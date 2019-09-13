 США выделили Украине около $1 млн на оборудование для вещания в оккупированном Донбассе и Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.
Кент, в свою очередь, сказал об этом 13 сентября на пресс-конференции посвященной расширению украинского телевещания на оккупированных территориях в Киеве
"USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинской речи", - сказал Кент.
Глава отдела теле- и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко, отметил, что Украина уже установила четыре цифровых передатчика.
"Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с АР Крым", - добавил он.
По его словам, до конца этого года Украине передадут еще семь передатчиков.
Издание также напомнило, что в сентябре Крымская правозащитная группа установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован.
Помимо этих бюджетных средств, США разблокировала более $390 млн военной помощи Украине.
Радиостанцию "Сельдь Иваси"!
(Владимир Друк).
...но жёлтенькая Спидола -- брала любэ, где ни придётся и когда надо! ...следующая модель -- чёрненькая -- уже требовала ручного вмешательства. Брали напрокат, вскрывали, мутили, закрывали, сдавали обратно, как новенькую -- пломбы не трогали...*)
Просветите эмигранта ... *)
Велика подяка амеро-бандерiвцям,
"Украина мстит: Три русские подлодки вышли из строя у берегов Сирии".
Ставшая легендарная история позорного русского авианосца "АДмирал Кузнецов", завонявшего дымом все Средиземное море, получила продолжение.
"По информации русских СМИ, сразу три принадлежащие стране-агрессору подводные лодки встали в порту Сирии на прикол и не могут выполнять боевые задачи.
Речь идет о новейших русских дизель-электрических субмаринах «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Причина выхода из строя субмарин - банальна. Санкции. На подлодках установлены установленные старые советские батареи, которые тупо "не вывозят" - они дают возможность находиться под водой лишь 48-72 часов, а для выполнения боевых заданий необходимо значительно больше - именно это давали импортные батареи.
Нормальные же батареи оккупанты получить не могут - они производятся в Украине и оккупанитам недоступны из-за санкций. Русские СМИ робко не называют страну-производителя батарей для своих субмарин, однако аккумуляторы для их подлодок производились именно в Украине.»