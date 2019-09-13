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 Политика Украины
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Все про:земля (1513) регистрация (246) рейдерство (831) СБУ (13819)

 СБУ после указания Зеленского прекратила деятельность группы "черных" регистраторов "Путривське" и ряда других рейдеров

В Киевской области Служба безопасности Украины блокировала рейдерские махинации группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района Киевской области. Но фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве", - говорится в сообщении.

Так, механизм рейдерского завладения недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в Государственный реестр. Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью в госреестры.

Правоохранители установили, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов. Незаконный захват чужого имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы. Кроме того, понимая неизбежность разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела, а также начали процесс ликвидации РП "Путривське".

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Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ проинформировали, что за последние месяцы это четвертый случай разоблачения СБУ незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости. Ранее сотрудниками СБУ прекращен рейдерский захват имущества и имущественных прав в Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Луганской областях и Киеве на общую сумму более 30 млн долл.

Также отмечается, что указанным операциям по разоблачению антирейдерских действий предшествовало указание, которое дал в июле президент Владимир Зеленский во время посещения Киевской области. Тогда он поручил правоохранительным органам искоренить рейдерство в стране, в частности, из-за противоправного механизма использования таких коммунальных предприятий, как "Путривське".

Источник: https://censor.net.ua/n3148259
 
   
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Ща порохоботы напишут, что эти действия закрыли рабочий бизнес и люди остались без работы. СБУ после указания Зеленского прекратила деятельность группы "черных" регистраторов "Путривське" и ряда других рейдеров - Цензор.НЕТ 7099
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Годами выработанная привычка, ведь не простые же люди этим занимались.
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Ужасная система, вот ее надо менять в первую очередь.
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Просто при петре Сарквиладзе это попробывал сделать, в итоге "бриллиатовый" жив здоров и на воле, а его выгнали с ГПУ через 2 дня. Все остальные и не особо хотели бороться, но после того случая все поняли что бороться с коррупцией при петре-это, в лучшем случае- остаться без работы . СБУ після вказівки Зеленського припинила діяльність групи "чорних" реєстраторів "Путрівське" та низки інших рейдерів - Цензор.НЕТ 7250
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СБУ занималось бы рейдерством и дальше. Просто теперь это область дейтельности шефа президента Коломойского. Теперь он решает, кого кошмарить.

Лакшми Миттал не даст соврать.
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главным рейдером был Паша Менстрюстиции..
это он создал приватные регистрационные службы..
без него, там мышь не проскакивала..
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рыба гниет с головы, а при свыне вообще сгнила
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Т.е. теперь СБУ по приказу кошмарит, по приказу не кошмарит. Когда не кошмарит - это достижение в области борьбы с рейдерством.

А чего Арселору так не повезло?
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Я так понимаю если зеленский знал об этой схеме, то последние 4 месяца он кормился с нее.
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Опаньки, очередной беспредел зелебобов! А при шановнам Пьотре Аликсеивиче такого не было! СБУ після вказівки Зеленського припинила діяльність групи "чорних" реєстраторів "Путрівське" та низки інших рейдерів - Цензор.НЕТ 9972
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