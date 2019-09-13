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 Политика Украины
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 На "нормандской встрече" Зеленский будет поднимать вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском и Золотом (оба – Луганская обл.), а также есть перспектива дальнейшего отвода вдоль линии соприкосновения сторон.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

"Одно из главных в вопросах безопасности - это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду (18 сентября. - Ред.) мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время", - сказал он.

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Вообще, перспективы, и Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.), уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече": по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ждет нового разведения сил на Донбассе и встречи в нормандском формате: "Тянуть некуда"

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей. "Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет - будут и наши границы", - пояснил он.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Финляндии пресс-конференции заявил, что конкретная дата встречи лидеров стран "нормандского формата" пока не определена, но Украина настаивает на проведении такой встречи еще в сентябре.

Источник: https://censor.net.ua/n3148271
 
 
 Топ комментарии
 
За Днепр?

А ВСУ разоружать будут, чтобы такое хорошее перемирие не портили?
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На Хрещатике ного столбов!!! Старайтесь!!! какой-то из-них будет ваш!!!
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Зелебобик,а у нас есть. Сосед в военкомате работает
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Это по причине приближающейся годовщины Гонгадзе про Таргана вспомнили?
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очередная поаытка проглотить бутерброт, который не лезет в горло
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На Хрещатике ного столбов!!! Старайтесь!!! какой-то из-них будет ваш!!!
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За Днепр?

А ВСУ разоружать будут, чтобы такое хорошее перемирие не портили?
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Бат. ім.Шейха Мансура вже здав зброю... Якщо українці не хочуть захищати Батьківщину, то вайнахи за нас це не зроблять.
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то Ярош з Коханивским закончили чистить оружие и сдали его
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Порохоскот! Напоминаю: в военкоматах очередей нет!
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Зелебобик,а у нас есть. Сосед в военкомате работает
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через таких сцикунів як ти зелебот На "нормандской встрече" Зеленский будет ставить вопрос об отводе войск по всей линии столкновения, - Кучма - Цензор.НЕТ 3388
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так и иди в военкомат, подмени на передку порохоскот.
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Скотина, справи справжніх військових "*********", їх не хочуть брати в армію. Якщо ти далеке від цього, то мовчало б.
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Падло гебняве,яке продало країну жидам
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он может ставить все шо угодно и по любой линии - он не решалово.
дядьки хорошо понимают хто оно - он за кофе пусть слетает.....
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До Києва! (може у зебилів ще не втратився інстинкт самозбереження)
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Зє!біли в масє совки - їм під ****** та з савєцкім гімном і уруским йєзиком буде комфортно - вони тіко й ждуть - хліб-сіль-чарку-шкварку вже наготували, а в шкафу випрасувана чекіська форма
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со своей территории отводит?????????????
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Блин,а что это даст без разделительных структур? На слепоглухонемое ОБСЕ надежд нету никаких. Стрелять твари не перестанут Смыл может кто-нибуть пояснить?
"Надапростапиристатьстрелять"(с)?
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Українських. Москальські виводить запоребрик планується, чи вони вже "нашілюдібуряти"?
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Кто будет обеспечивать разведение войск? Миротворцы? Чьи?
По ходу второй этап сдачи Украины стартовал.

Народ, кто в центре Киева живет посчитайте плиз сколько там фонарных столбов на Банковой имеется? Боюсь по-трое придется их вешать мразей!
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Українцям з Харкова, Дніпра, Запоріжжя настав час продавати нерухомість і виїджати, зешмарклі несуть рузьке мир.
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НЕ пиши за Харьков.Тут не одному ватному бандиту зубы кувалдой повышибали.
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Дайош корєйскій варіант!!! ДМЗ 4-5 км і ніяких переміщень, пенсій та відносин. Ров з кракаділамі і колючка под напряженійєм. В сіру зону звозити сміття
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С переходом полноты власти к Вазелину в Украине наступил бардак.Не решается вопрос с пострадавшими от обрушения дома в Дрогобыче-Три недели горит военній полигон под Харьковом люди додыхают от едкого дыма.МО и МЧС успокоительные мантры читают.Теперь горит полигон в Черниговской области,в Чернобыле,Калиновке Винницкой.Полиция тихо саботирует всё.Полный пофигизьм,только бабло рубят.Вазелин! Бросай свою пыхатисть и засучивай рукава!!
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хто ту "відьну зону" зафматиме? Чия влада буде на відведених територіях? парашинська, чи уркраїнська?
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а шо? в станиці Луганській не показано?
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Уже 13 добу шахтарі Донбасу блокують вагони з російським вугіллям, вимагаючи припинити "торгівлю на крові". Та то таке.
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