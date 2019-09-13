 Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал "Українським Новинам" на вопрос о том, не планирует ли он дать обещанную еще к 100 дням президентсва пресс-конференцию журналистам.
"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет", - ответил Зеленский.
Точную дату он назвать не смог.
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При назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.
Вместо этого он записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".
А где турбо-режим?
Буратина как он есть.......
т.е. кто то ему говорит когда давать прессуху по поводу 100 дней?
вазелин! 100 твоих дней давно прошли! у тебя с датами беда или с математикой?
"Голова у тебя, Буратино, деревянная и мыслишки короткие"
http://othervision.com.ua/u-verxovnij-radi-poperedili-ukra%D1%97nciv-pro-pidvishhennya-tarifiv/?fbclid=IwAR3YivabadPxTBLx7DqN-PT3kRXxAO5RLOF3OYNuKDwnaqCCm5gXG9mhjh4
Аллилуйя !!!
Возрадуемся братья и сестры..!!
А ещё обижаются когда их сектой считают
грудень
Йолка
...........
Санаторий дурдомного типа "Украина"
Сьогодні у ДБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем, і узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону.
ДБР проводить розслідування у частині правомірності.
А чи має право Україна захищати своє Азовське море? Захищати свій водний простір? Взагалі чи має право Україна боронити рідну землю? Звісно, має. Сьогодні передав мої письмові покази з цього приводу.»