 "Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и качества дорог

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве в пятницу и.о. главы агентства Славомир Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рад презентовать первый ресурс в Украине, где можем показать все виды ремонтов, которые мы провели за последние три года. Он немного отличается от подобных европейских сайтов. В частности, в нашем больше деталей, чем в похожем польском ресурсе", - сказал он.

По словам Новака, новый сервис показывает информацию об источниках финансирования ремонта дорог, процедурах закупок и контроля качества работ (Prozorro, CoST, FIDIC), этапах и статусе исполнения ремонта, а также фото и видео-отчет сделанных работ (до и после).

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Глава госагентства отметил, что в дальнейшем сервис будет дополняться новой информацией.

"Разработчики этого ресурса получили задание до 21 октября подготовить электронную карту относительно подготовки дорог к зимнему содержанию. Мы хотим, чтобы каждый гражданин смог увидеть, какая техника работает на дорогах", - сказал он.

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При этом директор дочернего предприятия госагентства "Укрдорсвязь" Вадим Дорюшко добавил, что сбор информации будет осуществляться без вмешательства "Укравтодора". По его словам, службы на местах будут вносить актуальную информацию сами.

Дорюшко также сообщил, что в перспективе в сервис планируется добавлять информацию о состоянии мостов и освещения на дорогах, наличии медицинских учреждений, электрозаправок, а также предусмотреть возможность обратной связи для водителей.

Кроме того, в планах добавлять в сервис информацию о состоянии безопасности движения: оперативную информацию с проблемных участков, данные по интенсивности движения, информацию по скоростному режиму, ограничениях движения, альтернативных маршрутах и статистику ДТП.

Помимо этого, как отметил Дорюшко, через полгода компания намерена создать мобильное приложение для водителя.

В приложении, по его словам, будут удобные геосервисы для планирования маршрута с учетом действующих ограничений, возможность экстренного вызова помощи, а также возможность оставить сообщение по поводу состояния дорог.