" в Україні по сценарію Жиріновського.

Це не жарти, це нове життя в окупованій країні, кому ще поталанить в ній залишитись
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Прежняя власть только обсуждала, то что впаривали Штайнмаеры, НИЧЕГО НЕ ПОДПИСЫВАЯ, вы собираетесь это сделать:
предать тысячи погибших за независимость Украины.
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выборы на донбассе по формуле штанмайера.
Зелибобы не способны понять, как быстро их зелёные человечки сливается суверенитет Украины, да оно им и пофиг. Лишь бы сватов вернули..
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*****, у них в кабмине и ОП кокс в соцпакет входит? Что нужно колоть/нюхать/глотать, чтобы такое сморозить? Выборы на оккупированных Россией территориях? Под контролем Украины?! Страна победившего перманентного когнитивного диссонанса.
Баранье, выборы там возможны только когда там будут наши танки.
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А вот этого лично отправьте с террористами договариваться, на каких условиях они согласятся провести выборы ,может чтоб было три президента ,ещё двое от дамбаца
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Пристайко не кизди про "формулу Штанмаера"
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выборы на окупированой части Донбасса - это легализация ордло , такое может предложить или предатель или полный дол...б
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Формулу Штаймаера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять-ТАК И В ТОМ ФИШКА ЧТО ПОРОХ НЕ ВЫПОЛНЯЛ,ТАК КАК ЭТО СДАЧА УКР ИНТЕРЕСОВ,А НЕМЦАМ ПОХЕР НАША ТЕРРИТОРИЯ главное снять санкции и торговать
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А хто вас пустить на окупований донбас ?🤔😣😥
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будь спокойна, они там назначат "доверенных лиц" из местных и все будет "по закону", под одобрение нового карманного ЦИКа.
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под видом всеобщих выборов пытаются втюхать выборы на Донбассе.
это как говно в красивой обертке
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включая оккупированный Донбасс

Мало в раде сепаров...
ЗЫ: это, на минутку, заявляет глава МИД, только что назначенный неразгибаемым борцом с Медведчуком!
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Идиот Пристайко.

Украина не обязана выполнять то что угрожает государству Украина и не интересах страны!
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Для чого ти брешеш, нешановний зе-служка-кар*єрист ?
Ти МУ читав ? Там по пунктах розписано.
Найперший ніколи не виконувався і не виконується. Тому попередня українська влада, на відміну від вашої, ж**ськл-московітської, і не говорила про решту. Навпаки наголошувала, що поки не буде повного припинення вогню, говорити про інші угоди - марно.
А ви, сволота запроданська, скачете перед х**лом, поспішаєте швидше здати Україну.
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а мне помнится, много кто говорил что Пристайко харьосый и будем посмотреть на него. Ну че уже видно или еще в режиме страуса поработаем?
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Но это же по сути узаконить оккупационную власть,...а дальше что ? Амнистия и федерация? Это же капитуляция..
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Тобто хочуть визнати "вибори" в "республіках" а провину скинути на Порошенко?
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Лжёт ЗЕбильно сепарская власть. Никто официально эту формулу не согласовывал. Более того украинская сторона отказалась и послала Штанмаера, это просто была его личная инициатива на словах которую ессно раздули прокацапские СМИ, и сейчас за неё ухватились ЗЕбилы прокремлёвские...Цензор перестаньте подавать инфу некомпетентно. Никто этой формулы не принимал.
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Лжёт ЗЕбильно сепарская власть.

А чё напрягаться, если быдло большинство и так хавает?
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·15 мин

До Клоуна военные гибли защищая свободу Украины, теперь гибнут для теле картинки.
Всё уже решено. С ****** давно договорились.
Дамбас будет в Украине и будет выполнять роль тормоза для ЕС и НАТО.
А военные должны гибнуть, чтоб быдло от войны уставало и хотело мира любой ценой.
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Именно для этого главЗебил и хочет императивный мандат. Потому что такую дичь не захотят жрать даже зе-депутаты от Запада и Центра.
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поздно пить боржоми...
нужно было работать по сепарам и 5-й колоне в Киеве, когда были у власти...



Андрій Парубій

@AndriyParubiy

·2 ч

Розпуск #ЦВК -це підготовка реалізації плану Штайнмайєра, а насправді - путінського плану легітимізації окупованих територій Донбасу, проведення там виборів за участю проросійських бойовиків. Закликаю усіх державницьків об'єднувати зусилля, щоби не допустити ганебної капітуляції.
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ЗЕсепарская власть кремля хочет устроить реальную настоящую гражданскую войну. Тогда КРемлядь сможет взять Украину голыми руками. Быдловатые тупые хохлы малороссы сами всё сольют...рашке даже особо напрягаца не надо. Уставшие от войны и желающие мира любой ценой это словесная эквилибристика для ското ЗЕбильного стада. У адекватных людей это называеца - поражение. Кто устал от войны, тот и слился.
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Зеленский и его банда решили выполнять буквально все требования ***** Владимировича и его лошади Лаврова. А как же требования Украины, зафиксированные в минских договоренностях: разоружение террористов, вывод российских граждан и вооружений, передача контроля над границей ВСУ,выборы по ЗАКОНАМ УКРАИНЫ? Буквальное выполнение этих требований сразу поставит под удар безопасность всех украинских граждан ,проживающих на Юго-Востоке Украины,о которых они внешне так "пекутся". Кто-то там об этом думает?
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Зеленский и его банда решили выполнять буквально все требования ***** Владимировича и его лошади Лаврова. А как же требования Украины, зафиксированные в минских договоренностях: разоружение террористов, вывод российских граждан и вооружений, передача контроля над границей ВСУ,выборы по ЗАКОНАМ УКРАИНЫ? Буквальное выполнение требований России сразу поставит под удар безопасность всех украинских граждан ,проживающих на Юго-Востоке Украины,о которых они внешне так "пекутся". Кто-то там об этом думает?
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Ну таким эпичным сливом национальных интересов и позиций, любой дурак может войну остановить, просто выполнив все хотелки *****. Не обязательно было и Зебила для этого выбирать. Шоколад-то думал, что нация сопротивляться хочет, а не капитулировать, а оно вот что вышло. И он бы мог так же "войну закончить". Мда...Эх, зебилы-зебилы.
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Блин. Идиоты - и как зе-комнада себе представляет эти "выборы" на оккупированой территории? В комиссиях - кизяки, сепары, и расейские отпускники. Возле избирательных урн - они же -но с автоматами. А потом в всяких радах -районных. обласных. городских - они же. все принимающие под х...ла? Эй, адебты зе-зрады - вы с таким все (!) согласны, все 75%. Кажется президент и его команда решили сыграть в "Рассмеши комика". Правда ставка в этой игре - не 50 000 гривень, а УКРАИНА, и тысячи погибших. Совесть есть?
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А що російські найманці уже пішли з Донбасу ?
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Ну а там и водичка в Крыму скоро появится......
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**** ору

Дебилы

Особенно неподконтрольные территории
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Зашибись! Кацапы будут выбирать органы украинской власти. Путин имеет клоуна во все дыры, а 73% продолжают рассказывать, какой "сильный" у нас президент.
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

Вони вже про все домовилися. Пристайко радісно розповідає про вибори на окупованій території. Ще рік тому це здавалося нереальним.









HERAT™

@tewton44

Все, кто переживает что в Нормандском формате договорятся до сдачи Украины, успокойтесь! Они уже договорились! Ее уже сдали! Остались бумажные формальности! Их сейчас Рада кнопкодавит!
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включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса

О каг!!! Но это ж не зрада. Это нормально.
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если у кого-то друзья/знакомые/родные будут с пеной у рта доказывать что выборы на неподконтрольной территории с последующим вливанием сепаров в Украину, это преремога, объясните им, что после такой перемоги "побежденные" будут их драть во все дыры. никакого безвиза, никакой Ассоциации, никаких кредитов льготных, субсидий и пр. хрени НЕ БУДЕТ. а будут амнистрированные на всю катушку боевики на отжатых машинах, похищения и пытки. будет безработица и дикий цен, рост преступности, заболеваемости и смертности. и ни одна падла им не поможет. в крайнем случае - озабоченность и удивление. разве вы не этого хотели? если кто не понял, то из Украины хотят сделать днрию. только оттуда можно было за пенсией в Украину съездить, а куда поедут украинцы? в Чечню? разве что на органы...
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Вместе с тем, Пристайко добавил, что "формулу Штаймаера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко." Порошенко эту формулу не согласовывал, она предлагалась как вариант, германской стороной, но Украина её не принимала и дальше обсуждений дело не пошло, нехорошо врать господин Пристайко
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Ну тепер добре зрозуміло , чому преЗЕденту потрібне СВОЄ ручне ЦВК !!
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Донецкие жители предали страну в которой живут , сдав ее оккупанту, они предатели и ими останутся навсегда, но те кто голосовал за Зе и Опзж ещё больше предатели и дебилы.
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Давайте тогда уже и в Крыму проведем. Чего Крым за скобки выносите, падлы зеленопузые?
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Проведение выборов на окупировпных териториях подконтрольных боевикам это капитуляция Украины по кремлёвскому сценарию.
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Хто може мені пояснити цю фразу:
"По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве.Источник: https://censor.net.ua/n3148272
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Коли це Порошенко погодив формулу штанмаєра??? Будьласка детальніше...
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Позавчера, каталонцы вывели на демострацию независимость от Испании, в Барселоне -- аж 600 000 человек!
...шо на 400 000 чел. меньше, чем в прошлом году, когда был миллион!
...шёл трёхсотый год оккупации...
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Пристайко порет чушь.Что у Зе в голове,то у этого урода на языке.
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