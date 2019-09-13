EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  944  5
Все про:дороги (1826) Укравтодор (368) Новак Славомир (41)

 "Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и качества дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонтных работ и состояния дорог государственного значения.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве в пятницу и.о. главы агентства Славомир Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рад презентовать первый ресурс в Украине, где можем показать все виды ремонтов, которые мы провели за последние три года. Он немного отличается от подобных европейских сайтов. В частности, в нашем больше деталей, чем в похожем польском ресурсе", - сказал он.

По словам Новака, новый сервис показывает информацию об источниках финансирования ремонта дорог, процедурах закупок и контроля качества работ (Prozorro, CoST, FIDIC), этапах и статусе исполнения ремонта, а также фото и видео-отчет сделанных работ (до и после).

Смотрите также: "Лунная поверхность": Казанский показал испещренный ямами участок трассы Н-10 в Болехове на Ивано-Франковщине. ВИДЕО

Глава госагентства отметил, что в дальнейшем сервис будет дополняться новой информацией.

"Разработчики этого ресурса получили задание до 21 октября подготовить электронную карту относительно подготовки дорог к зимнему содержанию. Мы хотим, чтобы каждый гражданин смог увидеть, какая техника работает на дорогах", - сказал он.

Читайте также: Начиная с 2016 в Украине восстановили 10 000 км автодорог, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

При этом директор дочернего предприятия госагентства "Укрдорсвязь" Вадим Дорюшко добавил, что сбор информации будет осуществляться без вмешательства "Укравтодора". По его словам, службы на местах будут вносить актуальную информацию сами.

Дорюшко также сообщил, что в перспективе в сервис планируется добавлять информацию о состоянии мостов и освещения на дорогах, наличии медицинских учреждений, электрозаправок, а также предусмотреть возможность обратной связи для водителей.

Кроме того, в планах добавлять в сервис информацию о состоянии безопасности движения: оперативную информацию с проблемных участков, данные по интенсивности движения, информацию по скоростному режиму, ограничениях движения, альтернативных маршрутах и статистику ДТП.

Помимо этого, как отметил Дорюшко, через полгода компания намерена создать мобильное приложение для водителя.

В приложении, по его словам, будут удобные геосервисы для планирования маршрута с учетом действующих ограничений, возможность экстренного вызова помощи, а также возможность оставить сообщение по поводу состояния дорог.

Источник: https://censor.net.ua/n3148268
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
сдаеца, ш9о по сайту будет удобней ехать, чем по дорогам
 показать весь комментарий
 
что уже откатывать не нужно, как при прошлых властях?
откуда качество возьмется, когда ремонтнику нужно треть отдать, приходится лепить латки из отходов
 показать весь комментарий
 
На обвавлившемся мосту на окружной Харькова мухи сплять.Автодор -ганебна организация уже при Вазелине.Ганьба Вазелину!!!
 показать весь комментарий
 
карта это хорошо, это мыролюбно. Но вопрос в другом ( к свиношнырям). Где деньги делись с потужного ремонта дорог?
 показать весь комментарий
 
Та вы шо, под дождем не будут класть асфальт? Буду фоткать все подряд включая ямы и открытые люки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх