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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2796) пресс-конференция (221) интервью (131)

 Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре

Президент Владимир Зеленский планирует дать пресс-конференцию в октябре после того, как интервью к 100 дням его президентства снял за свои деньги "Квартал 95".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал "Українським Новинам" на вопрос о том, не планирует ли он дать обещанную еще к 100 дням президентсва пресс-конференцию журналистам.

"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет", - ответил Зеленский.

Точную дату он назвать не смог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану. ВИДЕО

При назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого он записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3148261
 
 
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ШО, план СТОдневки невыполнен!
А где турбо-режим?
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а кино с ним, которое в телевизоре показывали, не про 100 дней было ? Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 3364
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а если еще гопака станцует будет ваще ништяк
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Что оно курит или принимает? Одними "колесами" тут явно не обошлось
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Наверное,носом по белой дорожке пробежки делает.
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"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет"
т.е. кто то ему говорит когда давать прессуху по поводу 100 дней?
вазелин! 100 твоих дней давно прошли! у тебя с датами беда или с математикой?
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хороший мальчик ЗЕля - что говорят, то и делает.
"Голова у тебя, Буратино, деревянная и мыслишки короткие"
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Исключительно деньги. А просто считать видимо нет. Да и когда ему было учится, он с детства видать по самодеятельности, а на заочке вместо учёбы на юрфаке в папином ВУЗе по КВНам скакал.
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Вова заговорит....
Аллилуйя !!!
Возрадуемся братья и сестры..!!
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А соя все ждёт второе пришествие Порошенко
А ещё обижаются когда их сектой считают
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Лучше уж Елизавета Георгиевна Виндзор. Я согласен идти к ней в секту!
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Лови конфетки. Только не перепутай:

Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 3243
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У каждого свои 100 дней. Может у него в сутках 48 часов.
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Это он собирается один раз в год пресс-конференцию журналистам давать? Это такая у него "открытость", "гласность","честность"? Так московский узурпатор чаще дает пресс-конференции,чем Клоун.
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А должен скакать с канала на канал как твой Петя? А работать когда?
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100, тепер не 100. Що тепер дітям казати, як математиці навчати?
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100 теперь не 100, а ЗЕльоное...... Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 2089



Санаторий дурдомного типа "Украина" Зеленский планирует дать обещанную к 100 дням президентства пресс-конференцию в октябре - Цензор.НЕТ 8363
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Чуєш-сурми заграли.Час розплати настав./16.04.19 Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней.
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«Петро Порошенко

Сьогодні у ДБР задавали питання по справі Керченської протоки. Їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем, і узбережжям Маріуполя та Бердянська, де ВМС України несуть берегову оборону.

ДБР проводить розслідування у частині правомірності.
А чи має право Україна захищати своє Азовське море? Захищати свій водний простір? Взагалі чи має право Україна боронити рідну землю? Звісно, має. Сьогодні передав мої письмові покази з цього приводу.»
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Зебилы, купите своему божку лабутены - пускай на 3 см станет выше.
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